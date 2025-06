Před summitem NATO se podařilo překonat námitky Španělska k pěti procentům

Zástupci členských zemí NATO se v neděli dohodli na podobě závěrečné deklarace blížícího se aliančního summitu, která počítá se zvýšením výdajů na obranu ve výši pěti procent HDP do roku 2035, uvedli podle agentury Reuters před vrcholnou schůzkou v Haagu diplomaté. Reuters píše, že se tak podařilo překonat dosavadní námitky Španělska.

Hlavní schůzka summitu je plánována na středu a trvat by měla dvě a půl hodiny. Deklarace, která by ze summitu měla vzejít, byla ale už předjednaná a panovala na ní téměř shoda, námitky ohledně výdajů na obranu v plánované výši pět procent hrubého domácího produktu (HDP) mělo pouze Španělsko.

Alianční diplomaté předjednali podobu závěrečného prohlášení pro nadcházející summit NATO, který se koná v úterý a ve středu v Haagu. Společná deklarace tak má nyní zelenou od všech 32 členů Severoatlantické aliance, uvedli diplomaté. Oficiálně přijata ale bude až poté, co ji schválí lídři včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa na středečním jednání.

„Národní cesta“ pro Španělsko

Podle deníku El País španělský premiér Pedro Sánchez dojednal s generálním tajemníkem Aliance Markem Ruttem úpravy navrženého textu, díky čemuž se pětiprocentní závazek nebude na Španělsko plně vztahovat.

Podle informací listu v textu nebude zmíněno, že se všechny alianční státy zavazují dosáhnout takové úrovně výdajů na obranu, ale pouze, že se k tomu alianční státy zavazují. V dopise Sánchezovi Rutte slibuje, že si Španělsko bude moci vybrat svou „národní cestu“, jak dosáhnout aliančních vojenských cílů.

„Plně respektujeme legitimní přání ostatních zemí zvýšit své investice do obrany, ale my to neuděláme,“ řekl Sánchez při nedělním vystoupení ve španělské televizi. Podle premiéra Španělsku stačí dávat 2,1 procenta na dosažení cílů, které po Madridu NATO žádá. Podle odhadů Severoatlantické aliance Španělsko v roce 2024 vydalo na obranu 1,24 procenta svého HDP.