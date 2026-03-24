Spojené státy předaly Íránu mírový plán, píše NYT


24. 3. 2026Aktualizovánopřed 8 mminutami|Zdroj: ČTK, Reuters

Spojené státy předaly Íránu patnáctibodový plán k ukončení války. V úterý to s odvoláním na své zdroje napsal deník The New York Times s tím, že se tak stalo prostřednictvím Pákistánu. O mírovém plánu informovala také izraelská stanice Channel 12, podle které USA a skupina prostředníků v čele s Pákistánem diskutují o možnosti uspořádat s Teheránem ve čtvrtek mírová jednání na vysoké úrovni. Za možné dějiště takového setkání označil Channel 12 pákistánské hlavní město Islámábád.

Podle NYT není jasné, zda Teherán plán přijme jako základ pro jednání a zda je k celé věci přizván Izrael. Židovský stát útoky na Írán podniká po boku USA. Stanice Channel 12 napsala, že součástí plánu je požadavek, aby Teherán v blízkovýchodním regionu zastavil financování proíránských skupin a aby v Hormuzském průlivu, klíčové úžině pro dopravu ropy a plynu, vznikla volná námořní zóna.

O plánu s odvoláním na zdroje napsala také agentura Reuters, která zmínila bod požadující ukončení provozu íránských zařízení na obohacování uranu v Natanzu, Fordo a Isfahánu.

Země dovážející ropu Hormuzem mají zajistit jeho otevření, míní Trump
Americký prezident Donald Trump

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu se podle Channel 12 obává, že americký prezident Donald Trump podepíše s Íránem dohodu, která nebude chránit zájmy židovského státu. Stanice dále uvedla, že na přípravě možných mírových jednání se jako prostředníci s Pákistánem podílejí i Egypt a Turecko.

Trump tvrdí, že Washington jedná s Teheránem

Trump rovněž v úterý v Bílém domě prohlásil, že Spojené státy v současnosti jednají s Íránem. Teherán podle něj „hovoří smysluplně“ a souhlasil, že nikdy nebude vlastnit jadernou zbraň. Stanice CNN s odvoláním na íránský zdroj uvedla, že Washington a Teherán navázaly kontakt a že Írán je ochoten vyslechnout udržitelné návrhy na ukončení války.

„Kdo by nechtěl (uzavřít dohodu, pozn. red.)? Kdybyste tam byli, viděli byste, že jejich námořnictvo je pryč, jejich letectvo je pryč, jejich komunikační systémy jsou mimo provoz – to je ten největší problém,“ prohlásil Trump.

USA dočasně povolily nákup sankcionované íránské ropy již naložené na tankerech
Ropný tanker nedaleko Hormuzského průlivu

„Fakt, že s námi mluví a mluví smysluplně,“ odpověděl Trump na otázku, co ho přimělo vyjednávat po svém pátečním výroku, že nechce uzavírat příměří. „Souhlasili, že nikdy nebudou mít jadernou zbraň,“ dodal Trump.

Teherán podle něj Washingtonu rovněž dal velmi „velký dárek obrovské hodnoty“, který souvisí s Hormuzským průlivem, plynem a ropou. Prezident odmítl prozradit podrobnosti.

Teherán informoval o útoku na jaderné zařízení, Izrael se k němu nehlásí
Satelitní snímek jaderného zařízení v Natanzu v Íránu (1. března 2026)

Do rozhovorů se na americké straně se dle šéfa Bílého domu zapojili viceprezident JD Vance, ministr zahraničí Marco Rubio, prezidentův zeť Jared Kushner a Trumpův zmocněnec Steve Witkoff. Právě Vance by se podle Channel 12 mohl případné mírové schůzky osobně zúčastnit.

Írán probíhající debaty vyloučil

Teherán nicméně veřejně prohlašuje, že se žádné rozhovory s Washingtonem nekonají.

Deník Financial Times (FT) informoval, že Írán sdělil členským státům Mezinárodní námořní organizace (IMO), že plavidla, která nejsou nepřátelská, mohou proplout Hormuzským průlivem, pokud se domluví s íránskými úřady. Lodě s vazbami na USA, Izrael a další účastníky agrese proti Íránu se k takovým plavidlům neřadí, uvedl podle FT Teherán v dopise.

Česko se přidalo k prohlášení ohledně zabezpečení Hormuzského průlivu
Loď s LNG v oblasti Hormuzského průlivu

Trump o víkendu pohrozil, že USA začnou ničit íránské elektrárny, pokud Teherán neumožní plné obnovení provozu v Hormuzském průlivu, který je důležitou trasou pro přepravu ropy a plynu. V pondělí však šéf Bílého domu oznámil pětidenní odklad útoků na íránskou energetickou infrastrukturu, což vysvětlil produktivními rozhovory s Teheránem o ukončení války. Teherán ovšem téhož dne takové jednání popřel.

Trump hrozí Íránu zničením elektráren, pokud do 48 hodin neotevře Hormuzský průliv
Americký prezident Donald Trump

Rusové masivně útočili na Ukrajinu i přes den, zasáhli historické centrum Lvova

Rusko podniklo neobvyklý denní masivní nálet na Ukrajinu, který následoval po nočním útoku. Noční úder, který cílil především na obytné domy, zabil několik lidí a další desítky včetně několika dětí zranil. Denní nálet, během kterého Rusové vyslali více dronů než v noci, se výrazněji než jindy zaměřil na západ Ukrajiny. Okupanti při něm zasáhli i historické centrum Lvova, kde poškodili památku UNESCO. Více než desítku lidí ve městě zranili. Mrtvé hlásí západoukrajinský Ivano-Frankivsk či Vinnycja v centrální části země.
05:27Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Íránská raketa zasáhla Tel Aviv, Izrael útočil v Libanonu

Írán v noci pokračoval v ostřelování Izraele v odvetě za pokračující americko-izraelské údery z předchozích dnů, přičemž jedna íránská raketa zasáhla Tel Aviv. Izrael naproti tomu podnikl sedm vzdušných útoků na jižní předměstí Bejrútu, píše AFP. Podle deníku L'Orient-Le Jour (OLJ) také pokračovaly operace izraelských jednotek na jihu Libanonu. Agentury AFP a Reuters informovaly i o vzdušných úderech v Iráku. V Bahrajnu zemřel po íránském úderu voják. Libanon zaznamenal dopad první íránské střely. Íránský jaderný úřad v úterý večer sdělil, že USA a Izrael provedly vzdušný úder na areál jaderné elektrárny v Búšehru, zařízení nebylo poškozeno, píše Reuters.
05:58Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Ruský útok přerušil elektrické vedení mezi Moldavskem a Rumunskem

Ruské útoky na Ukrajinu přerušily klíčové elektrické vedení mezi Moldavskem a Evropou, uvedla moldavská prezidentka Maia Sanduová. Premiér Alexandru Munteanu vyzval občany k šetření elektřinou. Parlament později schválil zavedení nouzového stavu v energetickém sektoru na 60 dní počínaje středou, uvedla tamní agentura Moldpres. Moldavsko je závislé na dodávkách z Rumunska.
16:50Aktualizovánopřed 2 hhodinami

NASA plánuje vybudovat základnu na Měsíci za dvacet miliard dolarů

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) ruší plány na vybudování vesmírné stanice Lunar Gateway na oběžné dráze Měsíce. Místo toho využije její součásti k výstavbě základny na měsíčním povrchu. NASA plánuje uskutečnit projekt v hodnotě dvaceti miliard dolarů (422,5 miliardy korun) během následujících sedmi let, oznámil podle agentury Reuters šéf NASA Jared Isaacman.
před 4 hhodinami

Evropským stromem roku je litevský dub

V anketě Evropský strom roku, jejíž výsledky byly vyhlášeny 24. března v Evropském parlamentu, zvítězil Dub z Laukiai v Litvě. Druhé místo obsadila Stará divoká jabloň ze Slovenska, třetí pak skončil polský Křivý strom. Český zástupce, Oldřichův dub z Peruce v Ústeckém kraji, skončil sedmý s počtem 2325 stromových bodů. Celkem se do hlasování pro dvanáct evropských stromů zapojilo bezmála dvě stě tisíc hlasujících.
před 4 hhodinami

Izrael bude kontrolovat celý jižní Libanon po řeku Lítání, řekl ministr Kac

Izraelská armáda bude mít pod kontrolou celý jižní Libanon až po řeku Lítání, prohlásil podle agentury Reuters a deníku Ha'arec izraelský ministr obrany Jisra’el Kac. Armáda tam podle něj ustanoví „bezpečnostní zónu“. To by znamenalo rozšíření pozemních bojů se šíitským hnutím Hizballáh na území Libanonu. Francouzský ministr zahraničí se proti Kacově plánu ohradil.
11:54Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Španělská policie zadržela muže podezřelého z vraždy Čecha

Španělská policie zadržela muže, kterého podezřívá z vraždy českého občana na jihu Španělska na začátku března, informovala policie v Alicante, která vraždu vyšetřuje. Podle kriminalistů se podezřelý chystal opustit zemi.
před 7 hhodinami
