Trump pomoc odmítal, v Saúdské Arábii ale USA údajně využívají ukrajinskou technologii

Americká armáda zavedla v minulých týdnech na své letecké základně v Saúdské Arábii ukrajinskou technologii proti dronům, uvádí agentura Reuters s odkazem na pět lidí obeznámených s touto záležitostí. USA tak podle nich reagují na íránské útoky, které na základně mimo jiné zničily nebo poškodily několik letadel. Americký prezident Donald Trump přitom dříve tvrdil, že Washington od Kyjeva žádnou pomoc nepotřebuje.
USA ukrajinskou protidronovou technologii Sky Map nasadili podle zdrojů Reuters na letecké základně Prince Sultána, kterou kromě Rijádu využívá právě i americká armáda. Do zařízení také měli dorazit v minulých týdnech ukrajinští instruktoři, aby americkým vojákům poskytli odpovídající výcvik.
Sky Map využívá ukrajinská armáda k detekci útočících dronů – včetně íránských bezpilotních strojů Šáhed, jejichž domestikovanou verzi používá ve válce proti Ukrajině i Rusko – a k následným protiútokům pomocí stíhacích dronů.
Nasazení ukrajinské technologie na základně Prince Sultána podle analytiků ukazuje na zranitelnost americké protivzdušné a protiraketové obrany. „Americká protiletadlová obrana má po celém světě dlouhodobé mezery,“ citoval Reuters Timothyho Waltona z washingtonského think tanku Hudson Institute. „To je dobře známé. Ale neřešilo se to.“
Americké ztráty
Základna Prince Sultána se nachází asi sto kilometrů jihovýchodně od Rijádu a 640 kilometrů od Íránu.
Zavedením ukrajinské protidronové technologie reagují USA podle Reuters na íránské údery na toto zařízení. Teherán na něj – i na další americké základny v arabských zemích – útočí v odvetě za izraelsko-americké údery, které začaly na konci února.
Podle údajů americké armády z první poloviny dubna zemřelo od začátku konfliktu třináct amerických vojáků, z toho sedm během bojových operací a šest v důsledku pádu tankovacího letadla nad Irákem. Více než tři sta utrpělo zranění.
Přímo na základně Prince Sultána zničily nálety několik letadel a budov, zabily nejméně jednoho vojáka a další desítky zranily.
Zničený radarový letoun a poškozené tankovací stroje
Americké letectvo tam přišlo mimo jiné o radarový letoun Boeing E-3 Sentry vybavený systémem včasného varování a řízení AWACS, který byl zničen zřejmě při útoku z konce března. Americké letectvo má ve výzbroji jen omezený počet těchto letadel a nelze je nahradit, uvedl k zásahu list The Wall Street Journal (WSJ).
Při jiném úderu z konce března bylo na základně podle WSJ poškozeno několik tankovacích letounů KC-135. Už v polovině března tam íránský útok poškodil pět takových strojů.
Podle stanice CNN zničili Íránci i stan poblíž základny sloužící jako úkryt pro radar používaný k podpoře protiraketového systému THAAD. Podle stanice není zřejmé, zda se v době útoku radar na místě nacházel a zda systém, který tam býval umístěn, patřil USA, nebo Saúdské Arábii.
Podle CNN mohly útoky Teheránu zničit nebo poškodit i systémy THAAD na jiných amerických základnách v regionu – v Jordánsku a Spojených arabských emirátech.
Trump: Pomoc Ukrajiny nepotřebujeme
Zpráva o nasazení ukrajinské protidronové technologie na základně Prince Sultána přichází nedlouho poté, co americký prezident Trump prohlásil, že žádnou ukrajinskou pomoc se sestřelováním íránských bezpilotních strojů nepotřebuje.
„Nepotřebujeme jejich pomoc s obranou proti dronům,“ řekl Trump v březnu v rozhovoru pro stanici Fox News. „Víme o dronech víc než kdokoli jiný. Vlastně máme nejlepší drony na světě,“ tvrdil americký prezident.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přitom předtím uvedl, že Washington požádal Kyjev o podporu v oblasti ochrany proti šáhedům na Blízkém východě. „Dal jsem pokyn k poskytnutí nezbytných prostředků a zajištění přítomnosti ukrajinských specialistů, kteří mohou zaručit požadovanou bezpečnost,“ dodal.
Později řekl listu New York Times, že Kyjev nasadil záchytné drony a své specialisty, aby pomohli chránit americké vojenské základny v Jordánsku.
Web Politico už předtím informoval, že Ukrajina jedná o pomoci proti dronům se zeměmi Perského zálivu i s USA. Kyjev později za tímto účelem poslal do několika blízkovýchodních států své experty a uzavřel s nimi dohody o obranné spolupráci.
Sky Map a další systémy
Sky Map je pro ukrajinskou armádu primární řídicí a velitelskou platformou, dodává Reuters s odkazem na tři zdroje.
Systém pro detekci hrozeb vyhodnocuje data z radarů a senzorů. Po celé Ukrajině bylo rozmístěno více než deset tisíc akustických čidel k detekci útoků ruských dronů.
Američané kromě tohoto systému používají na základně Prince Sultána i vlastní technologie, mezi nimi stíhací drony Merops, řídicí a velitelskou platformu Forward Area Air Defense (FAAD) či interceptory Coyote, dodává Reuters.