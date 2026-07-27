Malý princ přistál v opeře na Otáčivém hledišti


před 11 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Jedinou letošní premiérou Otáčivého hlediště v Českém Krumlově je Malý princ. Jde o operní zpracování slavného knižního příběhu. Dílo britské skladatelky Rachel Portmanové zní v České republice vůbec poprvé.

Premiéru měla opera v roce 2001, překlad pro Otáčivé hlediště je dílem Patricka Fridrichovského. „Bylo poměrně náročné přesvědčit majitele práv, že chceme uvést tuto operu v češtině,“ uvedl režisér inscenace Tomáš Ondřej Pilař.

„Je to oscarová skladatelka a její hudba je velmi přísně licenčně chráněná,“ připomněl. Portmanová obdržela Oscara za hudbu k historické romanci Emma a další dvě nominace následovaly za snímky Pravidla moštárny a Čokoláda.

Opera Malý princ na Otáčivém hledišti
Zdroj: Jihočeské divadlo/Martina Root

Všechny tyto filmy vznikly podle knižní předlohy, stejně jako opera Malý princ. Výtvarná stránka operní inscenace se ale od knižních ilustrací autora Antoine de Saint-Exupéryho liší. Tvůrci je nechtěli kopírovat. „Jsou nádherné ve své čistotě. Proto jsme se rozhodli, že kostýmy navrhneme tak, aby fungovaly divadelně, prostorově,“ vysvětlil Pilař.

Příležitost pro chlapecký soprán

Hlavní role je napsána pro chlapecký soprán. Střídají se v ní tři malí pěvci, nejstaršímu je jedenáct let. „Zkoušky probíhaly skvěle, všichni jsou tady hrozně fajn. Ale jsem obvykle nervózní,“ popsal pocity ze svého účinkování na divadle jeden z nich Mikuláš Holek. Spolu s Malým princem diváky po planetách provází také početný dětský sbor.

Opera Malý princ na Otáčivém hledišti
Zdroj: Jihočeské divadlo/Martina Root

Výzvou je pro účinkující spolupráce s orchestrem umístěným do letohrádku Bellarie. „Je daleko, a pan dirigent je tam s nimi, takže ho vidíme jen na obrazovce,“ upřesnil představitel pilota Roman Hoza. V roli Saint-Exupéryho alter ega alternuje s Jakubem Hliněnským. „Jsou to docela specifické podmínky,“ připouští dirigent a autor hudebního nastudování Josef Kurfiřt.  

O operní převyprávění cesty plné nečekaných setkání, která odhalují skutečné hodnoty života, je zájem. Hraje se téměř každý den, nicméně představení plánovaná až téměř do poloviny srpna jsou už vyprodaná.

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Opis knihy Malý princ s náčrtky autora

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