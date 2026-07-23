U Chýnova se srazil vlak s autem, několik lidí je zraněno

U Chýnova na Táborsku se ve čtvrtek po poledni srazil osobní vlak s nákladním autem. Jeden člověk utrpěl těžké zranění, další tři lehká až středně těžká zranění.
Hasiči z vlaku evakuovali 25 lidí. Podle mluvčího Správy železnic (SŽ) pro mimořádnosti Martina Kavky je několik lidí zraněno. Dodal, že jeden vůz soupravy motorového vlaku vykolejil. Ve vlaku cestovalo dvacet lidí.
„Muž z nákladního vozu utrpěl těžké poranění, při vědomí byl letecky transportován do českobudějovické nemocnice. Ve vlaku utrpěli zranění tři lidé, všichni utrpěli lehká až středně těžká zranění. Záchranáři je transportovali do nemocnice,“ uvedl mluvčí jihočeské záchranné služby Vojtěch Míra.
Nehoda se stala po poledni na přejezdu poblíž Dobronic u Chýnova. Kvůli havárii nejezdí vlaky z Chýnova do Tábora. Jedná se o železnici, která spojuje Jihlavu a Tábor. Podle webu Českých drah omezení potrvá do 16:00. Kavka uvedl, že nehodu musí nejprve vyšetřit policie a potom Správa železnic vlak znovu postaví na koleje.