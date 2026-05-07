ODS se možná kvůli novým pravidlům rozpočtové odpovědnosti obrátí na ÚS, říká Skopeček


před 27 mminutami|Zdroj: ČT24
Interview ČT24: Místopředseda sněmovny Jan Skopeček (ODS)
Podle místopředsedy sněmovny Jana Skopečka (ODS) je možné, že se klub ODS přidá ke Starostům, kteří oznámili, že nová pravidla pro rozpočtovou odpovědnost, pokud projdou legislativním procesem, napadnou u Ústavního soudu. Považuje za vhodné případnou žalobu řešit až poté, co nová rozpočtová pravidla schválí dolní komora. Nutné je podle něj zvážit, zda je žaloba k Ústavnímu soudu opodstatněná. V návrhu je podle něj i to, že vláda by nově měla rozhodovat i o kapitolách rozpočtu sněmovny, Ústavního soudu či Nejvyššího kontrolního úřadu – „instituce, která de facto vládu kontroluje“. „To bylo vždycky vyhrazeno rozpočtovému výboru,“ dodal Skopeček v Interview ČT24 moderovaném Danielem Takáčem.

Štáb ČT natáčel v klíčové baště Hizballáhu

před 11 mminutami
Hantavirus není počátkem další pandemie, ujišťuje WHO

12:02Aktualizovánopřed 25 mminutami
Novináři nahlédli do zákulisí výuky ruských agentů a hackerů

před 1 hhodinou
Mrázová cítí Babišovu podporu. Opozice dále žádá rezignaci

17:22Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Arménie se přiblížila vstupu do Evropské unie jen „mentálně"

před 2 hhodinami
Rusko tvrdí, že sestřelilo téměř 350 ukrajinských dronů. Údery hlásí i Kyjev

12:50Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Evropská unie zakáže svlékací aplikace

09:56Aktualizovánopřed 10 hhodinami
Vláda chce zakázat odvolacím soudům zavázat nižší soud k rozsudku

před 13 hhodinami

Soud v kauze radioaktivních úložišť uložil podmínky a pokuty

Soud uznal vinu čtyř osob a jedné firmy, které se měly dopustit manipulace se zakázkami Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO). Obžalovaní údajně ovlivňovali zadávání zakázek tak, aby připadly konkrétním podnikům. Týkat se to mělo například tendru na modernizaci jaderného úložiště v Dukovanech. Tři lidé od soudu odešli s podmíněnými tresty v délce od dvou do tří let a jednomu z nich navíc soud zakázal výkon řídících funkcí ve firmách na dva roky. Všem, včetně firmy, také uložil peněžité tresty v hodnotě celkem přes sedmnáct milionů korun, zjistila ČT24.
před 1 hhodinou

Mrázová cítí Babišovu podporu. Opozice dále žádá rezignaci

Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová cítí přes mediálně rozebírané kauzy podporu premiéra Andreje Babiše (oba ANO). Na čtvrtečním brífinku řekla, že dlouholeté bydlení v obecním bytě v Bílině, kde se v té době stala starostkou, nepovažovala za nadstandard či něco špatného. Omluvila se naopak za nedůslednost v případě pozemku, na kterém jsou podle serveru Seznam Zprávy černé stavby. Zástupci Pirátů i STAN stále požadují její rezignaci.
17:22Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Meteorologové varují před až extrémní aktivitou klíšťat

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal na prodloužený víkend varování před extrémní aktivitou klíšťat. Pro jižní Moravu platí dokonce nejvyšší pátý stupeň. Na většině ostatních území republiky zůstává riziko na vysokém, čtvrtém stupni. Nákaza nemocemi, které klíšťata přenáší, hrozí i ve městech, varuje vedoucí Národní referenční laboratoře Kateřina Kybicová.
před 3 hhodinami

Pachatelé v Praze odpálili bankomat a ukradli statisíce korun

Pachatelé z bankomatu, který v noci odpálili v pražských Kunraticích, odcizili kolem 300 tisíc korun. Po podezřelých dál pátrá policie a hledá svědky, kteří je viděli mezi 02:00 až 05:00 v okolí Kunratického a Krčského lesa na elektrokoloběžkách. Případ si převzali detektivové z prvního oddělení. Způsob odpálení bankomatu ve čtvrtek nad ránem byl stejný jako před měsícem u obchodního centra na Opatově.
08:07Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Brusel měl další otázky k řešení Babišova střetu zájmů, píší Seznam Zprávy

Evropská komise (EK) zaslala českým úřadům další sérii dotazů týkajících se řešení střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Píše to server Seznam Zprávy.
10:57Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Průzkum: Češi se považují za vlastence, obranu vlasti by ale přenechali vojákům

Drtivá většina Čechů se považuje za vlastence, v aktuálním průzkumu agentury Median se tak označilo 91 procent dotázaných. Současně se více než polovina občanů přiklání k názoru, že obranu vlasti mají zajistit profesionální vojáci a armáda, zatímco podle zhruba třetiny respondentů je morální povinností každého občana aktivně se zapojit do obrany své země.
14:06Aktualizovánopřed 6 hhodinami

České přehrady se rychle oteplují. Dopady se už projevují

Povrchová voda v českých nádržích se za posledních třicet let výrazně oteplila, oznámili vědci z Biologického centra Akademie věd. Ohřívá se tempem v průměru o více než půl stupně Celsia za desetiletí. Největší teplotní skok je v případě jednotlivých měsíců patrný v dubnu, kdy je to dokonce o jeden stupeň. Dlouhodobá studie hydrobiologů potvrzuje silnou vazbu mezi teplotou vody a lidmi způsobeným oteplováním klimatu. Upozorňuje také na možné dopady na kvalitu vody i hospodaření v nádržích.
před 6 hhodinami
