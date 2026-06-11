Schodek rozpočtu příští rok může překročit 350 miliard, uvedla rozpočtová rada


11. 6. 2026Aktualizovánopřed 21 mminutami|Zdroj: ČTK

Schodek státního rozpočtu může příští rok překročit 350 miliard korun. V pravidelném čtvrtletním stanovisku to uvedla Národní rozpočtová rada (NRR). V letošním roce vláda plánuje hospodařit s deficitem 310 miliard korun, znamenalo by to čtvrtý nejhlubší schodek od vzniku Česka.

„NRR na základě k dnešnímu dni (čtvrtku) dostupných dat kalkuluje, že při splnění tříprocentního maastrichtského kritéria může schodek státního rozpočtu na příští rok přesáhnout hladinu 350 miliard korun,“ uvedla NRR. Udržení schodku pod třemi procenty hrubého domácího produktu (HDP), které vyžadují rozpočtová pravidla Evropské unie, slibovala v minulosti ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

Rada zároveň upozornila, že nevylučuje ani překročení hranice tří procent HDP. Poukázala přitom na návrh fiskálně-strukturálního plánu, který hovoří o možném pokrytí vyššího schodku únikovou doložkou, kterou EU umožňuje využít při zvýšených výdajích na obranu.

„NRR upozorňuje, že konstrukce evropské únikové doložky vládě ČR umožňuje i při obranných výdajích pod dvě procenta HDP překročit stanovené saldo o cca 0,3 až 0,4 procenta HDP,“ uvedla rada ve stanovisku.

NRR ve svém stanovisku rovněž kritizovala uvolnění rozpočtových pravidel, které navrhla vládní koalice a které nyní projednává parlament. Upozornila, že po schválení změn budou v Česku platit unijní rozpočtová pravidla, která jsou mírnější než dosud platná národní úprava.

„Smysl národních fiskálních pravidel spočívá především v tom, aby se české veřejné finance držely v teritoriu, jež je bude dostatečně chránit před nárazem na pravidla unijní, respektive než dlouhodobou udržitelnost českých veřejných rozpočtů začnou efektivně vymáhat finanční trhy,“ uvedla rada.

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Upozornila rovněž na zvýšení výnosu desetiletého státního dluhopisu. „V současnosti se přibližuje pětiprocentní hranici, tedy na dohled úrovni, která byla v minulosti dosažena zejména v obdobích mimořádných finančních a geopolitických otřesů,“ uvedla NRR.

Připomněla, že vyšší výnosy dluhopisů zvyšují náklady na obsluhu státního dluhu. „Úrokové náklady by se měly v následujících letech zvýšit až na 1,6 procenta HDP,“ uvedla rada.

Národní rozpočtová rada je zřízena na základě zákona o rozpočtové odpovědnosti, její členy schvaluje sněmovna na návrh vlády, Senátu a České národní banky. Jde o nezávislý odborný orgán, jehož hlavním posláním je vyhodnocovat, zda stát a další veřejné instituce dodržují pravidla rozpočtové odpovědnosti daná zákonem.

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