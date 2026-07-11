V Českých Budějovicích hořela propojka plynu, jeden člověk se zranil


11. 7. 2026Aktualizovánopřed 22 mminutami|Zdroj: ČTK

Na Zátkově nábřeží v Českých Budějovicích v sobotu ráno hořela propojka plynu v zemi. Na místě se zranil jeden člověk. Policisté a hasiči uzavřeli okolí a evakuovali dva domy.

„Požár je uhašen, jeho příčinu vyšetřují hasiči a policisté,“ řekl mluvčí jihočeských hasičů Roman Krčmář. Dodal, že v místě požáru probíhaly stavební práce. Z budov v okolí bylo evakuováno dvacet lidí, které oheň nezranil.

Na místě byly ohlášeny plameny vysoké pět metrů. Hasiči ochlazovali okolí. Policisté s hasiči uzavřeli v Českých Budějovicích okolí Biskupské ulice a Zátkovo nábřeží. Při výkopu pak bylo obnaženo plynové potrubí a byl uzavřen přívod plynu.

Zhruba pětačtyřicetiletý muž utrpěl popáleniny rukou, hlavy a obličeje. „Po celou dobu byl při vědomí. Po ošetření popálenin hydrogelovým sterilním krytím byl převezen ve stabilizovaném stavu do českobudějovické nemocnice,“ informoval novináře mluvčí jihočeských záchranářů Vojtěch Míra.

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