Trump hrozí Íránu zničením elektráren, pokud do 48 hodin neotevře Hormuzský průliv

Americký prezident Donald Trump dal v sobotu večer (v noci na neděli SEČ) 48hodinové ultimátum Íránu. Od Teheránu požadujeúplné otevření Hormuzského průlivu, v opačném případě podle něj začnou Spojené státy ničit íránské elektrárny, „počínaje tou největší“. Trump to oznámil v příspěvku na své sociální síti Truth Social.
Trump čelí s prudkým růstem cen ropy a zemního plynu sílícímu na tlaku na zajištění bezpečné plavby klíčovou námořní trasou, kudy před válkou procházela zhruba pětina světových dodávek těchto surovin. Kvůli hrozbám ze strany Íránu v odvetě za americko-izraelské údery se provoz v průlivu od začátku března prakticky zastavil.
„Pokud Írán do 48 hodin od tohoto okamžiku plně a bez výhrůžek neotevře Hormuzský průliv, Spojené státy udeří a srovnají se zemí jeho různé elektrárny, počínaje tou největší," uvedl Trump v příspěvku na Truth Social.
Agentura AP poznamenala, že prezident zveřejnil své nynější ultimátum během víkendového pobytu na Floridě. Podle Reuters jde o dramatickou eskalaci ve více než třítýdenním konfliktu poté, co Trump jen o den dříve uvedl, že USA se ve válce proti Íránu blíží dosažení svých cílů a zvažují utlumení vojenských operací na Blízkém východě. V pátečním příspěvku také napsal, že Hormuzský průliv mají střežit ty země, které ho používají, což Spojené státy podle jeho mínění nejsou.
Šéf Bílého domuv uplynulých dnech také žádal evropské členské státy NATO a další země, aby se na zajištění bezpečnosti v průlivu podílely. Kvůli jejich neochotě se zapojit je posléze označil za zbabělce. Evropské země mimo jiné namítají, že se války neúčastní a že s nimi USA, spojenec v NATO, zahájení úderů ani nekonzultovaly.
Spojené státy a Izrael zahájily údery proti Íránu 28. února. Teherán a jeho spojenci začali v odvetě začali hlavně drony a balistickými střelami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích. Kvůli íránským hrozbám útoku se také téměř zastavila lodní doprava právě v Hormuzském průlivu.