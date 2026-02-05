Pavel jednal se Zůnou a Řehkou o rozvoji armády a vzájemné spolupráci

O strategii rozvoje a výstavby armády a nastavení vzájemné spolupráce a komunikace jednal ve čtvrtek odpoledne na Pražském hradě prezident Petr Pavel s ministrem obrany Jaromírem Zůnou (za SPD) a náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou, informoval odbor komunikace prezidentské kanceláře. Jednání trvalo zhruba hodinu a půl, Zůna ani Řehka po jeho skončení však neposkytli vyjádření.
Schůzka dle Hradu navázala na středeční zasedání Bezpečnostní rady státu, která se podle premiéra Andreje Babiše (ANO) zabývala situací v armádě či tuzemskými závazky v NATO. „Hlavní součástí jednání byla strategická diskuze týkající se rozvoje a směru výstavby Armády ČR,“ sdělila prezidentská kancelář bez dalších detailů. Úvod jednání se pak týkal nastavení spolupráce a komunikace mezi hlavou státu, vojenskou kanceláří prezidenta, ministerstvem obrany a generálním štábem.
Podle některých médií mají Zůna a Řehka mezi sebou spory. Respekt.cz minulý týden napsal, že ministr obrany Řehkovi zamítl služební cestu do USA. Ministerstvo následně informaci popřelo s tím, že do Spojených států pojede Řehkův první zástupce. Podle serveru si část armády rozhodnutí resortu vysvětlovala jako Zůnovu odplatu za to, že Řehka zpochybnil ministrovo stanovisko ohledně prodeje českých letounů L-159, o které má zájem Ukrajina.
Podle Zůny tuzemská armáda letouny potřebuje, a Česko je tak Ukrajině prodat nemůže. Řehka ale na tiskovém brífinku řekl, že armáda byla připravena čtyři tyto letouny pro Ukrajinu vyčlenit. To zmínil během návštěvy Ukrajiny také prezident Pavel.