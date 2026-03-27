Írán udeřil na americkou základnu v Saúdské Arábii. Média hlásí zraněné vojáky


před 15 mminutami|Zdroj: ČTK

Íránský úder na americkou základnu Princ Sultán v Saúdské Arábii v pátek zranil deset amerických vojáků. List The Wall Street Journal (WSJ) s odkazem na nejmenované americké a saúdskoarabské zdroje informuje o několika poničených tankovacích letounech. Podle deníku Teherán použil při údery rakety a bezpilotní prostředky. List ovšem neuvedl, kolik letadel, které mají klíčovou roli v dlouhých bojových misí, úder poničil.

Podle WSJ vojenskou základnu zasáhla nejméně jedna raketa a několik bezpilotních prostředků. List poukázal na další podobný íránský úder z poloviny března, kdy bylo poškozeno pět tankovacích letounů. Jeden tankovací letoun KC-135 se zřítil 12. března poté, co podle amerických úřadů došlo ke kolizi s jiným letadlem. O život přišlo šest vojáků.

Íránská média hlásí útoky na jaderná zařízení v zemi
Jaderné zařízení v Aráku (snímek z roku 2019)

Saúdskoarabské ministerstvo obrany večer oznámilo, že protivzdušná obrana zničila balistickou raketu, která směřovala na hlavní město Rijád. Další detaily neuvedlo.

Írán útočí na americké základny v arabských zemí v rámci své odvety za americké a izraelské údery, které začaly zhruba před měsícem. Útoky na americké vojenské základny v arabských zemích považuje Teherán za svou sebeobranu. Podle arabských států však íránské rakety a bezpilotní prostředky míří i na civilní cíle.

Saúdská Arábie a Kuvajt čelily úderům dronů
Pohled na Rijád, archivní snímek

Ukrajina zřejmě třetí noc v řadě zasáhla ruské ropné terminály na Baltu

O regulaci marží na pohonné hmoty bude vláda jednat v pondělí

Izrael vyšle další síly do Libanonu, hrozí humanitární zkáza

Ministři zahraničí z G7 vyzvali k zastavení útoků na civilisty ve válce s Íránem

Vítězkou ankety Zlatý Ámos se stala Adéla Langerová ze Zlína

Karlova univerzita kvůli zpoždění kampusu Albertov nebude moci využít přes miliardu z plánu obnovy

Peníze či drogy za „správný" lístek. Film viní Fidesz z kupčení s hlasy

Policie vyšetřuje útok zápalnými lahvemi na Ruský dům v Praze

Aktuálně z rubriky Svět

Íránská média hlásí útoky na jaderná zařízení v zemi

Americko-izraelské údery zasáhly v Íránu některá jaderná zařízení včetně těžkovodního reaktoru v elektrárně Arák. Píší to agentury s odkazem na místní média. Jeruzalém úder v Aráku potvrdil. Íránská média hovoří rovněž o desítkách obětí útoků v Komu a v provinciích Východní Ázerbájdžán a Kermánšáh. Zasaženy byly údajně obytné budovy. Úderům čelil také izraelský Tel Aviv, kde zemřel jeden člověk.
17:57Aktualizovánopřed 4 mminutami

Íránský úder na americkou základnu Princ Sultán v Saúdské Arábii v pátek zranil deset amerických vojáků. List The Wall Street Journal (WSJ) s odkazem na nejmenované americké a saúdskoarabské zdroje informuje o několika poničených tankovacích letounech. Podle deníku Teherán použil při údery rakety a bezpilotní prostředky. List ovšem neuvedl, kolik letadel, které mají klíčovou roli v dlouhých bojových misí, úder poničil.
Rusko přechodně zakáže vývoz benzinu, píše TASS

Ruské úřady se rozhodly zakázat od 1. dubna vývoz benzinu. Opatření bude platit do konce července. Ruské státní agentuře TASS to sdělily zdroje z odvětví po schůzce ruského vicepremiéra Alexandra Novaka se zástupci ropných společností.
18:40Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Ukrajina zřejmě třetí noc v řadě zasáhla ruské ropné terminály na Baltu

Ukrajinské drony v noci na pátek opět zasáhly ruské ropné terminály na pobřeží Baltského moře. Podle ukrajinských médií o tom informují ruské telegramové kanály. Ukrajina také zaútočila na průmyslovou zónu ve Volgogradské oblasti nebo na radarovou stanici na okupovaném Krymu. Ruská armáda útočila mimo jiné na Charkov či Dněpropetrovskou oblast, oba regiony hlásí zraněné.
09:28Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Izrael vyšle další síly do Libanonu, hrozí humanitární zkáza

Prohlubující se humanitární krize v Libanonu by se mohla zvrhnout v katastrofu, varoval Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Od začátku blízkovýchodní války musel opustit domov každý pátý Libanonec – včetně statisíců dětí. Izraelská armáda mezitím připravuje nasazení další vojenské divize v jižním Libanonu, kde se snaží rozšířit nárazníkovou zónu, napsal list The Times of Israel (ToI).
15:37Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Ministři zahraničí z G7 vyzvali k zastavení útoků na civilisty ve válce s Íránem

Americký ministr zahraničí Marco Rubio řekl resortním kolegům zemí G7, že válka v Íránu potrvá ještě týdny, nikoli měsíce. Ti žádají okamžité zastavení útoků na civilní infrastrukturu a obyvatele. Šéf německé diplomacie Johann Wadephul prohlásil, že íránská válka nesmí ovlivnit podporu Ukrajiny. Rubio přiletěl do Francie s obtížným cílem vysvětlit spojencům americkou strategii v Íránu, proti níž má většina zemí námitky, napsala agentura AP.
12:35Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Rubio popřel tvrzení Zelenského o nabídce bezpečnostních záruk za územní ústupky

Americký ministr zahraničí Marco Rubio označil za lež tvrzení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že Washington nabízí Ukrajině bezpečnostní záruky výměnou za územní ústupky. Zelenskému bylo podle Rubia řečeno, že bezpečnostní záruky mohou následovat pouze po skončení ruské války na Ukrajině. Šéf americké diplomacie to prohlásil po setkání ministrů zahraničí zemí skupiny G7 ve Francii.
před 5 hhodinami

Peníze či drogy za „správný“ lístek. Film viní Fidesz z kupčení s hlasy

Vládní Fidesz maďarského premiéra Viktora Orbána před dubnovými volbami do parlamentu čelí obvinění z masového kupčení s hlasy, píše server BBC News s odkazem na dokumentární film s názvem Cena hlasu. Snímek nezávislých tvůrců dlouhodobě mapoval praktiky, které nyní v průzkumech zaostávající strana používá ke zvrácení výsledků. Představitelé Fideszu obyvatelům maďarských žup prý nabízí třeba peníze, práci, potřebné léky nebo nelegální drogy.
před 9 hhodinami
