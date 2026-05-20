Na sociálních sítích se šíří nový nebezpečný trend, při němž řidiči přejíždí kruhový objezd napříč. Lidé se při průjezdu natáčejí a následně své jednání sdílí na internetu. Podobnými manévry přitom můžou ohrozit nejen sebe, ale i ostatní řidiče, říká k hrubému porušení dopravních předpisů odborník na dopravní bezpečnost z BESIPu Lukáš Hutta. Jeden takový případ teď řeší policisté v Plzni, kde auto najelo na zalesněný ostrůvek kruhového objezdu za bílého dne a plného provozu. Objezd přitom patří mezi nejvytíženější dopravní uzly v Plzni. Podobný případ se stal minulý týden i v Ústí nad Orlicí, pachateli teď hrozí pokuta až pět tisíc korun.