USA zvažují utlumení vojenských operací na Blízkém východě, tvrdí Trump


před 17 mminutami|Zdroj: ČTK

Spojené státy se ve válce proti Íránu blíží dosažení svých cílů, zvažují utlumení svých vojenských operací na Blízkém východě. Na své sociální síti Truth Social to v pátek napsal americký prezident Donald Trump. Hormuzský průliv mají podle šéfa Bílého domu střežit ty země, které ho používají, což Spojené státy nejsou. USA s tím dle něj přesto vypomohou, pokud je o to tyto země požádají.

Trump vyjmenoval pět cílů, které podle něj USA v nynější válce mají. Jsou jimi celkové oslabení íránských schopností útočit balistickými střelami, zničení íránského obranného průmyslu a likvidace íránského námořnictva, letectva a protivzdušné obrany.

Dále ochrana amerických spojenců v regionu, včetně Izraele a zemí Perského zálivu, a zajištění toho, že se Írán „ani nepřiblíží“ schopnosti získat jadernou zbraň. Agentura Reuters připomněla, že Trump a jeho administrativa v minulosti předkládali nejen různé cíle, kterých chtějí ve válce dosáhnout, ale i protichůdná vysvětlení, proč USA na Írán zaútočily.

Zajištění bezpečné plavby Hormuzským průlivem bude pro země, které ho využívají, „snadnou vojenskou operací“, napsal Trump. Přestože jsou Spojené státy těmto zemím ochotny pomoci, ve chvíli, kdy bude „íránská hrozba odstraněna“, nebude takovéto pomoci vlastně třeba, dodal.

Trump v uplynulých dnech žádal evropské členské státy NATO a další země, aby se na zajištění bezpečnosti v průlivu podílely. Kvůli jejich neochotě se zapojit je posléze označil za zbabělce.

Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, které zažehly regionální válku. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích.

Lodní doprava v Hormuzském průlivu kvůli íránským hrozbám útoku téměř ustala. Při normálním provozu touto úžinou prochází asi pětina globálních dodávek ropy. Ceny plynu a ropy na mezinárodním trhu v důsledku nynějšího konfliktu výrazně vzrostly.

Spojené státy se ve válce proti Íránu blíží dosažení svých cílů, zvažují utlumení svých vojenských operací na Blízkém východě. Na své sociální síti Truth Social to v pátek napsal americký prezident Donald Trump. Hormuzský průliv mají podle šéfa Bílého domu střežit ty země, které ho používají, což Spojené státy nejsou. USA s tím dle něj přesto vypomohou, pokud je o to tyto země požádají.
Ceny ropy v pátek nejprve klesaly, pak znovu zamířily vzhůru

Ceny ropy v pátek nejprve klesaly po zprávě, že Izrael přestane utočit na energetickou infrastrukturu v Íránu. Počet íránských útoků na energetiku se proti začátku týdne rovněž snížil, což pomohlo zmírnit růst cen ropy, které se předtím pohybovaly poblíž čtyřletých maxim, uvedla agentura Bloomberg. Odpoledne se ale ceny vrátily k růstu.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Zbabělci, opřel se Trump do spojenců v NATO kvůli průlivu

Spojenci z NATO jsou podle amerického prezidenta Donalda Trumpa zbabělci, protože nechtějí pomoci Americe se znovuotevřením Hormuzského průlivu. Jednalo by se přitom o jednoduchý vojenský manévr, který by pro ně představoval jen malé riziko, míní Trump. Alianci bez USA označil za papírového tygra. NATO je obranná aliance. K uzavření Hormuzského průlivu vedl útok USA a Izraele na Írán.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Zemřel Chuck Norris

Zemřel americký herec Chuck Norris, kterého proslavily role v akčních filmech. Píší to média s odkazem na prohlášení rodiny. Norris byl ve čtvrtek hospitalizován na Havaji. Hlavnímu představiteli seriálu Walker, Texas Ranger bylo 86 let.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Americká stanice CBS News ukončuje po téměř sto letech svoje rádio

Americká mediální skupina CBS News propustí šest procent zaměstnanců, uvedla agentura Reuters, která se odvolává na své zdroje. Nová šéfredaktorka Bari Weissová chce firmu zmodernizovat a zvýšit sledovanost, aby lépe konkurovala stanicím ABC a NBC. Ve zpravodajství CBS pracuje zhruba 1100 lidí, takže jich odejde několik desítek. Téměř po sto letech úplně končí její rozhlasová stanice.
před 5 hhodinami

VideoAsie může začít agresivně vykupovat energetické zdroje, míní Niedermayer

Evropa je zatím spíše na konci řetězce, protože suroviny směřovaly přes Íránem blokovaný Hormuzský průliv hlavně do Asie. Pokud by ale nedošlo k obnovení vodní trasy, Asie začne agresivně vykupovat energetické zdroje na celém světě, což může mít dopad i na Evropu. V Interview ČT24 to uvedl europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09). Moderátor Jiří Václavek s ním řešil i společnou evropskou obranu, riziko zrychlení inflace či nový rozpočet.
před 5 hhodinami

Izraelská armáda oznámila novou vlnu úderů na Teherán, útočila i v Sýrii

Izraelské ozbrojené síly (IDF) zahájily ráno nové údery na „infrastrukturu“ úřadů v hlavním městě Teheránu, později také na severu Íránu. Agentura AFP píše, že nad Jeruzalémem byly v noci slyšet exploze poté, co izraelská armáda potvrdila útok balistickými raketami z Íránu. Dalším střelám čelil židovský stát i během pátku. IDF také zabily mluvčího íránských revolučních gard. Izrael zaútočil v noci na pátek poprvé během současné války na vojenské objekty na jihu Sýrie.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

„Tanec na kostech mrtvých.“ Ruská kultura kryje v Mariupolu zločin okupantů

Tento týden jsou to čtyři roky od ruského bombardování divadla v Mariupolu, v němž se ukrývali ukrajinští civilisté. Útok nepřežily stovky lidí, přesný počet obětí zřejmě nikdy nebude znám. Okupanti důkazy svého zločinu zničili a na místě postavili nové divadlo, jehož okázalé – a pouze zdánlivé – otevření doprovázela prohlášení o „nezničitelné ruské kultuře“. Ukrajinci mluví o „tanci na kostech mrtvých“ a experti o důkazu, že ruská kultura je součástí okupační politiky.
před 6 hhodinami
