Zbabělci, opřel se Trump do spojenců v NATO kvůli průlivu


před 50 mminutami|Zdroj: ČTK

Spojenci z NATO jsou podle amerického prezidenta Donalda Trumpa zbabělci, protože nechtějí pomoci Americe se znovuotevřením Hormuzského průlivu. Jednalo by se přitom o jednoduchý vojenský manévr, který by pro ně představoval jen malé riziko, míní Trump. Alianci bez USA označil za papírového tygra. NATO je obranná aliance. K uzavření Hormuzského průlivu vedl útok USA a Izraele na Írán.

„Stěžují si na vysoké ceny ropy, které jsou nuceni platit, ale nechtějí pomoci s otevřením Hormuzského průlivu,“ uvedl Trump. Ten v uplynulých dnech vyzval evropské spojence v NATO, aby se podíleli na zajištění bezpečné plavby v průlivu.

Většina evropských lídrů však výzvu odmítla. „Zbabělci, a budeme si to pamatovat!“ napsal Trump v příspěvku na své sociální síti Truth Social na adresu spojenců.

NATO čeká špatná budoucnost, pokud nepomůže v Hormuzském průlivu, řekl Trump
Americký prezident Donald Trump

Prohlášení šesti států

Ochotu přispět k zajištění bezpečné plavby klíčovým průlivem vyjádřilo dosud pět evropských států společně s Japonskem. Ke čtvrtečnímu společnému prohlášení se vedle Tokia připojily Velká Británie, Francie, Německo, Itálie a Nizozemsko.

„Vyjadřujeme hluboké znepokojení nad eskalací konfliktu. Vyzýváme Írán, aby okamžitě upustil od svých hrozeb, kladení min, útoků pomocí dronů a střel a dalších pokusů zablokovat průliv pro obchodní lodní dopravu,“ uvedly státy. V prohlášení také vyzvaly k okamžitému plošnému zákazu útoků na civilní infrastrukturu, včetně ropných a plynových zařízení.

Animace ukazuje, jak válka zastavila dopravu Hormuzským průlivem
Hormuzský průliv

Podle italského ministra zahraničí Antonia Tajaniho má toto prohlášení politický, nikoli vojenský charakter. Itálie se nechce nijak zapojit do války s Íránem, doplnil podle agentury ANSA.

Ropná tepna

Konflikt na Blízkém východě, který vedl mimo jiné k ochromení lodní dopravy v Hormuzském průlivu, zahájily koncem února americko-izraelské útoky na Írán. Průlivem mezi Íránem a Arabským poloostrovem běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy a zemního plynu.

V posledních dnech Írán povolil průjezd několika lodím ze zemí, které považuje za spojence, a zároveň varoval, že zablokuje plavidla ze zemí, jež označil za nepřátelské. Podle agentury AFP je v současné době v průlivu a jeho okolí uvězněno přibližně dvacet tisíc námořníků zhruba na 3200 lodích.

Aktuálně z rubriky Svět

Zemřel americký herec Chuck Norris, kterého proslavily role v akčních filmech. Píší to média s odkazem na prohlášení rodiny. Norris byl ve čtvrtek hospitalizován na Havaji. Hlavnímu představiteli seriálu Walker, Texas Ranger bylo 86 let.
Krize sužuje Kubu a místní nutí ke kreativitě

Nedostatek je na Kubě s jejím sovětským stylem řízeného hospodářství již dlouho běžnou realitou. Situace se zhoršila poté, co USA sesadily venezuelského prezidenta Nicoláse Madura, přerušily dodávky venezuelské ropy a zároveň pohrozily uvalením cel na země, které Kubu zásobují palivem. Výpadky elektřiny jsou nyní na denním pořádku. Benzin je přísně přídělový a na černém trhu se prodává za osm dolarů (asi 170 korun) za litr, šestinásobek oficiální ceny.
Izraelská armáda oznámila novou vlnu úderů na Teherán, útočila i v Sýrii

Izraelské ozbrojené síly (IDF) zahájily ráno nové údery na „infrastrukturu“ úřadů v hlavním městě Teheránu, později také na severu Íránu. Agentura AFP píše, že nad Jeruzalémem byly v noci slyšet exploze poté, co izraelská armáda potvrdila útok balistickými raketami z Íránu. Dalším střelám čelil židovský stát i během pátku. IDF také zabily mluvčího íránských revolučních gard. Izrael zaútočil v noci na pátek poprvé během současné války na vojenské objekty na jihu Sýrie.
Ropa zlevňuje po slibu Izraele neútočit na energetiku, údery omezil i Írán

Ceny ropy v pátek klesají poté, co Izrael uvedl, že přestane utočit na energetickou infrastrukturu. Počet íránských úderů na energetiku se oproti začátku tohoto týdne rovněž snížil, což také pomohlo zmírnit růst cen ropy, které se předtím pohybovaly poblíž čtyřletých maxim, uvedla agentura Bloomberg. Po výrazném čtvrtečním zdražení se po slibu o neútočení na infrastrukturu ustálila také cena plynu.
Francie obsadila ve Středomoří tanker považovaný za část ruské stínové flotily

Francouzské námořnictvo se v pátek ráno ve Středomoří nalodilo na ropný tanker patřící do ruské stínové flotily. Uvedl to francouzský prezident Emmanuel Macron. Agentura Reuters s odvoláním na své zdroje informovala, že loď která se na plavbu vydala z ruského Murmansku, plula pod vlajkou Mosambiku.
Mezinárodní tým rozbil rozsáhlou síť webů s dětskou pornografií

Němečtí vyšetřovatelé ve spolupráci s evropskými zeměmi včetně Česka, ale také s Kanadou, Austrálií a Spojenými státy rozbili síť více než 373 tisíc internetových stránek nabízejících dětskou pornografii. Ačkoli zde byla částečně dostupná, cílem webů bylo zájemce okrást.
USA zažívají vlnu veder. V Arizoně naměřili 43 stupňů

Západ Spojených států se potýká s vlnou veder, v Kalifornii a Arizoně padají teplotní rekordy. Arizonská obec Martinez Lake ve čtvrtek naměřila 43 stupňů Celsia, což je ve Spojených státech nový březnový rekord, uvedla podle stanice NBC News Národní meteorologická služba (NWS).
