VideoNa stezce kolem řeky Lužnice obnovují visutou lávku


před 51 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Klub českých turistů obnovuje visutou lávku na stezce kolem řeky Lužnice mezi Bechyní a Týnem nad Vltavou. Loni ji zničil padající strom. Lidé na ni přispívají ve veřejné sbírce. Lávka je součástí první evropsky certifikované trasy u nás. V Česku jsou jen dvě takové. Ta druhá je v Krušných horách. V pátek ke skále nad Lužnicí pracovníci upevňovali železné nosníky, ty ale museli na místo nejdřív přepravit přes vodu.

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Klub českých turistů obnovuje visutou lávku na stezce kolem řeky Lužnice mezi Bechyní a Týnem nad Vltavou. Loni ji zničil padající strom. Lidé na ni přispívají ve veřejné sbírce. Lávka je součástí první evropsky certifikované trasy u nás. V Česku jsou jen dvě takové. Ta druhá je v Krušných horách. V pátek ke skále nad Lužnicí pracovníci upevňovali železné nosníky, ty ale museli na místo nejdřív přepravit přes vodu.
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