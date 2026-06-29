VideoAbych psal, musím být rozzlobený, říká punker Wattie Buchan


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Skotští punkeři The Exploited vydali poslední album před více než dvaceti lety. „Důvodů je mnoho. Prošel jsem si depresí. Abych mohl psát punkovou hudbu, musím být rozzlobený. Přitom jsem už dlouho šťastný,“ vysvětlil frontman kapely Wattie Buchan. Rozhovor České televizi poskytl při vystoupení na festivalu Mighty Sounds v Táboře.

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