Rostoucí životní náklady vyvíjejí tlak na práva Evropanů, varuje unijní agentura

Vysoké životní náklady podle výroční zprávy Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA), zveřejněné tento čtvrtek, vyvíjejí tlak na práva Evropanů. Dokument upozorňuje také na rostoucí nenávist na internetu a nedokončenou integraci migrujících pracovníků.
„Lidé v celé EU ve svém každodenním životě pociťují tlak způsobený vleklou krizí životních nákladů,“ sdělila ředitelka FRA Sirpa Rautiová. Organizace se sídlem ve Vídni upozornila, že ceny nemovitostí v EU mezi lety 2015 a 2024 vzrostly o 53,4 procenta, zatímco nájmy se ve stejném období zvýšily o 16,8 procenta.
Podle odhadů Evropské federace národních organizací pracujících s lidmi bez domova (Feantsa) bylo v roce 2025 v EU bez stálého domova 1,287 milionu lidí.
„Nepředvídatelné mezinárodní prostředí a pokračující války mají dopad i zde, na nás, zejména na pocit bezpečí a do životní pohody lidí,“ sdělila Rautiová.
Více než každý třetí občan EU se navíc na internetu setkal s nenávistnými projevy.
EU má legislativu pro regulaci internetu, její uplatňování však podle ředitelky FRA naráží na potíže, zejména pokud jde o odpovědnost velkých technologických platforem a kvůli určitému politickému odporu mimo Unii.
Třetím hlavním trendem, který zpráva za rok 2025 identifikovala, je „existence závažných pracovněprávních problémů postihujících pracovníky ze třetích zemí“.
„Zatímco podpůrná opatření pro osoby, které uprchly před válkou na Ukrajině, jim umožnila rychlejší vstup na trh práce, občanům jiných zemí trvalo nejméně pět let, než dosáhli srovnatelné míry zaměstnanosti,“ podotýká FRA.
Cizinci hledající práci jsou častěji než zbytek populace překvalifikovaní pro pozice, které zastávají, čelí diskriminaci a jsou zranitelnější vůči vykořisťování. Podle FRA zároveň EU čelí nedostatku pracovních sil, protože se jí nedaří přilákat absolventy ani udržet talenty.
Zpráva se týká všech 27 členských států EU a také Albánie, Severní Makedonie a Srbska.
Článek od ERTNews, poprvé byl publikován 11. června 2026 v 10:02 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.