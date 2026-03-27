Írán udeřil na americkou základnu v Saúdské Arábii. Média hlásí zraněné vojáky

Íránský úder na americkou základnu Princ Sultán v Saúdské Arábii v pátek zranil deset amerických vojáků. List The Wall Street Journal (WSJ) s odkazem na nejmenované americké a saúdskoarabské zdroje informuje o několika poničených tankovacích letounech. Podle deníku Teherán použil při údery rakety a bezpilotní prostředky. List ovšem neuvedl, kolik letadel, které mají klíčovou roli v dlouhých bojových misí, úder poničil.
Podle WSJ vojenskou základnu zasáhla nejméně jedna raketa a několik bezpilotních prostředků. List poukázal na další podobný íránský úder z poloviny března, kdy bylo poškozeno pět tankovacích letounů. Jeden tankovací letoun KC-135 se zřítil 12. března poté, co podle amerických úřadů došlo ke kolizi s jiným letadlem. O život přišlo šest vojáků.
Saúdskoarabské ministerstvo obrany večer oznámilo, že protivzdušná obrana zničila balistickou raketu, která směřovala na hlavní město Rijád. Další detaily neuvedlo.
Írán útočí na americké základny v arabských zemí v rámci své odvety za americké a izraelské údery, které začaly zhruba před měsícem. Útoky na americké vojenské základny v arabských zemích považuje Teherán za svou sebeobranu. Podle arabských států však íránské rakety a bezpilotní prostředky míří i na civilní cíle.