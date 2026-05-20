Němci si přejí odchod 80 procent Syřanů. Poškodilo by to ekonomiku, míní experti


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Německá veřejnost by si přála, aby se do Sýrie vrátilo 80 procent z téměř 900 tisíc uprchlíků. Podle ekonomů by to uškodilo tamní ekonomice. Do Sýrie se po pádu režimu Bašára Asada vrátilo podle údajů OSN 1,6 milionu lidí. Z Německa, které ze států Evropské unie přijalo syrských uprchlíků nejvíc, ale zatím odešlo jen několik tisíc.

„Jsme lidé, jsme umělci, jsme všechno možné,“ řekl sbormistr a uprchlík ze Sýrie Omar Znkawan, který každou středu zkouší s amatérským sborem založeným v roce 2015 se záměrem seznámit starousedlíky Berlína s nově příchozími – hlavně uprchlíky ze Sýrie.

Znkawanovi vadí, že politici uvažují o všech Syřanech stejně. Sám před dvěma týdny dostal německý pas. Podobně jako 200 tisíc Syřanek a Syřanů v posledních letech. O svou budoucnost se tak nemusí bát. Naopak jedenasedmdesátiletá Malaka Ankr přišla za synem nedávno. Po Sýrii se jí stýská, ale nemá se kam vrátit. „Náš byt. Byt naší rodiny. Budova spadla. Všechny budovy spadly,“ přiblížila.

Do Sýrie by se mohlo z Německa vrátit 80 procent Syřanů, předvídá Merz
Friedrich Merz a Ahmad Šará na jednání v Berlíně

Zpřísnění migrační politiky

Po pádu režimu Bašára Asada v prosinci 2024 dostává německý azyl asi pět procent žadatelů. Dřív to byli prakticky všichni. Větší šanci mají jezídi nebo drúzové.

„Kdybych se teď vrátil, zavřou mě hned do vězení,“ řekl houslista Mazen Bouaasi, který patří k drúzské komunitě. Jeho domov ležel v syrské provincii Suvajda, kde jednotky syrského prezidenta Ahmada Šary během vlny násilí v červenci 2025 zavraždily nejméně dva tisíce lidí.

Bouaasi protestoval proti návštěvě Šaráa u německého kancléře Friedricha Merze. Souhlasí ale s jeho zpřísněním migrační politiky. „Teroristé nebo lidé, kteří mají hodně problémů, ty musíme poslat zpátky,“ prohlásil houslista.

„Počkáme, uvidíme.“ Syrští uprchlíci zatím s návratem nespěchají
Syrští uprchlíci čekají na hraničním přechodu s Tureckem na vpuštění do vlasti

Na konci roku 2025 žilo v Německu asi 940 tisíc lidí se syrským občanstvím. Odchod čtyř pětin z nich by si přála většina veřejnosti.

„Podle odborníků je ale osmdesátiprocentní cíl naprosto nereálný. I proto, že 300 tisíc Syřanek a Syřanů v Německu pracuje, z toho čtvrtina v odvětvích, kde akutně chybí pracovní síla – například v nemocnicích. Konkrétně by tak podle ekonomů jejich odchod spolkovou republiku vyloženě poškodil,“ uvedla zahraniční zpravodajka ČT Helena Truchlá.

Němci si přejí odchod 80 procent Syřanů. Poškodilo by to ekonomiku, míní experti

VideoPutin jede do Číny se snem o multipolárním světě, říká k cestě slavista Glanc

Vladimir Putin přijíždí do Číny s obrovskou podnikatelskou delegací a cílem podepsat nejrůznější dohody či podpořit oboustranně výhodné rusko-čínské vztahy, řekl v Interview ČT24 k aktuální cestě ruského vůdce do Pekingu slavista Tomáš Glanc z Curyšské univerzity. Podle něj návštěva zapadá do dlouhodobé snahy ruského vedení o budování multipolárního světa, kde Spojené státy nehrají prim mezinárodní politiky. Čína je v současnosti v porovnání s Ruskem hospodářsky i vojensky nesrovnatelně silnější, připomíná Glanc geopolitický kontext a dodává, že „Putin je skutečně v roli toho, kdo musí o dobré vztahy usilovat zvýšenou, ne-li dokonce devótní loajalitou“. Pořad moderoval Jiří Václavek.
Němci si přejí odchod 80 procent Syřanů. Poškodilo by to ekonomiku, míní experti

Německá veřejnost by si přála, aby se do Sýrie vrátilo 80 procent z téměř 900 tisíc uprchlíků. Podle ekonomů by to uškodilo tamní ekonomice. Do Sýrie se po pádu režimu Bašára Asada vrátilo podle údajů OSN 1,6 milionu lidí. Z Německa, které ze států Evropské unie přijalo syrských uprchlíků nejvíc, ale zatím odešlo jen několik tisíc.
Po vzoru kolonialismu. Singapur zavede výprask i na školách

Singapur v rámci kampaně proti šikaně umožní tělesné trestání na školách. Opatření se týká jen chlapců starších devíti let, kterým hrozí až tři rány rákoskou. Praxe pochází z dob britského kolonialismu. Singapur přes kritiku OSN a lidskoprávních aktivistů nadále uplatňuje i trest smrti a přísně postihuje drobné přestupky jako plivání, odhozenou žvýkačku nebo jídlo ve veřejné dopravě. Výprask v minulosti dostali i cizinci. Singapur své postupy hájí s tím, že patří mezi nejbezpečnější státy světa.
Senát USA postoupil návrh, který by omezil Trumpovy pravomoce ve válce s Íránem

Americký Senát v noci na středu SELČ postoupil k dalšímu hlasování návrh rezoluce o válečných pravomocích, která by ukončila válku s Íránem, pokud by prezident Donald Trump neměl souhlas Kongresu. Informovaly o tom agentury Reuters a AP. Ty také upozorňují, že jde o ojedinělou výtku směrovanou republikánskému šéfovi Bílého domu s tím, jak čím dál víc jeho spolustraníků v Kongresu vyjadřuje nespokojenost s vedením konfliktu, který probíhá už téměř tři měsíce.
EU se předběžně dohodla na legislativě, která má završit obchodní dohodu s USA

Evropská unie (EU) v noci na středu dosáhla předběžné dohody o legislativě, která má zrušit dovozní cla na průmyslové zboží z USA. Jde o klíčovou součást obchodní dohody s Washingtonem, která by měla zabránit zavedení vyšších amerických cel na výrobky z EU. Informovaly o tom agentury Reuters a DPA s odvoláním na kyperské předsednictví EU a europoslankyni Željanu Zovkovou, hlavní vyjednavačku pro obchodní dohodu.
Izrael udeřil na jihu Libanonu, útoky provedl i Hizballáh

Libanonské ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že při úterních izraelských úderech na jihu Libanonu zahynulo devatenáct lidí. Teroristé z libanonského hnutí Hizballáh současně oznámili, že v oblasti pokračují střety mezi jeho bojovníky a izraelskými vojáky. Děje se tak navzdory příměří, které uzavřeli zástupci Libanonu a Izraele za zprostředkování USA. Informovala o tom agentura AFP.
USA zabavily v Indickém oceánu tanker spojovaný s Íránem, píše WSJ

Spojené státy americké v Indickém oceánu v noci na úterý zabavily ropný tanker spojovaný s Íránem, napsal s odvoláním na své zdroje list The Wall Street Journal (WSJ), podle něhož je plavidlo na americkém sankčním seznamu. List poznamenal, že tento krok přichází v době, kdy americký prezident Donald Trump pokračuje v ekonomickém tlaku na Írán, kterému rovněž hrozí obnovením bojů.
Trump nevylučuje nový útok na Írán. Podle Vance přinesly rozhovory pokrok

Spojené státy možná budou muset znovu zaútočit na Írán, řekl podle Reuters v úterý americký prezident Donald Trump s tím, že jistý si ale není. Poznamenal také, že Teherán prosí o uzavření dohody s Washingtonem. Viceprezident JD Vance mezitím na brífinku v Bílém domě uvedl, že rozhovory s Íránem přinesly značný pokrok, obnovení bojů ale také nevyloučil.
