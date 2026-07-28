VideoVánoční pohádka ve znakové řeči bude vyprávět o sudičkách


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Sudičky jsou hlavními hrdinkami vánoční pohádky ve znakovém jazyce, kterou právě natáčí Česká televize. Snímek s názvem Poslední sudička vypráví příběh Mořenky, která se zpočátku svému poslání brání.

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