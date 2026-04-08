Pavel hodlá stát v čele české delegace na summit NATO, sdělil Hrad Babišovi

Prezident Petr Pavel hodlá v souladu se svým ústavním postavením stát počátkem července v čele české delegace na summitu Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře. Napsal to ve středu v dopise adresovaném premiérovi Andreji Babišovi (ANO), který na webu zveřejnil Pražský hrad. Pavel odkázal na ústavní kompetenci prezidenta zastupovat stát navenek, ale i na dlouhodobé zvyklosti. Babiš v polovině března řekl, že by měl na summit jet on a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).
Pavel v dopise uvedl, že svou účastí chce přispět k zajištění kontinuity v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky, které se významně prolínají s působností prezidenta.
„S ohledem na témata, která mají být na tomto summitu projednávána, především výdaje na obranu a plán naplňování závazků přijatých vloni na summitu v Haagu, uvítám, pokud se jej zúčastníte spolu se mnou, abyste mohl detailně vysvětlit pozici české vlády,“ napsal Pavel Babišovi.
Zástupci prezidentské kanceláře v posledním týdnu uváděli, že Pavel se chce summitu zúčastnit a usiluje o to, aby se k tématu tento týden sešel s Babišem. Prezident v úvodu dopisu napsal, že se na Babiše obrací touto cestou vzhledem k nemožnosti sejít se osobně a v návaznosti na vzájemný telefonát.
Babiš v sobotu na síti X napsal, že si v době velikonočních svátků odjel odpočinout do tepla. V plánu nemá ani setkání s italským prezidentem Sergiem Mattarellou, který do Česka dorazí ve čtvrtek.
Prezident se chová umanutě, míní Macinka
Macinka sdělil České televizi, že „umanutost“ prezidenta Pavla ohledně jeho záměru jet na summit NATO v Ankaře už začíná působit „poměrně nedůstojně“. Českou republiku by na formálních summitech v zahraničí měli zastupovat pouze ti veřejní činitelé, kteří mají v zemi reálný politický vliv, dodal ministr.
Macinka v posledních dnech odmítl účast hlavy státu na summitu opakovaně. V úterý mimo jiné uvedl, že zahraniční politiku určuje vláda a delegaci by měl vést premiér, protože Česko není prezidentská republika.
Před týdnem zmínil, že účast Pavla jako představitele opozice nedoporučí. Motoristé označují prezidenta za součást či lídra opozice od doby, kdy vygradoval spor o jmenování poslance Filipa Turka (za Motoristy) ministrem.
„Já bych řekl, že je to osobní válka ministra Macinky,“ míní politolog Ladislav Cabada. „Mluví o tom, že prezident je umanutý. Já bych řekl, že umanutě se velmi často chová právě pan Macinka. Nevypadá to na nějaké usmíření,“ dodal.
Podle Cabady ani Babiš nehledá cestu k usmíření mezi Macinkou a Pavlem. „Dostali jsme od pana Babiše informaci, že jednání s prezidentem povede on, ale od té doby se nekonají ani jednání mezi premiérem a prezidentem,“ dodal. Přístup ke sporu ze strany předsedy vlády označil za velmi nečitelný.
Předchozí prohlášení
Premiér v březnu uvedl, že svou a Macinkovu účast na summitu NATO považuje za logickou. Zástupci vlády podle Babiše lépe než hlava státu spojencům včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa vysvětlí výši letošních výdajů na obranu v českém rozpočtu, kterou kritizovali i američtí diplomaté. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) řekl ČT, že by se měl summitu zúčastnit spolu s premiérem a ministrem zahraničí.
NATO v současnosti vyžaduje, aby členské země na obranu dávaly nejméně dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP). Výdaje ministerstva obrany v letošním rozpočtu odpovídají 1,73 procenta HDP, k dosažení dvouprocentní hranice přispívají mimo jiné výdaje na dopravní stavby. Národní rozpočtová rada vyjádřila pochybnosti o tom, že NATO tyto výdaje uzná jako obranné.
Summity NATO v minulosti navštěvovali za Česko jak předsedové vlád, tak prezidenti. Pavel se zatím zúčastnil všech, které se od jeho nástupu do funkce konaly, tedy v roce 2023 ve Vilniusu, ve Washingtonu v roce 2024 i loni v Haagu. Podle Babiše se ale Pavel účastnil aliančních summitů za standardních situací, když nebylo co obhajovat a vysvětlovat.