USA dočasně povolily nákup sankcionované íránské ropy již naložené na tankerech


21. 3. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Spojené státy povolily zemím nakupovat po dobu třceti dní sankcionovanou íránskou ropu, která je již naložena na tankerech na moři. Píše o tom agentura AFP. Povolení se týká také naložených ropných produktů. Podle AFP jde o snahu stabilizovat světové trhy s ropou. Americký ministr financí Scott Bessent na síti X uvedl, že tímto rozhodnutím USA rychle uvolní asi 140 milionů barelů íránské ropy.

Licence, kterou vydalo ministerstvo financí USA v pátek večer (v noci na sobotu SEČ), povoluje prodej a dodávky íránské ropy a ropných produktů naložených na tankery před půlnocí z 19. na 20. března. Dočasné povolení platí do půlnoci z 18. na 19. dubna. Licence neumožňuje dodávky na Kubu, do Severní Koreje a na Ruskem okupovaná ukrajinská území.

Bessent uvedl, že krátkodobé povolení vychází ze záměru prezidenta Donalda Trumpa „maximalizovat přísun energií do světa“ a pomůže zmírnit dočasný tlak na dodávky ropy způsobený Íránem. „V podstatě budeme využívat íránské barely proti Teheránu, abychom udrželi ceny ropy nízko, zatímco budeme pokračovat v operaci Epic Fury (Epická zuřivost),“ dodal.

Páteční rozhodnutí následuje po obdobném kroku z 12. března, kdy USA také na 30 dní povolily nákup sankcionované ruské ropy a ropných produktů již naložených na tankerech.

Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, které zažehly regionální válku. USA válku proti Íránu nazvaly Epic Fury. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích. Lodní doprava v Hormuzském průlivu kvůli riziku íránských útoků téměř ustala. Při normálním provozu touto úžinou prochází asi pětina globálních dodávek ropy.

Ceny ropy a plynu na mezinárodních trzích v důsledku nynějšího konfliktu výrazně vzrostly. Cena severomořské ropy Brent v pátek dosáhla 112 dolarů za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) se prodávala za 98 dolarů za barel.

Babiš po incidentu v Pardubicích vyzval firmy k zabezpečení areálů

Ceny ropy v pátek nejprve klesaly, pak znovu zamířily vzhůru

Zemědělci postupně pociťují dopady války na Blízkém východě

Zemřel Chuck Norris

Americká stanice CBS News ukončuje po téměř sto letech svoje rádio

Asie může začít agresivně vykupovat energetické zdroje, míní Niedermayer

Izraelská armáda oznámila novou vlnu úderů na Teherán, útočila i v Sýrii

„Tanec na kostech mrtvých." Ruská kultura kryje v Mariupolu zločin okupantů

Aktuálně z rubriky Svět

Izraelské letectvo zahájilo další vlnu úderů na Libanon

Izraelské letectvo v noci na sobotu zahájilo další vlnu úderů na Libanon. Krátce před tím vydalo výzvu k okamžité evakuaci sedmi čtvrtí bejrútského předměstí Dahíja, píše agentura AFP. Při vzdušném úderu na dům ve vesnici Ghandúríja na jihu země zahynul jeden člověk a další dva lidé byli zraněni.
před 40 mminutami

USA zvažují utlumení vojenských operací na Blízkém východě, tvrdí Trump

Spojené státy se ve válce proti Íránu blíží dosažení svých cílů, zvažují utlumení svých vojenských operací na Blízkém východě. Na své sociální síti Truth Social to v pátek napsal americký prezident Donald Trump. Hormuzský průliv mají podle šéfa Bílého domu střežit ty země, které ho používají, což Spojené státy nejsou. USA s tím dle něj přesto vypomohou, pokud je o to tyto země požádají.
před 4 hhodinami

Ceny ropy v pátek nejprve klesaly, pak znovu zamířily vzhůru

Ceny ropy v pátek nejprve klesaly po zprávě, že Izrael přestane utočit na energetickou infrastrukturu v Íránu. Počet íránských útoků na energetiku se proti začátku týdne rovněž snížil, což pomohlo zmírnit růst cen ropy, které se předtím pohybovaly poblíž čtyřletých maxim, uvedla agentura Bloomberg. Odpoledne se ale ceny vrátily k růstu.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Zbabělci, opřel se Trump do spojenců v NATO kvůli průlivu

Spojenci z NATO jsou podle amerického prezidenta Donalda Trumpa zbabělci, protože nechtějí pomoci Americe se znovuotevřením Hormuzského průlivu. Jednalo by se přitom o jednoduchý vojenský manévr, který by pro ně představoval jen malé riziko, míní Trump. Alianci bez USA označil za papírového tygra. NATO je obranná aliance. K uzavření Hormuzského průlivu vedl útok USA a Izraele na Írán.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Zemřel Chuck Norris

Zemřel americký herec Chuck Norris, kterého proslavily role v akčních filmech. Píší to média s odkazem na prohlášení rodiny. Norris byl ve čtvrtek hospitalizován na Havaji. Hlavnímu představiteli seriálu Walker, Texas Ranger bylo 86 let.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Americká stanice CBS News ukončuje po téměř sto letech svoje rádio

Americká mediální skupina CBS News propustí šest procent zaměstnanců, uvedla agentura Reuters, která se odvolává na své zdroje. Nová šéfredaktorka Bari Weissová chce firmu zmodernizovat a zvýšit sledovanost, aby lépe konkurovala stanicím ABC a NBC. Ve zpravodajství CBS pracuje zhruba 1100 lidí, takže jich odejde několik desítek. Téměř po sto letech úplně končí její rozhlasová stanice.
před 9 hhodinami

VideoAsie může začít agresivně vykupovat energetické zdroje, míní Niedermayer

Evropa je zatím spíše na konci řetězce, protože suroviny směřovaly přes Íránem blokovaný Hormuzský průliv hlavně do Asie. Pokud by ale nedošlo k obnovení vodní trasy, Asie začne agresivně vykupovat energetické zdroje na celém světě, což může mít dopad i na Evropu. V Interview ČT24 to uvedl europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09). Moderátor Jiří Václavek s ním řešil i společnou evropskou obranu, riziko zrychlení inflace či nový rozpočet.
před 9 hhodinami
