USA dočasně povolily nákup sankcionované íránské ropy již naložené na tankerech

Spojené státy povolily zemím nakupovat po dobu třceti dní sankcionovanou íránskou ropu, která je již naložena na tankerech na moři. Píše o tom agentura AFP. Povolení se týká také naložených ropných produktů. Podle AFP jde o snahu stabilizovat světové trhy s ropou. Americký ministr financí Scott Bessent na síti X uvedl, že tímto rozhodnutím USA rychle uvolní asi 140 milionů barelů íránské ropy.
Licence, kterou vydalo ministerstvo financí USA v pátek večer (v noci na sobotu SEČ), povoluje prodej a dodávky íránské ropy a ropných produktů naložených na tankery před půlnocí z 19. na 20. března. Dočasné povolení platí do půlnoci z 18. na 19. dubna. Licence neumožňuje dodávky na Kubu, do Severní Koreje a na Ruskem okupovaná ukrajinská území.
Bessent uvedl, že krátkodobé povolení vychází ze záměru prezidenta Donalda Trumpa „maximalizovat přísun energií do světa“ a pomůže zmírnit dočasný tlak na dodávky ropy způsobený Íránem. „V podstatě budeme využívat íránské barely proti Teheránu, abychom udrželi ceny ropy nízko, zatímco budeme pokračovat v operaci Epic Fury (Epická zuřivost),“ dodal.
Páteční rozhodnutí následuje po obdobném kroku z 12. března, kdy USA také na 30 dní povolily nákup sankcionované ruské ropy a ropných produktů již naložených na tankerech.
Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, které zažehly regionální válku. USA válku proti Íránu nazvaly Epic Fury. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích. Lodní doprava v Hormuzském průlivu kvůli riziku íránských útoků téměř ustala. Při normálním provozu touto úžinou prochází asi pětina globálních dodávek ropy.
Ceny ropy a plynu na mezinárodních trzích v důsledku nynějšího konfliktu výrazně vzrostly. Cena severomořské ropy Brent v pátek dosáhla 112 dolarů za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) se prodávala za 98 dolarů za barel.