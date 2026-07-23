Tisíce Izraelců za ochrany policie vstoupily do areálu mešity al-Aksá


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Tisíce krajně pravicových Izraelců u příležitosti židovského svátku Tiša be-Av za ochrany izraelské policie vstoupily do areálu mešity al-Aksá v okupovaném východním Jeruzalémě, kde se začaly modlit, přestože modlitby nemuslimů jsou na místě oficiálně zakázány. Mezi účastníky akce byl také krajně pravicový ministr pro národní bezpečnost Itamar Ben Gvir. Jeho počínání odsoudili jordánští i palestinští představitelé.

Palestincům přitom izraelské bezpečnostní složky v minulosti opakovaně bránily ve vstupu do mešity a nutily je modlit se v okolních ulicích.

Ve 13:00 SELČ na nádvoří mešity vstoupilo více než 3200 Izraelců, uvedlo palestinské ministerstvo pro náboženské záležitosti. Mezi nimi byl mimo jiné izraelský ministr Jicchak Wasserlauf a poslanec vládní strany Likud Amit Halevi, uvedl server Middle East Eye (MEE). Příchozí mávali izraelskými vlajkami a modlili se, ačkoli lidem jiného než muslimského vyznání je na tomto místě modlení zakázáno.

Na základě křehké, již desítky let trvající dohody s muslimskými úřady toto místo spravuje jordánská náboženská nadace. Židé místo mohou navštěvovat, nesmějí se tam však modlit. Návrhy, že by Izrael mohl tato pravidla změnit, v minulosti vyvolaly mezi muslimy pobouření a vedly k násilnostem.

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Židé si připomínají zničení chrámu

Ben Gvir vstoupil do mešity Al-Aksá v den židovského svátku Tiša be-av, který připomíná několik katastrof židovského lidu včetně zničení hlavního židovského chrámu v Jeruzalémě. Ten stál právě na Chrámové hoře a byl téměř celý zničen Římany při první židovské válce v roce 70. Později se na místě vystřídaly chrámy vícero náboženství. Římané tam založili chrám věnovaný bohu Jupiterovi, křesťané Panně Marii a muslimové dvě svatyně, které tam stojí do současnosti.

„V den Tiša be-Av si připomínáme zničení. Vidíme však také obrovský pokrok na Chrámové hoře. Podívejte se, co se tu děje – Židé se modlí a cítí se, jako by byli pány tohoto místa. To se nikdy předtím nestalo,“ řekl Ben Gvir ve videu.

Znesvěcení mešity, zní z Jordánska

Jordánské ministerstvo zahraničí i palestinské ministerstvo pro náboženské záležitosti odsoudily návštěvu Ben Gvira, která podle nich porušila dohodu o statusu quo. „Ben Gvirova návštěva byla znesvěcením mešity, eskalací napětí, barbarským činem a nepřijatelnou provokací,“ uvedlo Jordánsko. Kancelář izraelského premiéra Benjamina Netanjahua se podle Reuters k věci bezprostředně nevyjádřila.

Ultranacionalistické takzvané chrámové organizace, z nichž některé usilují o nahrazení komplexu al-Aksá třetím židovským chrámem, vyzvaly své příznivce, aby se ke čtvrteční akci připojili. Jejich cílem bylo přilákat až pět tisíc lidí, uvedl server MEE.

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Podobné pochody se postupně rozrostly rozsahem i počtem účastníků a každoročně přitahují desítky tisíc Izraelců. V posledních letech izraelské úřady začaly tolerovat židovské modlitby v areálu al-Aksá i vyvěšování izraelských vlajek.

Chrámová hora leží ve východním Jeruzalémě, který Izrael okupuje od roku 1967. Komplex v jeruzalémském Starém Městě patří k nejcitlivějším místům v regionu. Židé jej označují jako Chrámovou horu, která je jejich nejposvátnějším místem, zatímco pro muslimy je areál s mešitou al-Aksá a Skalním dómem třetím nejposvátnějším místem islámu.

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