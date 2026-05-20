Senát USA postoupil návrh, který by omezil Trumpovy pravomoce ve válce s Íránem


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Americký Senát v noci na středu SELČ postoupil k dalšímu hlasování návrh rezoluce o válečných pravomocích, která by ukončila válku s Íránem, pokud by prezident Donald Trump neměl souhlas Kongresu. Informovaly o tom agentury Reuters a AP. Ty také upozorňují, že jde o ojedinělou výtku směrovanou republikánskému šéfovi Bílého domu s tím, jak čím dál víc jeho spolustraníků v Kongresu vyjadřuje nespokojenost s vedením konfliktu, který probíhá už téměř tři měsíce.

Trump mezitím v Bílém domě před některými zákonodárci prohlásil, že Spojené státy „ukončí válku velmi rychle“ a že Írán „nebude mít jadernou zbraň“.

Hlasování o procedurálním návrhu na prosazení rezoluce skončilo poměrem 50 ku 47, když čtyři republikáni hlasovali pro návrh spolu s demokraty, z nichž jeden byl proti. Hlasování se ve stočlenné horní komoře Kongresu nezúčastnili tři republikáni. Jejich hlasy budou stačit k zamítnutí návrhu, pokud setrvají na svém postoji k válce, podotkla AP.

Výsledek je nicméně dílčím vítězstvím zákonodárců, kteří argumentují, že pravomoc vysílat americké vojáky do války má mít Kongres, a nikoli prezident, jak je dáno ústavou. Hlasování podle AP také ukázalo, že republikáni jsou čím dál více znepokojeni konfliktem, který nejeví známky konce, uvázl v křehkém příměří a Američanům zvyšuje ceny benzinu.

Hlasování z noci na středu však bylo pouze procedurální. Aby návrh rezoluce vstoupil v platnost, musel by překonat ještě řadu překážek. I kdyby návrh prošel Senátem, musela by jej schválit Sněmovna reprezentantů, v níž mají většinu republikáni, a nakonec získat dvoutřetinovou většinu jak ve Sněmovně, tak v Senátu, aby obstál proti očekávanému Trumpovu vetu.

Trumpovi republikáni letos v Senátu zablokovali sedm předchozích pokusů o prosazení podobných usnesení, připomíná Reuters. Také ve Sněmovně reprezentantů letos těsným hlasováním zablokovali tři rezoluce o válečných pravomocích.

Podle zákona o válečných pravomocích z roku 1973, přijatého v reakci na válku ve Vietnamu, může prezident Spojených států vést vojenskou akci po dobu nejvýše 60 dnů, jinak musí požádat Kongres o její schválení nebo o třicetidenní prodloužení z nevyhnutelného důvodu s ohledem na bezpečnost ozbrojených sil USA při jejich stahování.

USA spolu s Izraelem zahájily údery na Írán 28. února. Trump 1. května prohlásil, že nepřátelské akce proti Íránu ukončilo příměří uzavřené 8. dubna. Navzdory tomuto tvrzení ovšem Spojené státy nadále blokují íránské přístavy a útočí na íránské lodě, zatímco Írán účinně blokuje Hormuzský průliv a útočí na lodě USA.

Aktuálně z rubriky Svět

Po vzoru kolonialismu. Singapur zavede výprask i na školách

Singapur v rámci kampaně proti šikaně umožní tělesné trestání na školách. Opatření se týká jen chlapců starších devíti let, kterým hrozí až tři rány rákoskou. Praxe pochází z dob britského kolonialismu. Singapur přes kritiku OSN a lidskoprávních aktivistů nadále uplatňuje i trest smrti a přísně postihuje drobné přestupky jako plivání, odhozenou žvýkačku nebo jídlo ve veřejné dopravě. Výprask v minulosti dostali i cizinci. Singapur své postupy hájí s tím, že patří mezi nejbezpečnější státy světa.
před 13 mminutami

EU se předběžně dohodla na legislativě, která má završit obchodní dohodu s USA

Evropská unie (EU) v noci na středu dosáhla předběžné dohody o legislativě, která má zrušit dovozní cla na průmyslové zboží z USA. Jde o klíčovou součást obchodní dohody s Washingtonem, která by měla zabránit zavedení vyšších amerických cel na výrobky z EU. Informovaly o tom agentury Reuters a DPA s odvoláním na kyperské předsednictví EU a europoslankyni Željanu Zovkovou, hlavní vyjednavačku pro obchodní dohodu.
03:58Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Izrael udeřil na jihu Libanonu, útoky provedl i Hizballáh

Libanonské ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že při úterních izraelských úderech na jihu Libanonu zahynulo devatenáct lidí. Teroristé z libanonského hnutí Hizballáh současně oznámili, že v oblasti pokračují střety mezi jeho bojovníky a izraelskými vojáky. Děje se tak navzdory příměří, které uzavřeli zástupci Libanonu a Izraele za zprostředkování USA. Informovala o tom agentura AFP.
před 5 hhodinami

USA zabavily v Indickém oceánu tanker spojovaný s Íránem, píše WSJ

Spojené státy americké v Indickém oceánu v noci na úterý zabavily ropný tanker spojovaný s Íránem, napsal s odvoláním na své zdroje list The Wall Street Journal (WSJ), podle něhož je plavidlo na americkém sankčním seznamu. List poznamenal, že tento krok přichází v době, kdy americký prezident Donald Trump pokračuje v ekonomickém tlaku na Írán, kterému rovněž hrozí obnovením bojů.
před 8 hhodinami

Trump nevylučuje nový útok na Írán. Podle Vance přinesly rozhovory pokrok

Spojené státy možná budou muset znovu zaútočit na Írán, řekl podle Reuters v úterý americký prezident Donald Trump s tím, že jistý si ale není. Poznamenal také, že Teherán prosí o uzavření dohody s Washingtonem. Viceprezident JD Vance mezitím na brífinku v Bílém domě uvedl, že rozhovory s Íránem přinesly značný pokrok, obnovení bojů ale také nevyloučil.
před 8 hhodinami

Britská policie vyšetřuje dvě podezření ze zneužívání dětí spojená s Epsteinem

Britská policie v úterý oznámila, že na základě dokumentů týkajících se amerického delikventa Jeffreyho Epsteina zahájila vyšetřování dvou přes dvacet let starých podezření ze zneužívání dětí. Informovaly o tom tiskové agentury. Dokumenty ze spisů o zesnulém sexuálním predátorovi zveřejnilo americké ministerstvo spravedlnosti na začátku letošního roku.
před 9 hhodinami

Ukrajina hlásí po ruských útocích mrtvé i raněné

Nejméně tři lidi zabila a dalších 23 zranila ruská raketa, která dopoledne zasáhla centrum města Pryluky v Černihivské oblasti na severu Ukrajiny. O aktuálním počtu obětí odpoledne informoval šéf regionu Vjačeslav Čaus. Mezi oběťmi je i patnáctiletý chlapec, který navzdory snaze lékařů podlehl zraněním. Útok v Prylukách způsobil rozsáhlé škody, poškozeny byly podniky, nákupní středisko, obchody, lékárny, školy, soukromé domy i auta, dodal Čaus. O úderech informovaly i úřady v dalších ukrajinských oblastech. Útoky na svém území hlásí i Rusko.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
