Němci si přejí odchod 80 procent Syřanů. Poškodilo by to ekonomiku, míní experti

Německá veřejnost by si přála, aby se do Sýrie vrátilo 80 procent z téměř 900 tisíc uprchlíků. Podle ekonomů by to uškodilo tamní ekonomice. Do Sýrie se po pádu režimu Bašára Asada vrátilo podle údajů OSN 1,6 milionu lidí. Z Německa, které ze států Evropské unie přijalo syrských uprchlíků nejvíc, ale zatím odešlo jen několik tisíc.
„Jsme lidé, jsme umělci, jsme všechno možné,“ řekl sbormistr a uprchlík ze Sýrie Omar Znkawan, který každou středu zkouší s amatérským sborem založeným v roce 2015 se záměrem seznámit starousedlíky Berlína s nově příchozími – hlavně uprchlíky ze Sýrie.
Znkawanovi vadí, že politici uvažují o všech Syřanech stejně. Sám před dvěma týdny dostal německý pas. Podobně jako 200 tisíc Syřanek a Syřanů v posledních letech. O svou budoucnost se tak nemusí bát. Naopak jedenasedmdesátiletá Malaka Ankr přišla za synem nedávno. Po Sýrii se jí stýská, ale nemá se kam vrátit. „Náš byt. Byt naší rodiny. Budova spadla. Všechny budovy spadly,“ přiblížila.
Zpřísnění migrační politiky
Po pádu režimu Bašára Asada v prosinci 2024 dostává německý azyl asi pět procent žadatelů. Dřív to byli prakticky všichni. Větší šanci mají jezídi nebo drúzové.
„Kdybych se teď vrátil, zavřou mě hned do vězení,“ řekl houslista Mazen Bouaasi, který patří k drúzské komunitě. Jeho domov ležel v syrské provincii Suvajda, kde jednotky syrského prezidenta Ahmada Šary během vlny násilí v červenci 2025 zavraždily nejméně dva tisíce lidí.
Bouaasi protestoval proti návštěvě Šaráa u německého kancléře Friedricha Merze. Souhlasí ale s jeho zpřísněním migrační politiky. „Teroristé nebo lidé, kteří mají hodně problémů, ty musíme poslat zpátky,“ prohlásil houslista.
Na konci roku 2025 žilo v Německu asi 940 tisíc lidí se syrským občanstvím. Odchod čtyř pětin z nich by si přála většina veřejnosti.
„Podle odborníků je ale osmdesátiprocentní cíl naprosto nereálný. I proto, že 300 tisíc Syřanek a Syřanů v Německu pracuje, z toho čtvrtina v odvětvích, kde akutně chybí pracovní síla – například v nemocnicích. Konkrétně by tak podle ekonomů jejich odchod spolkovou republiku vyloženě poškodil,“ uvedla zahraniční zpravodajka ČT Helena Truchlá.