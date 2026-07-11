Situace u hořící budovy ve Zlíně se oproti pátku výrazně zlepšila


před 48 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
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Zdroj: ČT24

Hasiči již snížili při hašení požáru budovy ve Zlíně stupeň poplachu na druhý. Na místě je po vystřídání třináct jednotek, které zůstanou minimálně do pondělí, aby připravily požářiště na plánované předání stavby jejímu vlastníkovi, společnosti Cream Group, uvedl z místa redaktor ČT Jiří Vízner. V sobotu již nebude v akci vrtulník s bambivakem.

„Ještě včera večer stoupal z budovy 34 čas od času hustý dým. Nyní je sice ještě cítit, ale v bezprostředním okolí se dá konečně nadechnout,“ uvedl redaktor. Dodal, že v přilehlé lékárně již dříve byly vykoupeny respirátory. Na místě také zůstávají policisté a strážníci, aby zabraňovali chodcům pronikat do zakázaného prostoru. Vrtulník s bambivakem již nebude v sobotu akci, během pátku provedl 81 shozů. „Situace se proti pátečnímu večeru výrazně zlepšila,“ dodal Vízner.

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