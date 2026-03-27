Souhrn dne
Další zásahy ruských ropných terminálů | Vláda v pondělí projedná regulaci marží pohonných hmot | Plaga chce po Kettnerovi omluvu Zobrazit

Íránská média hlásí útoky na jaderná zařízení v zemi


27. 3. 2026Aktualizovánopřed 1 mminutou|Zdroj: ČTK

Americko-izraelské údery zasáhly v Íránu některá jaderná zařízení včetně těžkovodního reaktoru v elektrárně Arák. Píší to agentury s odkazem na místní média. Jeruzalém úder v Aráku potvrdil. Íránská média hovoří rovněž o dvou desítkách obětí nočních útoků v Komu a v provincii Východní Ázerbájdžán. Zasaženy byly údajně obytné budovy.

Těžkovodní reaktor v Aráku se nachází asi 250 kilometrů jihozápadně od Teheránu. Podle médií nynější útoky nikoho nezranily ani nezpůsobily únik radiace. Podle informací Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) z loňského června je reaktor ve výstavbě. Ani při loňském úderu nebyl zaznamenán únik radiace.

Izraelská armáda v pátek podle deníku Ha'arec vyzvala obyvatele města Arák k evakuaci. Na síti X armáda zveřejnila v perštině výzvy k evakuaci skrze vyznačená místa na mapě. Ta označují i industriální zónu Cheir Ábád poblíž Aráku v provincii Búšehr.

Náš jaderný program útoky zničit nemohou, tvrdí íránský ministr zahraničí
íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí (na snímku z prosince 2025)

Izraelská armáda v podvečer oznámila, že zaznamenala „opakované pokusy o obnovení“ reaktoru v Aráku ze strany íránského režimu po červnovém úderu. „Izraelská armáda tedy znovu udeřila na zařízení,“ potvrdil Tel Aviv. Izraelská armáda se přihlásila i k úderu na zařízení na výrobu uranového koncentrátu, protože tento proces podle ní stojí „na začátku výrobního řetězce jaderných zbraní“.

Projekt těžkovodního reaktoru byl po dohodě o jaderném programu z roku 2015 přepracován tak, aby zařízení nemohlo sloužit pro získání jaderné zbraně. Podle pátečního prohlášení izraelské armády však Írán neprovedl změny, které by znemožnil výrobu plutonia použitelného pro jaderné zbraně, píší izraelská média.

Teherán dlouhodobě odmítá, že by měl ambici si takovou zbraň pořídit. Právě možnost, že by mohl získat nukleární bomby, je přitom jedním z důvodů, kterými USA a Izrael odůvodňovaly zahájení úderů na islámskou republiku před zhruba měsícem.

Íránský jaderný program spustily západní země. Hrozbou se stal až s ajatolláhy
Jaderná elektrárna Búšehr

Íránský vojenský průmysl jako terč

Nejnovější vzdušné nálety podle íránské agentury Mehr poškodily i dvě největší ocelárny v Íránu ve městech Isfahán a Ahváz. Agentura Tasním hovoří o jednom mrtvém a dvou zraněných při útoku na továrnu Mobárake v Isfahánu.

Ha'arec uvedl, že izraelská armáda údery potvrdila s tím, že šlo o pokyny izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a ministra obrany Jisra'ela Kace, kteří vyzvali k silné akci proti íránskému vojenskému průmyslu.

Izraelsko-americké útoky v Íránu už zničily přes 92 tisíc obytných budov, upozornil v pátek Íránský Červený půlměsíc. Tento počet zahrnuje kromě obytných budov také 290 zdravotnických zařízení a 600 škol.

Íránská organizace na ochranu lidských práv HRANA sídlící ve Spojených státech ve čtvrtek uvedla, že počet civilních obětí izraelsko-amerických útoků v islámské republice stoupl na 1492, včetně nejméně 221 dětí. Zranění podle íránského ministerstva zdravotnictví utrpělo přes deset tisíc civilistů.

Načítání...

Výběr redakce

Ministři zahraničí z G7 vyzvali k zastavení útoků na civilisty ve válce s Íránem

12:35Aktualizovánopřed 23 mminutami
Vítězkou ankety Zlatý Ámos se stala Adéla Langerová ze Zlína

13:01Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Izrael vyšle další síly do Libanonu, hrozí humanitární zkáza

před 3 hhodinami
Karlova univerzita kvůli zpoždění kampusu Albertov nebude moci využít přes miliardu z plánu obnovy

před 3 hhodinami
Ukrajina zřejmě třetí noc v řadě zasáhla ruské ropné terminály na Baltu

09:28Aktualizovánopřed 3 hhodinami
O regulaci marží na pohonné hmoty bude vláda jednat v pondělí

12:54Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Peníze či drogy za „správný" lístek. Film viní Fidesz z kupčení s hlasy

před 4 hhodinami
Policie vyšetřuje útok zápalnými lahvemi na Ruský dům v Praze

09:30Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Americko-izraelské údery zasáhly v Íránu některá jaderná zařízení včetně těžkovodního reaktoru v elektrárně Arák. Píší to agentury s odkazem na místní média. Jeruzalém úder v Aráku potvrdil. Íránská média hovoří rovněž o dvou desítkách obětí nočních útoků v Komu a v provincii Východní Ázerbájdžán. Zasaženy byly údajně obytné budovy.
17:57Aktualizovánopřed 1 mminutou

Ministři zahraničí z G7 vyzvali k zastavení útoků na civilisty ve válce s Íránem

Americký ministr zahraničí Marco Rubio řekl resortním kolegům zemí G7, že válka v Íránu potrvá ještě týdny, nikoli měsíce. Ti žádají okamžité zastavení útoků na civilní infrastrukturu a obyvatele. Šéf německé diplomacie Johann Wadephul prohlásil, že íránská válka nesmí ovlivnit podporu Ukrajiny. Rubio přiletěl do Francie s obtížným cílem vysvětlit spojencům americkou strategii v Íránu, proti níž má většina zemí námitky, napsala agentura AP.
12:35Aktualizovánopřed 23 mminutami

Izrael vyšle další síly do Libanonu, hrozí humanitární zkáza

Prohlubující se humanitární krize v Libanonu by se mohla zvrhnout v katastrofu, varoval Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Od začátku blízkovýchodní války musel opustit domov každý pátý Libanonec – včetně statisíců dětí. Izraelská armáda mezitím připravuje nasazení další vojenské divize v jižním Libanonu, kde se snaží rozšířit nárazníkovou zónu, napsal list The Times of Israel (ToI).
před 3 hhodinami

Ukrajina zřejmě třetí noc v řadě zasáhla ruské ropné terminály na Baltu

Ukrajinské drony v noci na pátek opět zasáhly ruské ropné terminály na pobřeží Baltského moře. Podle ukrajinských médií o tom informují ruské telegramové kanály. Ukrajina také zaútočila na průmyslovou zónu ve Volgogradské oblasti nebo na radarovou stanici na okupovaném Krymu. Ruská armáda útočila mimo jiné na Charkov či Dněpropetrovskou oblast, oba regiony hlásí zraněné.
09:28Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Peníze či drogy za „správný“ lístek. Film viní Fidesz z kupčení s hlasy

Vládní Fidesz maďarského premiéra Viktora Orbána před dubnovými volbami do parlamentu čelí obvinění z masového kupčení s hlasy, píše server BBC News s odkazem na dokumentární film s názvem Cena hlasu. Snímek nezávislých tvůrců dlouhodobě mapoval praktiky, které nyní v průzkumech zaostávající strana používá ke zvrácení výsledků. Představitelé Fideszu obyvatelům maďarských žup prý nabízí třeba peníze, práci, potřebné léky nebo nelegální drogy.
před 4 hhodinami

Uvázlá velryba se uvolnila z německé mělčiny

Velryba, která začátkem týdne uvázla na mělčině u města Timmendorfer Strand, se v noci na pátek dokázala uvolnit. Podařilo se ji dostat do hlubšího koryta, které pro ni vyhloubil vodní bagr. Podle agentury DPA o tom informoval biolog Robert Marc Lehmann, který k mladému keporkakovi ve čtvrtek doplaval a snažil se ho ke korytu navést. Kytovec, jehož osud vyvolal v Německu obrovský zájem, ale ještě vyhráno nemá.
08:54Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Ukrajina a Saúdská Arábie podepsaly dohodu o obranné spolupráci

Kyjev a Rijád podepsaly dohodu o obranné spolupráci. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který je na návštěvě Saúdské Arábie. Dohoda má podle něj položit základ pro budoucí kontrakty, technologickou spolupráci a investice.
před 6 hhodinami

Meč, váza a útočná puška. Lukašenko v KLDR navazoval přátelství s Kimem

Běloruský diktátor Alexandr Lukašenko navštívil v minulých dnech Severní Koreu, kde se svým tamním protějškem Kim Čong-unem podepsal smlouvu o přátelství a spolupráci. Oba autokraté, kteří podporují ruskou válku proti Ukrajině, se naposledy setkali loni v září v Pekingu.
před 7 hhodinami
Načítání...