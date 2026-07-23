Račí mor ohrožuje původní druhy. Přenést ho může i mokrý podběrák


před 9 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
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Zdroj: ČT24

Ve Svinenském potoce na jihu Čech se potvrdil račí mor, který je pro původní druhy raků zpravidla smrtelný. Ochránci přírody proto apelují na veřejnost, aby dodržovala bezpečnostní pravidla. Nákazu mohou nevědomky přenášet lidé například na mokrém rybářském vybavení. Nebo dobře myšlenou záchranou raka přesunem do jiného toku.

Napadení raci ztrácejí koordinaci a během několika dnů hynou. Onemocnění způsobuje hnileček račí (oomyceta Aphanomyces astaci), organismus podobný plísni, který napadá tkáně a nervovou soustavu těchto zvířat. „Je to něco mezi houbou a řasou a napadá pouze raky,“ řekl jednatel Jihočeského územního svazu Českého rybářského svazu Jiří Marek.

Přenašeči bývají zejména invazní severoameričtí raci, kteří jsou vůči nemoci odolní. „Rak pruhovaný nebo signální nás v našich lokalitách dlouhodobě trápí, protože tam, kde se vyskytne, způsobí až stoprocentní úmrtnost našich původních druhů raků,“ poznamenal Marek. V jižních Čechách se račí mor v minulosti objevil například také na Blanici pod Husincem nebo na Lipně.

Ohniska v Železných horách

Velká ohniska zaznamenala Agentura ochrany přírody a krajiny na konci června také v Železných horách na řece Chrudimce mezi přehradami Křižanovice a Práčov. Další uhynulé jedince našli lidé v obci Svídnice v Pardubickém kraji.

Státní veterinární správa proto 26. června na Chrudimce, která Svídnicí protéká, nařídila mimořádná veterinární opatření, která mají zabránit dalšímu šíření nákazy. Jejich součástí je vymezení ochranného pásma na řece a jejích přítocích.

Ochranné pásmo omezuje pohyb osob a zvířat i některé aktivity v rizikové oblasti. Na přístupových místech přibyly informační tabule a dodržování pravidel veterinární správa kontroluje.

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Rybářské vybavení jako zdroj nákazy

„Je to bohužel lidská činnost. Stačí, když člověk přeruší rybolov, večer odloží vlhký podběrák do sklepa a ráno jede na jiný revír. Podběrák v sobě může mít patogenní zoospory,“ popsal možný způsob šíření nákazy Marek.

„Lidé také často v dobré víře najdou ve vysychajícím potoce raka, chtějí ho zachránit a přenesou ho jinam, třeba do jiného povodí. Přitom může jít o invazní americký druh,“ řekl ředitel jihočeského pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny Jiří Bureš.

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Nepřenášet, jen pozorovat

V místě, kde raci na jihu Čech uhynuli, se nachází skautský tábor. Jeho vedoucí děti důkladně poučili o tom, jak se mají zachovat, pokud raka v potoce spatří. „Užívejte si, že ho můžete pozorovat. Nejlepší je na něj nesahat a nikam ho nepřenášet,“ vysvětlil Marek.

Aby se nákaza nerozšířila do dalších toků, doporučují odborníci z Agentury ochrany přírody a krajiny dodržovat celkem čtyři zásady – nepřenášet raky na jiné místo, předměty, které přišly do kontaktu s vodou (na rizikových místech), dezinfikovat a vysušit na slunci, nepřevážet ryby ani jiné vodní živočichy z infikovaného toku a nevypouštět nepůvodní raky z chovů do přírodních vod. Tato pravidla je vhodné dodržovat i v místech, kde račí mor zatím potvrzen nebyl.

Cenná jsou také data o výskytu původních i nepůvodních druhů raků. Lidé mohou své nálezy zaznamenávat prostřednictvím aplikace BioLog do Nálezové databáze ochrany přírody.

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