Pavel jednal se Zůnou a Řehkou o rozvoji armády a vzájemné spolupráci


O strategii rozvoje a výstavby armády a nastavení vzájemné spolupráce a komunikace jednal ve čtvrtek odpoledne na Pražském hradě prezident Petr Pavel s ministrem obrany Jaromírem Zůnou (za SPD) a náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou, informoval odbor komunikace prezidentské kanceláře. Jednání trvalo zhruba hodinu a půl, Zůna ani Řehka po jeho skončení však neposkytli vyjádření.

Schůzka dle Hradu navázala na středeční zasedání Bezpečnostní rady státu, která se podle premiéra Andreje Babiše (ANO) zabývala situací v armádě či tuzemskými závazky v NATO. „Hlavní součástí jednání byla strategická diskuze týkající se rozvoje a směru výstavby Armády ČR,“ sdělila prezidentská kancelář bez dalších detailů. Úvod jednání se pak týkal nastavení spolupráce a komunikace mezi hlavou státu, vojenskou kanceláří prezidenta, ministerstvem obrany a generálním štábem.

Podle některých médií mají Zůna a Řehka mezi sebou spory. Respekt.cz minulý týden napsal, že ministr obrany Řehkovi zamítl služební cestu do USA. Ministerstvo následně informaci popřelo s tím, že do Spojených států pojede Řehkův první zástupce. Podle serveru si část armády rozhodnutí resortu vysvětlovala jako Zůnovu odplatu za to, že Řehka zpochybnil ministrovo stanovisko ohledně prodeje českých letounů L-159, o které má zájem Ukrajina.

Podle Zůny tuzemská armáda letouny potřebuje, a Česko je tak Ukrajině prodat nemůže. Řehka ale na tiskovém brífinku řekl, že armáda byla připravena čtyři tyto letouny pro Ukrajinu vyčlenit. To zmínil během návštěvy Ukrajiny také prezident Pavel.

Armáda je schopna předat Ukrajině až čtyři letouny L-159, citoval Řehka stanovisko vzdušných sil
Náčelník generálního štábu Karel Řehka

Vyšetřeme zneužívání v církvi jako v zahraničí, žádaly oběti na Hradě

Oběti sexuálního zneužívání v církvi žádají zřízení nezávislé komise, která by se případy zabývala a prošetřila je. Spadat by mohla pod některou z výzkumných institucí či univerzit nebo pod ombudsmana, uvedl zástupce obětí Ladislav Koubek. Záležitost řešily oběti s prezidentem Petrem Pavlem. Ten podle Koubka o věci nedávno hovořil s papežem a diskutovat chce rovněž s novým arcibiskupem Stanislavem Přibylem. Komise se kauzami zabývaly ve Francii či Rakousku.
Česko by s Německem mohlo spolupracovat v jaderné energetice, řekl Havlíček

Česko a Německo by mohly v budoucnu spolupracovat v oblasti malých modulárních reaktorů (SMR). Uvedl to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) po jednání s německou ministryní hospodářství a energetiky Katherinou Reicheovou v Berlíně. Havlíček také řekl, že vláda v Berlíně mění svůj postoj k jaderné energetice. Odmítl také možnou dvourychlostní Evropskou unii.
Pavel jednal se Zůnou a Řehkou o rozvoji armády a vzájemné spolupráci

O strategii rozvoje a výstavby armády a nastavení vzájemné spolupráce a komunikace jednal ve čtvrtek odpoledne na Pražském hradě prezident Petr Pavel s ministrem obrany Jaromírem Zůnou (za SPD) a náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou, informoval odbor komunikace prezidentské kanceláře. Jednání trvalo zhruba hodinu a půl, Zůna ani Řehka po jeho skončení však neposkytli vyjádření.
Policie stíhá tři lidi za podvod s elektronikou, škoda je přes čtyři miliardy

Policie obvinila tři lidi z podvodu se spotřební elektronikou se škodou přes 4,1 miliardy korun. Kauza se podle informací ČTK týká zkrachovalého e-shopu Mamut, který vlastní skupina Plus4U podnikatele Vladimíra Kováře. O obvinění ve čtvrtek informoval mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. Jména obviněných nesdělil.
Část radních ČT a ČRo poslala ministrům a poslancům výzvu k dialogu o financování médií

Část radních České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) zaslala členům vlády a poslancům otevřený dopis s výzvou k dialogu s odbornou veřejností o financování médií veřejné služby. Kvůli záměru vlády zrušit poplatky za televizi a rozhlas se obávají o budoucnost veřejnoprávních médií. Dopis podepsalo jedenáct z nynějších sedmnácti radních ČT a jeden ze stávajících sedmi radních ČRo.
Inflace v lednu zpomalila na 1,6 procenta, byla nejnižší za devět let

Český statistický úřad (ČSÚ) zveřejnil předběžný odhad lednové inflace. Spotřebitelské ceny v Česku v lednu meziročně vzrostly o 1,6 procenta, zlevnily energie. Inflace tak byla nejnižší za víc než devět let. Proti prosinci se spotřebitelské ceny zvýšily o 0,9 procenta. ČSÚ zveřejnil také údaje o maloobchodní tržbách. Ty bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel loni meziročně stouply o 3,5 procenta, o rok dříve vzrostly o 4,6 procenta.
Babišova poradkyně pro svobodu projevu v minulosti aktivně hájila Rusko, píší Novinky.cz

Nová poradkyně premiéra Andreje Babiše (ANO) Natálie Vachatová v minulosti aktivně obhajovala Rusko ve facebookové skupině Přátelé Ruska v České republice, kritizovala boj proti dezinformacím či vystupovala v takzvaných alternativních médiích. Bývalá místopředsedkyně středočeské Trikolory má přitom Babišovi podle mluvčí vlády Karly Mráčkové radit s tématem svobody projevu, upozornil server Novinky.cz.
Hosté Událostí, komentářů debatovali o obsazení postu ministra životního prostředí

Premiér Andrej Babiš (ANO) považuje otázku, zda se stane Filip Turek (za Motoristy) ministrem životního prostředí, za uzavřenou. Prezident Petr Pavel ho totiž nejmenuje. Šéf Motoristů Petr Macinka však jiné jméno nenabídne. „Jméno Filipa Turka bylo navrženo, jiné jméno nepadlo, pan premiér uvedl, že nechává naprosto volný prostor, je to věcí dalšího jednání koaliční rady,“ uvedla v debatě čtveřice poslanců v Událostech, komentářích moderovaných Lukášem Dolanským Renata Vesecká (za Motoristy). „Respektuji to, že Filip Turek je výraznou osobou Motoristů, (…) logicky vnímám to, že na něm trvají,“ sdělil Patrik Nacher (ANO). Podle Toma Philippa (KDU-ČSL) téma jmenování Turka jen tak opuštěno nebude. Naznačuje to dle něj Macinkův projev ve sněmovně. Ten Lenka Martínková Španihelová (Piráti) označila za nepřijatelný.
