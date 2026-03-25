Saúdská Arábie a Kuvajt čelily úderům dronů


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Drony na mezinárodním letišti v Kuvajtu zasáhly nádrž s palivem, na místě vypukl požár. V noci na středu o tom informovala agentura Reuters s tím, že událost si podle místních úřadů nevyžádala žádné oběti. Během probíhajícího konfliktu na Blízkém východě bylo letiště v Kuvajtu zasaženo opakovaně. Drony podle agentury AFP útočily také na Saúdskou Arábii. Íránské revoluční gardy mezitím přiznaly, že vypustily střely na Izrael, Jordánsko, Kuvajt a Bahrajn.

Kuvajtský úřad pro civilní letectví uvedl, že drony podle dosavadních zpráv způsobily pouze materiální škody. Letiště po incidentu aktivovalo nouzový plán a na místo požáru vyslalo hasiče.

Kuvajtská národní garda, která je součástí tamních ozbrojených sil, mezitím podle agentury AFP oznámila, že ve středu brzy ráno zachytila šest dronů. O útocích dronů a raket informovala rovněž armáda, podle které na incidenty reagovala protivzdušná obrana.

Saúdskoarabské úřady oznámila, že tamní obrana zachytila na východě země čtyři drony.

Íránské revoluční gardy posléze uvedly, že vyslaly rakety na Izrael a také americké vojenské základny v Kuvajtu, Jordánsku a Bahrajnu. Tvrdí, že cíle v Izraeli byly „zasaženy přesně naváděnými střelami a drony“. Prohlášení nelze bezprostředně nezávisle ověřit.

Spojené státy a Izrael zahájily údery proti Íránu 28. února s deklarovaným cílem zamezit Teheránu získat jadernou zbraň. Zažehly tím regionální konflikt, neboť Teherán a jeho spojenci v odvetě začali bezpilotními letouny, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale zasahují i civilní cíle v okolních arabských zemích. Teherán údery na okolní arabské státy odůvodňuje tím, že mají na svém území americké základny, které slouží k úderům na islámskou republiku.

V parlamentních volbách v Dánsku vyhráli sociální demokraté

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
Spojené státy předaly Íránu mírový plán, píše NYT

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Ruský útok přerušil elektrické vedení mezi Moldavskem a Rumunskem

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Vyšetřování korupce ve fotbale se týká i Karviné a jejích dvou hráčů

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Policie obvinila podezřelé z požáru v Pardubicích z terorismu. Dva soud poslal do vazby

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Na podání papírového daňového přiznání zbývá už jen týden

před 9 hhodinami
Firmy by měly udělat vše pro to, aby měly areály skutečně zabezpečené, míní Koten

před 10 hhodinami
Návrh změn televizních a rozhlasových poplatků není hotový, řekl Nacher

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Válka bývalých spojenců z dob šáha těžce doléhá na íránské Židy

Izraelsko-americkou válku s Íránem silně prožívá židovská komunita v islámské republice. Někteří viní ze situace Teherán, jiní naopak nábožensky konzervativní vládu v Jeruzalémě. Řada emigrantů v Izraeli mluví o strachu kontaktovat své íránské příbuzné, aby nebyli obviněni ze spiknutí. Doufají ve změnu režimu, zároveň však sdílí obavy z nových represí. Izrael a Írán přitom v minulosti bývali spojenci – a to celé dekády.
před 2 mminutami

Spojené státy předaly Íránu mírový plán, píše NYT

Spojené státy předaly Íránu patnáctibodový plán k ukončení války. V úterý to s odvoláním na své zdroje napsal deník The New York Times s tím, že se tak stalo prostřednictvím Pákistánu. O mírovém plánu informovala také izraelská stanice Channel 12, podle které USA a skupina prostředníků v čele s Pákistánem diskutují o možnosti uspořádat s Teheránem ve čtvrtek mírová jednání na vysoké úrovni. Za možné dějiště takového setkání označil Channel 12 pákistánské hlavní město Islámábád.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

Rusové masivně útočili na Ukrajinu i přes den, zasáhli historické centrum Lvova

Rusko podniklo neobvyklý denní masivní nálet na Ukrajinu, který následoval po nočním útoku. Noční úder, který cílil především na obytné domy, zabil několik lidí a další desítky včetně několika dětí zranil. Denní nálet, během kterého Rusové vyslali více dronů než v noci, se výrazněji než jindy zaměřil na západ Ukrajiny. Okupanti při něm zasáhli i historické centrum Lvova, kde poškodili památku UNESCO. Více než desítku lidí ve městě zranili. Mrtvé hlásí západoukrajinský Ivano-Frankivsk či Vinnycja v centrální části země.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Íránská raketa zasáhla Tel Aviv, Izrael útočil v Libanonu

Írán v noci pokračoval v ostřelování Izraele v odvetě za pokračující americko-izraelské údery z předchozích dnů, přičemž jedna íránská raketa zasáhla Tel Aviv. Izrael naproti tomu podnikl sedm vzdušných útoků na jižní předměstí Bejrútu, píše AFP. Podle deníku L'Orient-Le Jour (OLJ) také pokračovaly operace izraelských jednotek na jihu Libanonu. Agentury AFP a Reuters informovaly i o vzdušných úderech v Iráku. V Bahrajnu zemřel po íránském úderu voják. Libanon zaznamenal dopad první íránské střely. Íránský jaderný úřad v úterý večer sdělil, že USA a Izrael provedly vzdušný úder na areál jaderné elektrárny v Búšehru, zařízení nebylo poškozeno, píše Reuters.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Ruský útok přerušil elektrické vedení mezi Moldavskem a Rumunskem

Ruské útoky na Ukrajinu přerušily klíčové elektrické vedení mezi Moldavskem a Evropou, uvedla moldavská prezidentka Maia Sanduová. Premiér Alexandru Munteanu vyzval občany k šetření elektřinou. Parlament později schválil zavedení nouzového stavu v energetickém sektoru na 60 dní počínaje středou, uvedla tamní agentura Moldpres. Moldavsko je závislé na dodávkách z Rumunska.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

NASA plánuje vybudovat základnu na Měsíci za dvacet miliard dolarů

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) ruší plány na vybudování vesmírné stanice Lunar Gateway na oběžné dráze Měsíce. Místo toho využije její součásti k výstavbě základny na měsíčním povrchu. NASA plánuje uskutečnit projekt v hodnotě dvaceti miliard dolarů (422,5 miliardy korun) během následujících sedmi let, oznámil podle agentury Reuters šéf NASA Jared Isaacman.
před 10 hhodinami

Evropským stromem roku je litevský dub

V anketě Evropský strom roku, jejíž výsledky byly vyhlášeny 24. března v Evropském parlamentu, zvítězil Dub z Laukiai v Litvě. Druhé místo obsadila Stará divoká jabloň ze Slovenska, třetí pak skončil polský Křivý strom. Český zástupce, Oldřichův dub z Peruce v Ústeckém kraji, skončil sedmý s počtem 2325 stromových bodů. Celkem se do hlasování pro dvanáct evropských stromů zapojilo bezmála dvě stě tisíc hlasujících.
před 11 hhodinami
