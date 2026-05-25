Vláda v Senátu narazí se zákonem rozvolňujícím pravidla rozpočtové odpovědnosti, tvrdí šéfové některých klubů

Vláda v Senátu narazí se zákonem rozvolňujícím pravidla rozpočtové odpovědnosti. ČT to řekli předsedové největších klubů, které mají jasnou většinu. Podle zástupců ODS, STAN či KDU-ČSL zákon umožní další rychlé zadlužování země. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) tvrdí, že podle současných pravidel by kabinet musel pro příští rok navrhnout schodek maximálně 156 miliard korun. To označuje za nereálné.
Šéfka resortu financí Schillerová se v Senátu 22. dubna snažila přesvědčit senátory, aby vládě schválili možnost regulovat ceny nafty a benzinu. Tehdy neuspěla, a téměř jistě neuspěje ani za tři týdny, když je bude přesvědčovat o prospěšnosti uvolnění pravidel rozpočtové odpovědnosti.
„Budu k vám upřímná, jsem skeptická k tomu, že by to Senát nevrátil,“ tvrdí ministryně. „Protože když vidím, jak začal od nástupu naší vlády Senát rozhodovat, tak si myslím, že většinu věcí nám vrátil,“ dodala.
Senátorské kluby se – kromě hnutí ANO – k novele zákonů, které se týkají veřejných rozpočtů, staví spíš skepticky. Celý Senát předlohu projedná na schůzi 17. června. Šéfové největších senátorských klubů ještě zvažují, jestli zákon rovnou zamítnou, nebo ho vrátí sněmovně se změnami. Vylučují ale, že by ho horní parlamentní komora schválila.
„Já mám pocit, že rozpočtová pravidla se ne omezují, ale v podstatě vypínají,“ tvrdí předseda senátorského klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra (ODS).
Podle šéfa senátorů STAN Jana Sobotky k věci budou mít členové horní komory své výhrady, přestože státní rozpočet „nepřísluší schvalovat Senátu“. „V této chvíli jsme v opozici vůči parlamentu a vládě a svou roli podle mě potvrdíme,“ dodal Sobotka.
„Měli bychom naopak přijímat zákony o rozpočtové odpovědnosti, a ne o rozpočtové neodpovědnosti,“ soudí předseda klubu KDU-ČSL a nezávislých Josef Klement (KDU-ČSL).
Některé výdaje vláda do maximálního schodku nezahrne
Podle návrhu, který před týdnem schválili poslanci, už vláda nechce do maximálního možného schodku počítat výdaje třeba na páteřní železnice, na dálnice, silnice první třídy nebo nové přehrady. Mimo rozpočtová pravidla hodlá kabinet – stejně jako dnes – ponechat i investice do nových jaderných bloků nebo obranné výdaje nad dvě procenta HDP.
„Jestliže v návrhu je dneska nastaveno, že schodek má být v příštím roce nějakých 150 miliard a minulá vláda ho překročila na 300 miliard, no tak je jasné, že asi musíte zákon dát do souladu se skutečností,“ tvrdí předsedkyně senátorského klubu ANO Jana Mračková Vildumetzová.
Podle předsedy senátorského klubu SEN 21 a Pirátů Václava Lásky (SEN 21) jsou pravidla nastavená dlouhodobě. „Rozvolňovat je proto, abych mohl víc zadlužovat, mi přijde nesprávné,“ dodává.
Pokud Senát zákon rozvolňující rozpočtová pravidla vrátí zpátky do Poslanecké sněmovny, je připravená vládní koalice v dolní parlamentní komoře senátní veto přehlasovat. Podle ministryně financí Schillerové není možné bez zákona schválit reálný státní rozpočet na příští rok.
„Je to pojistka, my jsme slíbili v našem programovém prohlášení vlády, že se budeme bezpečně držet pod třemi procenty HDP, což je i taková hranice, kterou sleduje Evropská komise,“ zdůvodnila Schillerová. Poslanci by se mohli k přehlasování senátního veta dostat na konci června.
- Domácí
- Ekonomika
- Vláda
- Alena Schillerová
- ANO
- Senát
- Poslanecká sněmovna
- Sněmovna
- Veto
- Rozpočet
- Státní rozpočet
- Zákon o rozpočtové odpovědnosti
- Výdaje
- Obrana
- NATO
- Severoatlantická aliance
- Pohonné hmoty
- Nafta
- Benzin
- ODS
- TOP 09
- Zdeněk Nytra
- Josef Klement
- KDU-ČSL
- Jan Sobotka
- STAN
- Jana Mračková Vildumetzová
- SEN 21
- Piráti
- Václav Láska
- Investice
- Stavby
- Doprava
- Železnice
- Silnice
- Dálnice
- Evropská komise
- Výběr redakce