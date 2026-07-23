Trump podmínil jadernou dohodu se Saúdy uznáním Izraele

Prezident Donald Trump prohlásil, že přelomová jaderná dohoda mezi USA a Saúdskou Arábií závisí na tom, zda se království připojí k Abrahámovským dohodám, které znamenají uznání Státu Izrael. Rijád zatím na vyjádření nereagoval, v minulosti ale tento krok podmiňoval vytvořením palestinského státu. Experti se obávají, že dohoda povede k jadernému zbrojení v regionu.
„Dohoda o civilním jaderném programu (nedojde k obohacování materiálu!)... která se týká pouze nevojenského použití... bude schválena, ale je zcela podmíněna tím, že se Saúdská Arábie připojí k velmi respektovaným a úspěšným Abrahámovským dohodám,“ uvedl Trump v příspěvku na své sociální síti Truth Social.
Šéf Bílého domu v roce 2020 zprostředkoval Abrahámovské dohody, které zajistily historickou normalizaci vztahů mezi Izraelem a dvěma arabskými národy, Spojenými arabskými emiráty (SAE) a Bahrajnem. Ujednání od té doby podepsaly také Súdán, Maroko a Kazachstán.
Jaderná smlouva počítá se spoluprací mezi Spojenými státy a Saúdskou Arábií na rozvoji jaderné energetiky pro civilní účely po dobu 30 let. Dokument vychází z dohody podepsané v Rijádu v loňském roce.
Dohoda, jejíž podpis byl oznámen ve středu, je americkým ministerstvem energetiky popsána jako „mírová dohoda o jaderné spolupráci“, která poskytne „americkým společnostem skvělý přístup k saúdskoarabskému jadernému energetickému programu“.
Radost v Izraeli
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu poznamenal, že normalizace saúdskoarabských vztahů by byla „historickým skokem vpřed“ k míru na Blízkém východě. „Společná americko-izraelská vojenská akce proti genocidnímu režimu v Teheránu a izraelské rozdrcení íránské teroristické osy vytvořily možnost rozšíření kruhu míru,“ tvrdí kancelář premiéra.
K ujednání mezi Washingtonem a Rijádem došlo v době americko-íránské války, která začala koncem února právě kvůli otázce jaderného programu islámské republiky. Podle Izraele a Západu usiluje Teherán o atomovou bombu, vedení země to dlouhodobě popírá.
Saúdskoarabský korunní princ Mohammed bin Salmán v roce 2018 televizi CBS News řekl, že jeho národ neplánuje získat jadernou zbraň, ale že „pokud Írán jadernou bombu vyvine, budeme jeho příkladu bezpochyby co nejdříve následovat“, připomíná server BBC News.
Obavy z jaderného zbrojení
Experti upozorňují, že ujednání postrádá mechanismy, které by Saúdské Arábii zabránily obohacovat uran na úroveň potřebnou pro vývoj jaderné zbraně. Obohacený uran lze totiž využít jako palivo pro elektrárny, ale potenciálně i k výrobě nukleárních bomb.
Součástí textu kromě takzvaného zlatého standardu, který by zabránil Rijádu získat přístup k technologii pro obohacování uranu, není ani protokol, jenž by umožňoval přísnější dohled nad jaderným programem ze strany Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE).
Dohodu v blízké době posoudí Kongres USA. Očekává se, že někteří zákonodárci na obou stranách politického spektra ji odmítnou. Trumpova Republikánská strana nicméně ovládá horní i dolní komoru a odpůrci dohody zřejmě nemají dostatek hlasů k jejímu zablokování, podotýká BBC.