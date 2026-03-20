Zbabělci, opřel se Trump do spojenců v NATO kvůli průlivu

Spojenci z NATO jsou podle amerického prezidenta Donalda Trumpa zbabělci, protože nechtějí pomoci Americe se znovuotevřením Hormuzského průlivu. Jednalo by se přitom o jednoduchý vojenský manévr, který by pro ně představoval jen malé riziko, míní Trump. Alianci bez USA označil za papírového tygra. NATO je obranná aliance. K uzavření Hormuzského průlivu vedl útok USA a Izraele na Írán.
„Stěžují si na vysoké ceny ropy, které jsou nuceni platit, ale nechtějí pomoci s otevřením Hormuzského průlivu,“ uvedl Trump. Ten v uplynulých dnech vyzval evropské spojence v NATO, aby se podíleli na zajištění bezpečné plavby v průlivu.
Většina evropských lídrů však výzvu odmítla. „Zbabělci, a budeme si to pamatovat!“ napsal Trump v příspěvku na své sociální síti Truth Social na adresu spojenců.
Prohlášení šesti států
Ochotu přispět k zajištění bezpečné plavby klíčovým průlivem vyjádřilo dosud pět evropských států společně s Japonskem. Ke čtvrtečnímu společnému prohlášení se vedle Tokia připojily Velká Británie, Francie, Německo, Itálie a Nizozemsko.
„Vyjadřujeme hluboké znepokojení nad eskalací konfliktu. Vyzýváme Írán, aby okamžitě upustil od svých hrozeb, kladení min, útoků pomocí dronů a střel a dalších pokusů zablokovat průliv pro obchodní lodní dopravu,“ uvedly státy. V prohlášení také vyzvaly k okamžitému plošnému zákazu útoků na civilní infrastrukturu, včetně ropných a plynových zařízení.
Podle italského ministra zahraničí Antonia Tajaniho má toto prohlášení politický, nikoli vojenský charakter. Itálie se nechce nijak zapojit do války s Íránem, doplnil podle agentury ANSA.
Ropná tepna
Konflikt na Blízkém východě, který vedl mimo jiné k ochromení lodní dopravy v Hormuzském průlivu, zahájily koncem února americko-izraelské útoky na Írán. Průlivem mezi Íránem a Arabským poloostrovem běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy a zemního plynu.
V posledních dnech Írán povolil průjezd několika lodím ze zemí, které považuje za spojence, a zároveň varoval, že zablokuje plavidla ze zemí, jež označil za nepřátelské. Podle agentury AFP je v současné době v průlivu a jeho okolí uvězněno přibližně dvacet tisíc námořníků zhruba na 3200 lodích.
