Na summitu NATO Česko zastoupí Babiš, Macinka a Zůna. S Pavlem vláda nepočítá


4. 4. 2026|Zdroj: ČT24
Události: Na summitu NATO budou Česko zastupovat Babiš, Macinka a Zůna
Na letním summitu NATO v Ankaře budou Česko reprezentovat premiér Andrej Babiš (ANO), ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) a šéf diplomacie Petr Macinka (Motoristé). S účastí prezidenta Petra Pavla vláda nepočítá. Všichni tři jmenovaní představitelé kabinetu to potvrdili pro ČT. Hlava státu ale ještě chce s ministerským předsedou o složení delegace jednat. Termín schůzky však zatím dohodnutý nemají. Dosud platilo, že na vrcholných zasedáních Aliance stát obvykle zastupoval prezident – na summitech EU pro změnu premiér.

„O tom, kdo pojede na summit NATO, ještě vedeme diskuzi, samozřejmě je na vládě, aby si členy delegace vybrala sama,“ uznal Pavel. Zůna prohlásil, že mu složení delegace ve formátu premiér, ministr zahraničí a ministr obrany bylo prostě oznámeno.

Zvyk, že na summitech NATO zastupuje tuzemsko prezident, padl po sporech mezi vládou a hlavou státu o výši letošních výdajů na obranu. Změna je v pravomoci vlády. Loni na summitu v Haagu si členské státy NATO mimo jiné slíbily, že do roku 2035 navýší obranné a související výdaje na pět procent HDP. Českou delegaci tehdy vedl právě Pavel.

Rutte: Nová hranice výdajů na obranu zvýší bezpečnost a přinese pracovní místa
Generální tajemník NATO Mark Rutte

„Za obrannou a zahraniční politiku má zodpovědnost vláda, proto je logické, že by tam měli jet představitelé vlády, nikoli představitel opozice, což je prezident Petr Pavel,“ zopakoval svůj dřívější výrok Macinka. Pavel přitom v prezidentských volbách mohl kandidovat díky tomu, že sesbíral minimální potřebný počet podpisů občanů – padesát tisíc. Návrh nejméně dvaceti poslanců či deseti senátorů pro zajištění své kandidatury nevyužil. Označení za opozičního politika navíc hlava státu odmítá. O tom, kdo bude Česko v Ankaře zastupovat, by Pavel rád s premiérem ještě mluvil.

„Zatím hledáme termín, teď nemáme bohužel žádnou shodu v kalendářích. A pokud by nebylo možné žádnou shodu najít, tak já určitě budu Andreje Babiše informovat telefonicky,“ sdělila hlava státu. Pavel naposledy osobně jednal s Babišem na Pražském hradě v polovině března. Na téměř hodinové schůzce spolu premiér s prezidentem mluvili hlavně o výdajích na obranu. O tom, kdo bude tuzemsko reprezentovat na červencovém summitu NATO, ale nakonec nediskutovali. Den po schůzce s Pavlem Babiš pro ČT řekl, že by chtěl jet místo prezidenta na summit právě on.

Dvou procent na obranu chce vláda docílit investicemi do dopravních staveb

Pro prezidenta to tehdy bylo překvapením. „Pokud se jedná o dělbu práce, která tady byla tradiční po mnohé roky i s mými předchůdci ve funkci, tak bych očekával, že to probere nejdřív se mnou,“ uvedl Pavel, který se s vládou pře hlavně o výši letošních výdajů na obranu, jak už bylo zmíněno výše.

Resort obrany má letos hospodařit s necelými 155 miliardami, což je 1,73 procenta HDP. Dvou procent, což je minimum, které teď NATO po členech vyžaduje, dosáhne kabinet jen díky tomu, že započítá i téměř dvacet miliard, které „pošle“ na dopravní stavby.

Zajištění bezpečnosti má být základem všeho ostatního, míní Pavel
Prezident Petr Pavel na summitu NATO v Haagu

To jsou ale peníze, které dle prezidenta NATO jako obranné výdaje neuzná. Ministři si myslí opak. I proto podle nich koalice rozhodla o tom, že na summit pojede premiér, který tam postoj vlády vysvětlí například i prezidentovi USA Donaldu Trumpovi.

„Je to především vláda, především premiér, který nese odpovědnost za zahraniční politiku a také za plnění závazků, které vyplývají z našeho členství v Severoatlantické alianci,“ zdůraznil Zůna. Podle Macinky je naprosto logické, že šéfem delegace bude premiér.

Podle předsedy ODS Martina Kupky je bezpečnost tak významné téma, že vláda má povinnost se v tomto směru dohodnout s dalšími ústavními činiteli – tedy i s prezidentem – na společném postupu. Pavel by si s premiérem rád osobně vyjasnil postoj k summitu NATO ještě během dubna.

Vyšší výdaje na obranu

Zmíněných pět procent HDP na obranu slíbilo na posledním summitu Aliance i Česko. Platí přitom, že tři a půl procenta jsou přímé vojenské náklady – tedy technika a platy. Zbytek mají členské země investovat do návazné infrastruktury.

Oproti letošku by tak stát musel čistě armádní výdaje zdvojnásobit – v aktuálních cenách by to bylo přes 313 miliard korun. Prezident už loni upozorňoval, že dodržení slibu bude pro některé státy složité.

Není možné, aby Rusko vyrábělo víc zbraní než členské státy NATO, řekl Rutte
Mark Rutte

Česko investice do obrany postupně zvyšuje. V roce 2021 činily 85 miliard, loni dvojnásobek. Výrazně vzrostly v roce 2024, kdy tehdejší vláda Petra Fialy (ODS) poprvé po dvou dekádách oznámila, že splnila dvouprocentní závazek vůči NATO. Zůna ale v nedávném rozhovoru pro ČT upozornil, že Aliance výdaje členských států za léta 2024 a 2025 stále vyhodnocuje.

Podle Pavla si všichni uvědomují, že moc možností Evropa nemá. „Pokud nebudeme schopní zajistit svoji bezpečnost, případně odradit kohokoli, kdo by chtěl zkoušet, jestli NATO funguje, nebo ne, tak pak investice do čehokoli dalšího nedávají moc smysl,“ věří prezident.

Rostoucí cena pohonných hmot zvyšuje zájem o elektromobily

Ušetřit tisíce korun měsíčně za dojíždění do práce je jeden z argumentů, který teď zvedá poptávku po elektromobilech. Řidiči ale míří kvůli vysokým pořizovacím cenám hlavně do autobazarů, v některých nyní u elektrických aut zaznamenávají nárůst prodejů. Zájem o elektromobilitu roste, ačkoli její rozvoj stát nijak zásadně nepodporuje.
České zásoby plynu se ztenčují, jeho nedostatek prý ale nehrozí

Zásoby plynu v Česku se dál ztenčují. Podle ministerstva průmyslu a obchodu jsou nádrže naplněné asi ze čtrnácti procent, loni touto dobou tam bylo 25 procent suroviny. Na rozdílu se podepsalo předchozí chladnější počasí a teď už také cena. Plyn je kvůli válce na Blízkém východě výrazně dražší. Obchodníci proto s plněním rezervoárů na další sezonu vyčkávají, přitom v dubnu s tím už obvykle začínají.
VideoJaro je ideální dobou pro revizi solárních panelů. Doporučuje se jednou za dva roky

Příchod jara je ideální dobou pro revize solárních panelů. Technici říkají, že zkontrolovat fotovoltaiku je potřeba hlavně kvůli bezpečnosti, ale také proto, aby fungovala na plný výkon. Rozdíl je přitom mezi servisem a revizí. „Servis děláme kvůli funkčnosti technologie, aby nám co nejlépe fungovala. Elektrorevizi děláme kvůli bezpečnosti a výstupem toho je revizní zpráva. Za nás by se měla provádět jednou za dva roky,“ říká vedoucí technické kontroly a standardizace z ČEZ Prodej Michal Kubín. Kolik za kontrolu lidé zaplatí, se liší – většinou je to mezi pěti až deseti tisíci korunami.
VideoVláda chce zavést povinnou znalost češtiny pro taxikáře. Každý druhý je z ciziny

Každý druhý taxikář v Česku je cizinec; nejvíc jich jezdí v Praze. I proto chce vláda zavést novou povinnost – znalost češtiny. Umět by ji měli i ti, kteří zákazníky získávají přes aplikace jako Uber nebo Bolt. „V momentě, kdy ten řidič má aspoň základní znalost českého jazyka, dokáže se seznámit prokazatelně s českými předpisy a s těmi dopravními situacemi, které můžou být odlišné oproti zemím, odkud ti řidiči pocházejí,“ vysvětluje mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Na zákonu teď ministerstvo dopravy pracuje – platit by mohl od roku 2028.
Spánkové laboratoře plní mladí lidé. Na vyšetření čekají měsíce

Počet pacientů v tuzemských spánkových laboratořích v posledních letech narůstá. Podle oslovených nemocnic i soukromých klinik meziročně i o desítky procent. Stále častěji také přicházejí mladší ročníky a dokonce i děti. Podle lékařů za poruchami spánku stojí digitální životní styl, stres, úzkosti i rostoucí obezita spojená s poruchami dýchání. Kvůli velkému zájmu o vyšetření se čekací lhůty pohybují mezi dvěma až čtyřmi měsíci.
VideoŽák, noty a umělá inteligence. Hru na hudební nástroje už učí i AI

Zapojení umělé inteligence do výuky hry na hudební nástroj je tu. Ve světové konkurenci se uchytila i tuzemská aplikace. Lekce dává od loňska. Nejvíc uživatelů má ve Spojených státech, hned poté v Česku. Aplikace vychází z populárního formátu videohry Guitar Hero, kde tóny padají jakoby seshora a naznačují tak prstoklad v reálném čase.
VideoResort práce chystá změny v ochraně dětí. Centrální úřad má sjednotit pravidla

Ministerstvo práce a sociálních věcí chystá změny v sociálněprávní ochraně dětí. Hodlá ustavit centrální úřad. Šéf resortu Aleš Juchelka (ANO) si od něj slibuje sjednocení pravidel pro pracovníky napříč republikou. V současném režimu například sociální pracovníci i úřady rozhodují a jednají rozdílně. Ministr chce o změnách jednat na koaliční radě, ale i ve sněmovně. Návrh by mohl předložit ještě letos. Ustavení centrálního úřadu, se kterým by pracovníci konkrétní případy konzultovali, by mohlo mít podporu i u části opozice. Záležet bude na přesné podobě zákona.
V případu požáru ve zbrojovce obviněn další člověk, jiný zadržen v Bulharsku

Kriminalisté v sobotu obvinili v případu zapálení haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích dalšího člověka. Jeden člověk byl navíc v pátek zadržen v Bulharsku, Česko požádá o jeho vydání. Policie to v sobotu večer bez dalších podrobností uvedla na síti X.
