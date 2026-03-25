Saúdská Arábie a Kuvajt čelily úderům dronů

Drony na mezinárodním letišti v Kuvajtu zasáhly nádrž s palivem, na místě vypukl požár. V noci na středu o tom informovala agentura Reuters s tím, že událost si podle místních úřadů nevyžádala žádné oběti. Během probíhajícího konfliktu na Blízkém východě bylo letiště v Kuvajtu zasaženo opakovaně. Drony podle agentury AFP útočily také na Saúdskou Arábii. Íránské revoluční gardy mezitím přiznaly, že vypustily střely na Izrael, Jordánsko, Kuvajt a Bahrajn.
Kuvajtský úřad pro civilní letectví uvedl, že drony podle dosavadních zpráv způsobily pouze materiální škody. Letiště po incidentu aktivovalo nouzový plán a na místo požáru vyslalo hasiče.
Kuvajtská národní garda, která je součástí tamních ozbrojených sil, mezitím podle agentury AFP oznámila, že ve středu brzy ráno zachytila šest dronů. O útocích dronů a raket informovala rovněž armáda, podle které na incidenty reagovala protivzdušná obrana.
Saúdskoarabské úřady oznámila, že tamní obrana zachytila na východě země čtyři drony.
Íránské revoluční gardy posléze uvedly, že vyslaly rakety na Izrael a také americké vojenské základny v Kuvajtu, Jordánsku a Bahrajnu. Tvrdí, že cíle v Izraeli byly „zasaženy přesně naváděnými střelami a drony“. Prohlášení nelze bezprostředně nezávisle ověřit.
Spojené státy a Izrael zahájily údery proti Íránu 28. února s deklarovaným cílem zamezit Teheránu získat jadernou zbraň. Zažehly tím regionální konflikt, neboť Teherán a jeho spojenci v odvetě začali bezpilotními letouny, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale zasahují i civilní cíle v okolních arabských zemích. Teherán údery na okolní arabské státy odůvodňuje tím, že mají na svém území americké základny, které slouží k úderům na islámskou republiku.