Rektorem Univerzity Palackého v Olomouci bude Michael Kohajda

Univerzitu Palackého (UP) v Olomouci následující čtyři roky coby rektor povede dosavadní proděkan právnické fakulty Michael Kohajda. Je také poslancem (nestr. za SPOLU). Rektorem jej ve středu zvolil Akademický senát UP ve druhém kole, kde porazil Tomáše Opatrného z katedry optiky přírodovědecké fakulty. O funkci se ucházelo šest kandidátů.

V prvním kole volby získal Tavel tři hlasy, Procházka čtyři, Opatrný osm a Kohajda devět. Do druhého kola tak postoupili Kohajda s Opatrným. V něm Kohajda získal čtrnáct hlasů a Opatrný deset. Kandidát na rektora UP musí získat minimálně třináct hlasů, tedy nadpoloviční většinu všech 24 členů akademického senátu.

Rektor Procházka před čtyřmi lety ve funkci vystřídal Jaroslava Millera, který měl původně UP vést do roku 2022, ve svém druhém volebním období však nečekaně oznámil rezignaci. Svůj krok odůvodnil obstrukcemi kolem vzniku nového vysokoškolského ústavu CATRIN. Procházku do funkce zvolil Akademický senát UP na konci března 2021 ve druhém kole volby, v němž porazil Opatrného z přírodovědecké fakulty. O funkci se původně ucházeli čtyři kandidáti.

Univerzita Palackého v Olomouci je nejstarší vysokou školou na Moravě a druhou nejstarší v Česku. Na jejích osmi fakultách studuje zhruba 23 tisíc studentů.