Do Účka se chodilo na Kryla i studentské kapely. Univerzita klub obnoví

Jeden z nejznámějších studentských klubů v Olomouci, U-klub v areálu vysokoškolských kolejí, se znovu otevře. Prostor, ve kterém vystupovali regionální hudebníci i tuzemské hvězdy, je zavřený od roku 2018. Univerzita Palackého hudební scénu plánuje zrekonstruovat a vrátit do ní nejen koncerty, ale i divadlo, debaty či workshopy.
„Pamatuju si, že jsme sem každý rok chodili na jaře na Visací zámek. To byla taková tradice, kterou jsme nikdy nemohli vynechat. Byly to divoké party, které stály za to,“ vzpomíná ředitel Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého Petr Suchomel.
To bylo asi před patnácti lety. Účko, jak se klubu v Olomouci říká, se ale zapsalo do srdcí tisíců nejen bývalých studentů Univerzity Palackého, včetně současného prorektora Matěje Dostálka. „Bydlel jsem tady na kolejích, měl jsem to blízko, chodil jsem sem na koncerty, třeba na Mňágu a Žďorp a spoustu dalších, a dokonce jsem tu se svou studentskou kapelou i několikrát hrál,“ vypráví.
Hudební klub fungoval od roku 1983. Hráli v něm začínající kapely i tuzemští velikáni jako Karel Kryl, Vladimír Mišík, Radim Hladík a Blue Effect, Monkey Business nebo Kryštof. „Svůj vrchol zažil na začátku tisíciletí, kdy tu hrály nejvýznamnější kapely. Když jste chtěli jít o do U-klubu, tak venku byla čekací fronta a mohli jste vstoupit, až když někdo vyšel,“ dodává Dostálek.
Pro hudbu, šachy i studenty
Už roky se tu ale kytara ani jiný nástroj nerozezněl. Prostor chvíli sloužil jako sklad nebo tělocvična. Univerzita chce nyní místu znovu vrátit jeho slávu. Rekonstrukce klubu v areálu vysokoškolských kolejí u Envelopy včetně nového vybavení vyjde na 27 milionů korun. Autorem návrhu architektonického řešení nového U-klubu je kreativní studio Mimokolektiv. „Prostor už je vyčištěný, aktuálně soutěžíme realizační firmu, která by ideálně měla nastoupit v září,“ upřesnil rektor Michael Kohajda plány.
Zrekonstruované místo poslouží nejen pro koncerty, ale i divadlo, promítání a další kulturní a komunitní program. Podle rektora by kromě jeviště a hlediště neměly chybět stolečky s možností hraní deskových her nebo šachových turnajů. Velké okno by mohlo klub otevřít do venkovních prostor. Obnovou projde zázemí budovy, vznikne nová terasa propojená s areálem kolejí a fasáda bude nově otevřena směrem do univerzitního kampusu.
„Naším záměrem je vrátit klub zpět do rukou studentů. Já sám si pamatuju, že to bylo opravdu ikonické místo, kde byly koncerty, kde byly společenské akce nebo kam jsme se chodili dívat na Simpsonovy,“ uvedl rektor. Podotkl, že i zdejší generace studentů má o obnovu zájem.
Život by se do Účka měl podle vedení univerzity vrátit už v letním semestru příští rok. A to na přelomu února a března, kdy se plánuje slavnostní otevření.