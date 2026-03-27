Íránská média hlásí útoky na jaderná zařízení v zemi

Americko-izraelské údery zasáhly v Íránu některá jaderná zařízení včetně těžkovodního reaktoru v elektrárně Arák. Píší to agentury s odkazem na místní média. Jeruzalém úder v Aráku potvrdil. Íránská média hovoří rovněž o dvou desítkách obětí nočních útoků v Komu a v provincii Východní Ázerbájdžán. Zasaženy byly údajně obytné budovy.
Těžkovodní reaktor v Aráku se nachází asi 250 kilometrů jihozápadně od Teheránu. Podle médií nynější útoky nikoho nezranily ani nezpůsobily únik radiace. Podle informací Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) z loňského června je reaktor ve výstavbě. Ani při loňském úderu nebyl zaznamenán únik radiace.
Izraelská armáda v pátek podle deníku Ha'arec vyzvala obyvatele města Arák k evakuaci. Na síti X armáda zveřejnila v perštině výzvy k evakuaci skrze vyznačená místa na mapě. Ta označují i industriální zónu Cheir Ábád poblíž Aráku v provincii Búšehr.
Izraelská armáda v podvečer oznámila, že zaznamenala „opakované pokusy o obnovení“ reaktoru v Aráku ze strany íránského režimu po červnovém úderu. „Izraelská armáda tedy znovu udeřila na zařízení,“ potvrdil Tel Aviv. Izraelská armáda se přihlásila i k úderu na zařízení na výrobu uranového koncentrátu, protože tento proces podle ní stojí „na začátku výrobního řetězce jaderných zbraní“.
Projekt těžkovodního reaktoru byl po dohodě o jaderném programu z roku 2015 přepracován tak, aby zařízení nemohlo sloužit pro získání jaderné zbraně. Podle pátečního prohlášení izraelské armády však Írán neprovedl změny, které by znemožnil výrobu plutonia použitelného pro jaderné zbraně, píší izraelská média.
Teherán dlouhodobě odmítá, že by měl ambici si takovou zbraň pořídit. Právě možnost, že by mohl získat nukleární bomby, je přitom jedním z důvodů, kterými USA a Izrael odůvodňovaly zahájení úderů na islámskou republiku před zhruba měsícem.
Íránský vojenský průmysl jako terč
Nejnovější vzdušné nálety podle íránské agentury Mehr poškodily i dvě největší ocelárny v Íránu ve městech Isfahán a Ahváz. Agentura Tasním hovoří o jednom mrtvém a dvou zraněných při útoku na továrnu Mobárake v Isfahánu.
Ha'arec uvedl, že izraelská armáda údery potvrdila s tím, že šlo o pokyny izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a ministra obrany Jisra'ela Kace, kteří vyzvali k silné akci proti íránskému vojenskému průmyslu.
Izraelsko-americké útoky v Íránu už zničily přes 92 tisíc obytných budov, upozornil v pátek Íránský Červený půlměsíc. Tento počet zahrnuje kromě obytných budov také 290 zdravotnických zařízení a 600 škol.
Íránská organizace na ochranu lidských práv HRANA sídlící ve Spojených státech ve čtvrtek uvedla, že počet civilních obětí izraelsko-amerických útoků v islámské republice stoupl na 1492, včetně nejméně 221 dětí. Zranění podle íránského ministerstva zdravotnictví utrpělo přes deset tisíc civilistů.
