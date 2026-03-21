USA a Izrael podle Teheránu zaútočily na zařízení na obohacování uranu


před 42 mminutami|Zdroj: ČTK

Izrael a Spojené státy v sobotu ráno provedly útok na zařízení na obohacování uranu v íránském Natanzu. K úniku radioaktivity nedošlo a obyvatelé v okolí zařízení nebyli ohroženi, napsala s odvoláním na íránskou agenturu Tasním agentura Reuters. Informaci o nešíření radiace potvrdila také Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE). Izrael v sobotu dle agentury AFP varoval, že intenzita útoků v Íránu se v příštích dnech výrazně zvýší.

Hlavní íránské obohacovací zařízení Natanz se nachází zhruba 220 kilometrů jihovýchodně od Teheránu. Jaderný komplex se stal terčem izraelských leteckých útoků už loni v červnu během dvanáctidenní války mezi Íránem a židovským státem, do níž se na konci zapojil i Washington.

Natanz byl zasažen i v prvním týdnu současné války, kterou Izrael a Spojené státy zahájily 28. února vzdušnými údery na islámskou republiku. A podle satelitních snímků se zdálo, že několik budov bylo poničeno. MAAE nicméně 4. března uvedla, že zařízení poškozeno nebylo.

Íránská armáda v sobotu podle Reuters uvedla, že bezpilotními letouny zaútočila na palivové nádrže a tankující letadla na izraelském Ben Gurionově letišti.

Írán vypálil rakety na americkou základnu v Indickém oceánu

Teherán také vyslal dvě balistické střely na společnou americko-britskou vojenskou základnu na atolu Diego García v Indickém oceánu, napsal deník The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na nejmenované americké činitele. Zároveň ale deník neupřesnil, kdy Teherán tento útok provedl. Informaci přinesla i polooficiální íránská agentura Mehr, podle níž jde o důkaz, že mají tamní rakety větší dostřel, než dosud Západ soudil. Ani jedna ze střel cíl, který je od íránského území vzdálen asi 4000 kilometrů, nezasáhla.

Jedna ze střel selhala během letu, zatímco druhou se americké námořnictvo pokusilo zneškodnit raketou SM-3, podle WSJ však není jasné, zda ji zasáhlo. Deník tvrdí, že incident naznačuje, že islámská republika disponuje balistickými střelami s větším dosahem, než se předpokládalo.

Báze Diego García je jedna ze dvou vojenských základen na Čagoských ostrovech, z nichž mohou Spojené státy se svolením Británie podnikat „obranné“ operace v rámci války proti Íránu, píše Reuters. V minulosti USA základnu využívaly pro letouny, které prováděly vzdušné údery v Afghánistánu a Iráku.

Londýn v říjnu 2024 uznal svrchovanost Mauricia nad Čagoským souostrovím, a to po desetiletích sporů provázených rozhodnutími mezinárodních soudů. Dohoda s vládou Mauricia, s níž souhlasily i USA, umožní oběma velmocem používat základnu na atolu Diego García nejméně dalších 99 let. Americký prezident Donald Trump dohodu, kterou britský parlament ještě neratifikoval, opakovaně kritizoval.

Aktuálně z rubriky Svět

Ruský útok na Záporoží si vyžádal dvě oběti, Černihiv je bez proudu

Ruský sobotní útok na Záporoží si vyžádal dvě oběti, zranění utrpělo šest lidí včetně dvou dívek, uvedla Ukrajinska pravda. V důsledku útoků agresora na energetickou infrastrukturu zůstala bez proudu ukrajinská Černihivská oblast. Moskva v noci na sobotu zaútočila na Ukrajinu 154 drony. Rusko tvrdí, že Kyjev v noci vyslal na jeho území 283 bezpilotních letounů, což je jeden z nejvyšších počtů od začátku rusko-ukrajinské války, píše AFP.
09:39Aktualizovánopřed 19 mminutami

USA a Izrael podle Teheránu zaútočily na zařízení na obohacování uranu

Izrael a Spojené státy v sobotu ráno provedly útok na zařízení na obohacování uranu v íránském Natanzu. K úniku radioaktivity nedošlo a obyvatelé v okolí zařízení nebyli ohroženi, napsala s odvoláním na íránskou agenturu Tasním agentura Reuters. Informaci o nešíření radiace potvrdila také Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE). Izrael v sobotu dle agentury AFP varoval, že intenzita útoků v Íránu se v příštích dnech výrazně zvýší.
před 42 mminutami

Izraelské letectvo znovu udeřilo na cíle v Libanonu

Izraelské letectvo v noci na sobotu zahájilo další vlnu úderů na Libanon. Krátce předtím vydalo výzvu k okamžité evakuaci sedmi čtvrtí bejrútského předměstí Dahíja, informovala agentura AFP. Při vzdušném úderu na dům ve vesnici Ghandúríja na jihu země zahynul jeden člověk a další dva lidé byli zraněni.
04:01Aktualizovánopřed 1 hhodinou

USA zvažují utlumení vojenských operací na Blízkém východě, tvrdí Trump

Spojené státy se ve válce proti Íránu blíží dosažení svých cílů, zvažují utlumení svých vojenských operací na Blízkém východě. Na své sociální síti Truth Social to v pátek napsal americký prezident Donald Trump. Hormuzský průliv mají podle šéfa Bílého domu střežit ty země, které ho používají, což Spojené státy nejsou. USA s tím dle něj přesto vypomohou, pokud je o to tyto země požádají.
00:06Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Česko se přidalo k prohlášení ohledně zabezpečení Hormuzského průlivu

Čtrnáct států včetně Česka se v pátek připojilo ke společnému prohlášení, ve kterém evropské a další země vyjadřují ochotu přispět k zajištění bezpečné plavby Hormuzským průlivem. Píše o tom agentura Reuters. Státy v prohlášení také vyzývají k zastavení íránských vzdušných útoků i dalších pokusů tento průliv zablokovat. Italský ministr zahraničí Antonio Tajani zdůraznil, že prohlášení má politický, nikoli vojenský charakter. Mluvčí českého ministerstva zahraničních věcí Adam Čörgő sdělil, že Česko podpisem potvrdilo své pozice a solidaritu se spojenci.
05:52Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Musk hanil Twitter, aby ho mohl koupit za nižší cenu, rozhodl soud

Miliardář Elon Musk podvedl investory společnosti Twitter, přičemž sociální síť hanil, aby ji mohl koupit za nižší cenu, než byla jeho původní nabídka 44 miliard dolarů (931 miliard korun), rozhodl v pátek federální soud. Informuje o tom agentura Bloomberg. Muskovi právníci se chtějí odvolat.
před 3 hhodinami

Slovinské volby mohou vrátit k moci Janšu, vláda viní izraelskou firmu z vměšování

Slovinsko čekají v neděli parlamentní volby. Podle průzkumů to vypadá na těsný souboj mezi Hnutím Svoboda (GS) premiéra Roberta Goloba a opoziční Slovinskou demokratickou stranou (SDS) Janeze Janši. Do kampaně zasáhl skandál kolem izraelské soukromé zpravodajské firmy Black Cube, která se podle vlády do voleb vměšuje a která je podle médií napojená na Janšovu SDS.
před 6 hhodinami

USA dočasně povolily nákup sankcionované íránské ropy již naložené na tankerech

Spojené státy povolily zemím nakupovat po dobu třceti dní sankcionovanou íránskou ropu, která je již naložena na tankerech na moři. Píše o tom agentura AFP. Povolení se týká také naložených ropných produktů. Podle AFP jde o snahu stabilizovat světové trhy s ropou. Americký ministr financí Scott Bessent na síti X uvedl, že tímto rozhodnutím USA rychle uvolní asi 140 milionů barelů íránské ropy.
02:26Aktualizovánopřed 10 hhodinami
Načítání...