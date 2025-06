Zajištění bezpečnosti má být základem všeho ostatního, míní Pavel

Jáchym Novotný

před 57 m minutami | Zdroj: ČT24 , ČTK

8 minut Události, komentáře: Rozhovor s prezidentem Petrem Pavlem Zdroj: ČT24

„Pokud nebudeme schopni zajistit svoji bezpečnost, případně odradit kohokoliv, kdo by chtěl zkoušet, jestli NATO funguje, tak investice do čehokoliv dalšího nedávají moc smysl,“ řekl v rozhovoru s Lukášem Dolanským odvysílaném v pořadu Události, komentáře prezident Petr Pavel. Ten se účastnil summitu NATO v Haagu, na němž se spojenci shodli na závazku vydávat do roku 2035 pět procent HDP na obranné výdaje a na výdaje, které s obranou souvisejí.

„Je to úspěch, protože zas tak úplně jasné to nebylo,“ okomentoval závazek Pavel, podle něhož měly některé státy s pětiprocentními výdaji problém, jelikož si uvědomují fakt, že to nebude jednoduchý úkol. „Myslím si, že to nebude jednoduché ani u nás. Na druhou stranu si všichni uvědomují, že moc možností nemáme a není o čem diskutovat,“ zdůraznil. Na otázku moderátora, jak budou politici vysvětlovat, kde peníze na obranné výdaje vezmou, prezident odpověděl, že řadu prostředků je možné získat zefektivněním procesů. „Nyní se třeba v celé Evropě veškeré akvizice u obranného průmyslu hodně tříští do národních hranic,“ poznamenal Pavel s tím, že evropští i severoameričtí lídři na summitu vyjádřili vůli, aby budoucí akvizice probíhaly více koordinovaně.

„Obranný průmysl bude tak trochu tlačen do toho, aby nabídl úspory z rozsahu. Myslím, že tudy vede jedna z cest, jakým způsobem zefektivnit a zkrátit nákupy pro armády,“ prohlásil Pavel s tím, že je podstatné, aby schopnosti, kterých je potřeba dosáhnout, nebyly dosaženy v řádu dekád, ale nejpozději v řádu jednotek roků. „Zodpovědní Dánové“ Dánská premiérka Mette Frederiksenová v diskusi na summitu podotkla, že termín pro dosažení výdajů ve výši pěti procent HDP v roce 2035 je podle ní velmi pozdní. Sama by navrhovala rok 2030. Evropa se potřebuje přezbrojit, aby byla schopna se bránit a odstrašit Rusko, dodala. „Ona zastává postoj, který vyjadřuje obavy Dánů z toho, co se ve světě děje,“ okomentoval vyjádření premiérky Pavel. Dánové podle něj vnímají, že pokud bude v dohledné době ukončena ruská válka na Ukrajině, tak „Rusko může v řádu dvou až pěti let obnovit veškeré své schopnosti a začít budovat větší přítomnost podél hranic s Aliancí“. Podle prezidenta jsou Dánové možná až „nadstandardně odpovědní“, pokud jde o zajištění vlastní bezpečnosti vlastními silami.

„Na druhou stranu tady máme státy, které jsou v situaci, kdy dlouhodobě dávaly přednost sociálním programům,“ sdělil Pavel s tím, že těmto zemím se bude těžko „pootáčet kormidlo“ a ubírat z programů, které si lidé zvykli brát jako standard. Prezident se rovněž domnívá, že obyvatelé západní Evropy nevnímají bezpečnost tak urgentně, jako například ti z Pobaltských států. I přesto se ale do závěrečné deklarace summitu dostala zmínka o tom, že Rusko je hrozbou. „Myslím si, že přestože tam je o Rusku jenom jedna věta, tak je tam to podstatné. A sice, že to je nejvážnější a naprosto bezprostřední hrozba pro evropskou bezpečnost. To je asi základem všeho. Takhle to vnímají nejenom Spojené státy, ale i všichni ostatní spojenci,“ prohlásil Pavel. Podle českého prezidenta se sice mohou lišit názory na to, jaké nástroje tlaku proti Kremlu použít a jestli například jednotlivé státy upřednostňují sankce, či nikoliv, ale nikdo nepochybuje o tom, že „v Evropě dnes není jiná závažnější bezpečnostní hrozba, než je agresivita Ruska“.

Trump „v osobní pohodě“ Summitu se zúčastnil i americký prezident Donald Trump, který byl stejně jako Pavel a další lídři zemí NATO v úterý přítomen na slavnostní večeři s nizozemským královským párem. Český prezident debatu označil za mimořádně věcnou a ocenil její kvalitní moderování ze strany nizozemského krále Viléma-Alexandra. „Donald Trump byl včera v osobní pohodě, takže hodně poslouchal a nechal si řadu věcí vysvětlit,“ poznamenal Pavel s tím, že důležité je komunikovat o obranných výdajích nejen z hlediska čísel, ale rovněž z pohledu kvality a rozložení v čase. „Na počátku večeře měl Trump takový pocit, že bychom měli mít všichni pět procent už příští rok. Takže jsme mu vysvětlili, že jak z hlediska kapacitního v obranném průmyslu, ale i třeba z hlediska náboru lidí, se takhle rychle změny dělat nedají,“ upřesnil Pavel, podle kterého je důležité věcně a trpělivě vysvětlovat a předkládat argumenty. „A to se týká nejenom komunikace mezi spojenci, ale i komunikace s naší veřejností.“