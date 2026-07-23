U Chýnova se srazil vlak s autem, několik lidí se zranilo


23. 7. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT24
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Zdroj: ČT24

U Chýnova na Táborsku se ve čtvrtek po poledni srazil osobní vlak s nákladním autem. Jeden člověk utrpěl těžké zranění, další tři lehká až středně těžká zranění. Srážka způsobila škodu 6,1 milionu korun. Železnice mezi Jihlavou a Táborem zůstává kvůli havárii neprůjezdná.

Hasiči z vlaku evakuovali 25 lidí. Podle mluvčího Správy železnic pro mimořádnosti Martina Kavky je několik lidí zraněno. Dodal, že jeden vůz soupravy motorového vlaku vykolejil. Ve vlaku cestovalo dvacet lidí.

Nehoda se stala po poledni na přejezdu poblíž Dobronic u Chýnova, který je zabezpečený semaforem bez závor. Kvůli havárii nejezdí vlaky z Chýnova do Tábora, cestující musí využít náhradní autobusovou dopravu. Těžké zranění utrpěl řidič nákladního vozu. Zraněn byl i strojvedoucí a dva cestující z vlaku.

U Chýnova na Táborsku se srazil osobní vlak s nákladním autem
Zdroj: Policie ČR

Škoda na vlaku činí pět milionů korun. Na dalších 100 tisíc korun vyčíslila Správa železnic poškození na železnici. Škoda na nákladním autě je milion. „Muž z nákladního vozu utrpěl těžké poranění, při vědomí byl letecky transportován do českobudějovické nemocnice. Ve vlaku utrpěli zranění tři lidé, všichni utrpěli lehká až středně těžká zranění. Záchranáři je transportovali do nemocnice,“ uvedl mluvčí jihočeské záchranné služby Vojtěch Míra.

Vyšetřování nehody skončilo po 17:00. Správa železnic začala s odklízením následků havárie. Podle Českých drah potrvá omezení v dopravě do půlnoci.

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