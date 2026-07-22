Trumpova administrativa schválila jadernou dohodu se Saúdskou Arábií

Americký prezident Donald Trump schválil jadernou dohodu se Saúdskou Arábií pro civilní využití jádra, uvádějí zdroje agentury AP. Administrativa se ji chystá předložit Kongresu, dodávají zdroje agentury Reuters. Dohoda však podle nich neobsahuje omezení pro obohacování uranu či opětovného zpracování použitého jaderného paliva, což by mohlo vyvolat obavy ohledně jaderné proliferace.
Podle agentury AP dohoda počítá se spoluprací mezi USA a Saúdskou Arábií na rozvoji jaderné energetiky pro civilní účely po dobu třiceti let. Dokument vychází z dohody podepsané v Rijádu v loňském roce.
Podle Reuters text neobsahuje takzvaný zlatý standard, který by zabránil Saúdské Arábii získat přístup k technologii pro obohacování uranu. Součástí textu není ani protokol, který by umožňoval přísnější dohled nad jaderným programem v Saúdské Arábii ze strany Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE).
Dohoda by umožnila výstavbu zařízení na obohacování uranu na základě americké a saúdskoarabské studie, uvádí se agentura AP. Podle deníku The Wall Street Journal by studie měla určit, zda se obohacováná uranu v Saúdské Arábii vyplatí.
Obavy z vývoje saúdské jaderné zbraně
Experti v minulosti varovali, že, pokud by Saúdská Arábie získala technologii pro obohacování uranu, tak by to mohlo otevřít dveře jejím snahám získat jadernou zbraň. Členové Trumpovy admnistrativy tvrdí, že silný americký vliv na saúdskoarabský program je dostatečnou pojistkou před jeho zneužitím pro vojenské účely, uvedl The Wall Street Journal.
Spojené státy v minulosti uzavřely podobnou dohodu se Spojenými arabskými emiráty kvůli výstavbě jaderné elektrárny Baráka. Tato arabská země ale neusilovala o technologie pro obohacování uranu.
Pro Kongres nebude snadné dohodu zablokovat, podotýká dále The Wall Street Journal. Aby tak učinil, musí obě jeho komory přijmout společné usnesení a pak dvě třetiny zákonodárců musí přehlasovat očekávané Trumpovo veto.
Kvůli obohacování uranu nad limity nutné pouze pro civilní využití čelil silné kritice v posledních letech Írán. Ten navíc omezoval kontrolní aktivitu MAAE. Izrael a Spojené státy podezíraly Teherán, že usiluje o sestavení jaderné zbraně, což Írán popíral. Právě obavami z toho, že by íránský režim tuto zbraň získal, zdůvodňovaly Spojené státy a Izrael zahájení války proti této zemi.