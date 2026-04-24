Trump pomoc odmítal, v Saúdské Arábii ale USA údajně využívají ukrajinskou technologii


před 1 hhodinou|Zdroj: Reuters, Wall Street Journal, New York Times, Politico, BBC, CNN, Fox News, ČT24

Americká armáda zavedla v minulých týdnech na své letecké základně v Saúdské Arábii ukrajinskou technologii proti dronům, uvádí agentura Reuters s odkazem na pět lidí obeznámených s touto záležitostí. USA tak podle nich reagují na íránské útoky, které na základně mimo jiné zničily nebo poškodily několik letadel. Americký prezident Donald Trump přitom dříve tvrdil, že Washington od Kyjeva žádnou pomoc nepotřebuje.

USA ukrajinskou protidronovou technologii Sky Map nasadili podle zdrojů Reuters na letecké základně Prince Sultána, kterou kromě Rijádu využívá právě i americká armáda. Do zařízení také měli dorazit v minulých týdnech ukrajinští instruktoři, aby americkým vojákům poskytli odpovídající výcvik.

Sky Map využívá ukrajinská armáda k detekci útočících dronů – včetně íránských bezpilotních strojů Šáhed, jejichž domestikovanou verzi používá ve válce proti Ukrajině i Rusko – a k následným protiútokům pomocí stíhacích dronů.

Nasazení ukrajinské technologie na základně Prince Sultána podle analytiků ukazuje na zranitelnost americké protivzdušné a protiraketové obrany. „Americká protiletadlová obrana má po celém světě dlouhodobé mezery,“ citoval Reuters Timothyho Waltona z washingtonského think tanku Hudson Institute. „To je dobře známé. Ale neřešilo se to.“

Americké ztráty

Základna Prince Sultána se nachází asi sto kilometrů jihovýchodně od Rijádu a 640 kilometrů od Íránu.

Zavedením ukrajinské protidronové technologie reagují USA podle Reuters na íránské údery na toto zařízení. Teherán na něj – i na další americké základny v arabských zemích – útočí v odvetě za izraelsko-americké údery, které začaly na konci února.

Podle údajů americké armády z první poloviny dubna zemřelo od začátku konfliktu třináct amerických vojáků, z toho sedm během bojových operací a šest v důsledku pádu tankovacího letadla nad Irákem. Více než tři sta utrpělo zranění.

Přímo na základně Prince Sultána zničily nálety několik letadel a budov, zabily nejméně jednoho vojáka a další desítky zranily.

Letiště i základny. Satelity ukazují následky úderů na Blízkém východě
Následky amerických a izraelských úderů na íránské komplexy v Ahvázu a Isfahánu

Zničený radarový letoun a poškozené tankovací stroje

Americké letectvo tam přišlo mimo jiné o radarový letoun Boeing E-3 Sentry vybavený systémem včasného varování a řízení AWACS, který byl zničen zřejmě při útoku z konce března. Americké letectvo má ve výzbroji jen omezený počet těchto letadel a nelze je nahradit, uvedl k zásahu list The Wall Street Journal (WSJ).

Při jiném úderu z konce března bylo na základně podle WSJ poškozeno několik tankovacích letounů KC-135. Už v polovině března tam íránský útok poškodil pět takových strojů.

Podle stanice CNN zničili Íránci i stan poblíž základny sloužící jako úkryt pro radar používaný k podpoře protiraketového systému THAAD. Podle stanice není zřejmé, zda se v době útoku radar na místě nacházel a zda systém, který tam býval umístěn, patřil USA, nebo Saúdské Arábii.

Podle CNN mohly útoky Teheránu zničit nebo poškodit i systémy THAAD na jiných amerických základnách v regionu – v Jordánsku a Spojených arabských emirátech.

Izrael a USA letecky útočily na Írán, ten pak ostřeloval základny USA v regionu
Stoupající kouř v Teheránu po úderech Izraele

Trump: Pomoc Ukrajiny nepotřebujeme

Zpráva o nasazení ukrajinské protidronové technologie na základně Prince Sultána přichází nedlouho poté, co americký prezident Trump prohlásil, že žádnou ukrajinskou pomoc se sestřelováním íránských bezpilotních strojů nepotřebuje.

„Nepotřebujeme jejich pomoc s obranou proti dronům,“ řekl Trump v březnu v rozhovoru pro stanici Fox News. „Víme o dronech víc než kdokoli jiný. Vlastně máme nejlepší drony na světě,“ tvrdil americký prezident.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přitom předtím uvedl, že Washington požádal Kyjev o podporu v oblasti ochrany proti šáhedům na Blízkém východě. „Dal jsem pokyn k poskytnutí nezbytných prostředků a zajištění přítomnosti ukrajinských specialistů, kteří mohou zaručit požadovanou bezpečnost,“ dodal.

USA mají problém s íránskými drony, řešení může přinést Ukrajina
Drony LUCAS

Později řekl listu New York Times, že Kyjev nasadil záchytné drony a své specialisty, aby pomohli chránit americké vojenské základny v Jordánsku.

Web Politico už předtím informoval, že Ukrajina jedná o pomoci proti dronům se zeměmi Perského zálivu i s USA. Kyjev později za tímto účelem poslal do několika blízkovýchodních států své experty a uzavřel s nimi dohody o obranné spolupráci.

Sky Map a další systémy

Sky Map je pro ukrajinskou armádu primární řídicí a velitelskou platformou, dodává Reuters s odkazem na tři zdroje.

Systém pro detekci hrozeb vyhodnocuje data z radarů a senzorů. Po celé Ukrajině bylo rozmístěno více než deset tisíc akustických čidel k detekci útoků ruských dronů.

Američané kromě tohoto systému používají na základně Prince Sultána i vlastní technologie, mezi nimi stíhací drony Merops, řídicí a velitelskou platformu Forward Area Air Defense (FAAD) či interceptory Coyote, dodává Reuters.

Íránské útoky na Saúdskou Arábii za týden zranily desítky amerických vojáků
Americký tankovací letoun KC-135, archivní snímek

Česko by mělo opustit model subdodavatelské ekonomiky, řekl Středula na sjezdu ČMKOS

Ruské útoky v Oděse zabily dva seniory a zranily patnáct lidí

Seniorský pár v noci na pátek zemřel při ruském útoku na Oděsu, informovala ukrajinská Státní služba pro mimořádné informace (DSNS) a městská vojenská správa. Dalších patnáct lidí je zraněných. Ruské bezpilotní letouny zasáhly ve městě obytné domy, civilní infrastrukturu i nákladní loď mířící do přístavu.
VideoNa spolkové úrovni ke spolupráci s AfD nedojde rychle, říká německý sociolog

Se současnou spolkovou vládou kancléře Friedricha Merze je v současnosti spokojených jen patnáct procent Němců. Ukazují to dubnové průzkumy. Naproti tomu sílí podpora pravicové Alternativy pro Německo (AfD). Země už sedm let ekonomicky neroste a nedaří se to vyřešit, popsal v Událostech, komentářích německý sociolog Steffen Mau. Předjímá ale, že na spolkové úrovni nedojde rychle ke spolupráci s AfD, demokratické strany to odmítají. Na mapě jsou dle něj stále patrné rozdíly mezi Západním a Východním Německem – například ve vývoji ekonomiky, příjmech, počtu migrantů či výdajích na výzkum. AfD je na Východě dvakrát silnější než na Západě a volí ji zejména mladí lidé, dodává. Rozhovorem provázela Tereza Řezníčková.
Voják USA se podílel na zajetí Madura, zároveň sázel na jeho pád. Obvinili ho

Americký voják ze speciálních jednotek, který se na začátku ledna podílel na zajetí a únosu venezuelského vládce Nicoláse Madura do Spojených států, byl obviněn ze zneužití tajných informací o této misi k vlastnímu obohacení o 400 tisíc dolarů (asi 8,3 milionu korun), které vyhrál sázkami na sesazení venezuelského vůdce. Informaci přinesly agentury AP a Reuters s odvoláním na federální úřady.
VideoLetecký průmysl má potíže. Aerolinie ruší některé spoje, na jiných zdražují

Kvůli omezením ve vzdušném prostoru v oblasti nedávných bojů i zablokování Hormuzského průlivu se začíná mluvit o největší krizi letecké dopravy v historii. Nedostatek paliva se už nyní projevil zrušením desítek tisíc letů. Zároveň vede k prudkému růstu cen letenek. Experti varují, že ani mír nebude znamenat brzké ukončení hlubokých potíží. Například německá Lufthansa oznámila největší rušení letů za mnoho let, další společnosti ji následují. Zatímco rušení se týká především krátkých linek, největší zdražení zase zpravidla těch na dlouhé vzdálenosti. Letní zájezdy se už nyní v některých případech turistům prodražují. A eurokomisař pro energii a bydlení Dan Jorgensen uvedl, že problém s leteckým palivem je nyní nejpalčivější. Nedostatek může v Evropě nastat už za pět či šest týdnů.
AFP spekuluje o pozvánce Ruska na floridský summit G20

Agentura AFP s odkazem na zdroj z Bílého domu tvrdí, že Rusko obdrží pozvánku na summit zemí G20. Ten se bude konat v prosinci na Floridě. List Washington Post s odkazem na představitele administrativy Donalda Trumpa napsal, že prezident má v úmyslu pozvat na schůzku v Miami i šéfa Kremlu Vladimira Putina. Trump uvedl, že o pozvánce pro Putina neví a že pochybuje, že by ruský vládce přijel, i když by to dle něj bylo „přínosné“. Moskva se k možné Putinově účasti na summitu přímo nevyjádřila.
Příměří mezi Izraelem a Libanonem se prodlouží o tři týdny, oznámil Trump

Desetidenní příměří mezi Libanonem a Izraelem, které mělo původně vypršet v pondělí, se prodlouží o další tři týdny, oznámil americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social po druhém kole mírových jednání představitelů obou zemí, které se ve čtvrtek konalo v Oválné pracovně ve Washingtonu. Podle agentury AFP šéf Bílého domu zdůraznil, že je vysoká šance, že bude dosaženo míru ještě letos. Vzájemné údery mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hizballáh mezitím pokračovaly i ve čtvrtek.
„Mám všechen čas světa.“ Trump chce uzavřít dohodu s Íránem jen tehdy, když to bude dobré pro USA

Spojené státy uzavřou dohodu s Íránem jen tehdy, pokud to bude dobré pro Washington, americké spojence a zbytek světa. Na své sociální síti Truth Social to ve čtvrtek napsal americký prezident Donald Trump, který zároveň varoval Teherán, že mu dochází čas.
