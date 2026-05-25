Vláda v Senátu narazí se zákonem rozvolňujícím pravidla rozpočtové odpovědnosti, tvrdí šéfové některých klubů


před 59 mminutami|Zdroj: ČT24
Vláda v Senátu narazí se zákonem rozvolňujícím pravidla rozpočtové odpovědnosti. ČT to řekli předsedové největších klubů, které mají jasnou většinu. Podle zástupců ODS, STAN či KDU-ČSL zákon umožní další rychlé zadlužování země. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) tvrdí, že podle současných pravidel by kabinet musel pro příští rok navrhnout schodek maximálně 156 miliard korun. To označuje za nereálné.

Šéfka resortu financí Schillerová se v Senátu 22. dubna snažila přesvědčit senátory, aby vládě schválili možnost regulovat ceny nafty a benzinu. Tehdy neuspěla, a téměř jistě neuspěje ani za tři týdny, když je bude přesvědčovat o prospěšnosti uvolnění pravidel rozpočtové odpovědnosti.

„Budu k vám upřímná, jsem skeptická k tomu, že by to Senát nevrátil,“ tvrdí ministryně. „Protože když vidím, jak začal od nástupu naší vlády Senát rozhodovat, tak si myslím, že většinu věcí nám vrátil,“ dodala.

Sněmovna schválila novelu rozpočtových zákonů
Jednání Poslanecké sněmovny (15. května 2026)

Senátorské kluby se – kromě hnutí ANO – k novele zákonů, které se týkají veřejných rozpočtů, staví spíš skepticky. Celý Senát předlohu projedná na schůzi 17. června. Šéfové největších senátorských klubů ještě zvažují, jestli zákon rovnou zamítnou, nebo ho vrátí sněmovně se změnami. Vylučují ale, že by ho horní parlamentní komora schválila.

„Já mám pocit, že rozpočtová pravidla se ne omezují, ale v podstatě vypínají,“ tvrdí předseda senátorského klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra (ODS).

ODS se možná kvůli novým pravidlům rozpočtové odpovědnosti obrátí na ÚS, říká Skopeček
Místopředseda sněmovny Jan Skopeček (ODS)

Podle šéfa senátorů STAN Jana Sobotky k věci budou mít členové horní komory své výhrady, přestože státní rozpočet „nepřísluší schvalovat Senátu“. „V této chvíli jsme v opozici vůči parlamentu a vládě a svou roli podle mě potvrdíme,“ dodal Sobotka.

„Měli bychom naopak přijímat zákony o rozpočtové odpovědnosti, a ne o rozpočtové neodpovědnosti,“ soudí předseda klubu KDU-ČSL a nezávislých Josef Klement (KDU-ČSL).

Některé výdaje vláda do maximálního schodku nezahrne

Podle návrhu, který před týdnem schválili poslanci, už vláda nechce do maximálního možného schodku počítat výdaje třeba na páteřní železnice, na dálnice, silnice první třídy nebo nové přehrady. Mimo rozpočtová pravidla hodlá kabinet – stejně jako dnes – ponechat i investice do nových jaderných bloků nebo obranné výdaje nad dvě procenta HDP.

„Jestliže v návrhu je dneska nastaveno, že schodek má být v příštím roce nějakých 150 miliard a minulá vláda ho překročila na 300 miliard, no tak je jasné, že asi musíte zákon dát do souladu se skutečností,“ tvrdí předsedkyně senátorského klubu ANO Jana Mračková Vildumetzová.

Podle předsedy senátorského klubu SEN 21 a Pirátů Václava Lásky (SEN 21) jsou pravidla nastavená dlouhodobě. „Rozvolňovat je proto, abych mohl víc zadlužovat, mi přijde nesprávné,“ dodává.

Opozice bude blokovat změny rozpočtových pravidel. Vládě by umožnily vyšší schodky
Alena Schillerová a Karel Havlíček

Pokud Senát zákon rozvolňující rozpočtová pravidla vrátí zpátky do Poslanecké sněmovny, je připravená vládní koalice v dolní parlamentní komoře senátní veto přehlasovat. Podle ministryně financí Schillerové není možné bez zákona schválit reálný státní rozpočet na příští rok.

„Je to pojistka, my jsme slíbili v našem programovém prohlášení vlády, že se budeme bezpečně držet pod třemi procenty HDP, což je i taková hranice, kterou sleduje Evropská komise,“ zdůvodnila Schillerová. Poslanci by se mohli k přehlasování senátního veta dostat na konci června.

Odpovědné hospodaření není snadné, říká Činčila. Jsme v kleštích, míní Pařil
Události, komentáře (13. 5. 2026)

Stát řeší, co je podle něj kritická infrastruktura. Tu čekají nové povinnosti

Nový zákon o kritické infrastruktuře platí už tři čtvrtě roku. Ministerstvo vnitra však až v červenci rozhodne, na které firmy se bude vztahovat. Ty pak budou muset plnit řadu povinností včetně zajištění bezpečnosti. Upřesnit to má vyhláška, kterou by měla v pondělí projednat pracovní skupina Legislativní rady vlády.
Vláda projedná podmínky pro humanitární dávky i novelu o elektronizaci školství

Změny v poskytování humanitární dávky pro držitele takzvané dočasné ochrany projedná na svém zasedání vláda. Podle ministerstva vnitra má novela měnící sedm předpisů zvýšit bezpečnost ČR díky posílení nástrojů k řízení migračních toků a úpravou podmínek pobytu cizinců v Česku. Na programu je i předpis, který má podle ministerstva školství zajistit rozvoj elektronizace školství. Koaliční rada by se měla zabývat návrhem zákona o médiích veřejné služby.
VideoLetní počasí láká do skal. Přibývá ale i vážných nehod

Ve skalách v Adršpachu na Náchodsku se v neděli zranil horolezec, spadl z asi patnácti metrů a poranil si záda a pánev. Vrtulník ho transportoval do hradecké nemocnice. Záchranáři už letos museli vyrazit k několika takovým pádům z vysokých skal nebo srázů. Někdy se jednalo o lezce, v jiných případech uklouzli chodci. A podobných případů bude s lepším počasím přibývat. Lidé by hlavně neměli přeceňovat svoje síly. Riziko na skalách hrozí i běžným turistům.
VideoZachránce dětí Winton se v roce 1991 vrátil do Prahy, děkoval mu i Havel

Přesně před 35 lety Československo navštívil Nicholas Winton. Více než půlstoletí tehdy uplynulo od jeho hrdinné akce, kterou zachránil skoro sedm set převážně židovských dětí. Bez jeho pomoci by se s největší pravděpodobností staly oběťmi holocaustu jako 1,5 milionu dalších dětí. Winton, který o svých činech skoro padesát let mlčel, se stal v roce 1991 čestným občanem Prahy. Na Hradě mu tehdy poděkoval i prezident Václav Havel. Výjimečný muž zemřel v roce 2015 ve 106 letech.
VideoNa podporu ekonomiky je čas vždy, říká Středula. Prouza varoval před plýtváním na dotace

Vždy je čas na to, abychom podpořili ekonomiku, prohlásil předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. „Pokud to neuděláme, můžeme mít velké problémy do budoucna,“ dodal. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza zdůraznil potřebu „výrazných a rychlých reforem, abychom potom už podporu tolik nepotřebovali.“ Peníze se podle něj nemají jen plýtvat na dotace, které se projí. V Duelu ČT24 probrali také vliv probíhajícího konfliktu na Blízkém východě na českou ekonomiku, možné intervence vlády do trhu, politiku České národní banky či další změny důchodového systému. Věnovali se také problematice snižování výdajů státu nebo zvedání daní. Diskusí provázel Daniel Takáč.
Minulost nesmí být překážkou dobrých vztahů, shodli se Söder s Pavlem

Český prezident Petr Pavel a bavorský premiér Markus Söder se na svém dnešním setkání na Hradě shodli mimo jiné na tom, že česko-německé vztahy stojí na vzájemném respektu a společném pohledu do budoucna. Shodli se také, že minulost nesmí být překážkou dobrých sousedských vztahů. Pavel to v podvečer uvedl na síti X. Söder již předtím na síti X napsal, že Bavorsko a Česko jsou přátelé a partneři a chtějí dál prohlubovat vzájemné vztahy, mimo jiné v oblasti školství či dopravy. Jejich setkání trvalo asi půl hodiny. Söder se předtím zúčastnil sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL) v Brně, který označil za slavnost míru.
V centru Prahy protestovaly tisíce lidí na podporu ČT a ČRo

Na Staroměstském náměstí v Praze se v neděli odpoledne sešly tisíce lidí na podporu České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). Krátce po 16:30 vyrazili účastníci protestu před Úřad vlády ČR, kam dorazili zhruba po hodině a půl. Lidé protestovali proti zákonu, který mimo jiné převádí financování veřejnoprávních médií z poplatků na státní rozpočet. Demonstrovali i proti dalším krokům ministra kultury Oty Klempíře (za Motoristy), žádají jeho rezignaci či odvolání.
