Hasiči po více než dvou týdnech ukončili zásah u budovy ve Zlíně

Hasiči v pondělí odpoledne ukončili zásah u výškové budovy v bývalém baťovském areálu v centru Zlína, uvedla na facebooku jejich mluvčí Lucie Javoříková. Objekt začal hořet 9. července, hasiči požár zlikvidovali po téměř dvou týdnech minulý týden ve středu.
Vyhořelý a zčásti zřícený objekt v pondělí předali majiteli, společnosti Cream, která musí celou stavbu odstranit do letošního 15. prosince. Zdraví a život ohrožující části musí odstranit dříve – do šesti týdnů. Předání budovy potvrdil ředitel marketingu a komunikace Creamu Marcel Schmidt.
Společnost chce ke konci týdne podepsat smlouvu s vybranou demoliční firmou. „Příští týden by ideálně měla přijet těžká technika, vyřizujeme potřebná povolení k transportu,“ uvedl Schmidt. Následný postup bude na dané firmě a statikovi, kteří určí postup demolice. „Chceme začít co nejdříve,“ doplnil Schmidt.
Zbytek vyhořelého objektu se bude pravděpodobně postupně likvidovat pomocí velkých hydraulických nůžek a rozebírat. Na místě platí bezpečnostní opatření, která firma zavedla už dříve. Jde o oplocení, osvětlení, kamery a nepřetržitou službu bezpečnostní agentury.
„Z místa mimořádné události se vrátila na svou centrální stanici ve Zlíně poslední profesionální jednotka hasičů, která zde až do dnešního dne (do pondělí) zajišťovala dohled nad požářištěm. Svou činnost ukončila také dronová služba HZS Zlínského kraje, jejíž bezpilotní prostředky s termovizní technikou byly po celou dobu zásahu významnou oporou při vyhledávání skrytých ohnisek a průběžném monitorování stavu objektu,“ informovala Javoříková.
Případ vyšetřuje policie
Přestože v pondělí činnost hasičů v místě končí, případ se dále vyšetřuje. „Vyšetřovatelé HZS Zlínského kraje společně s kriminalisty Policie České republiky pokračují ve zjišťování příčiny vzniku požáru i stanovení výše vzniklé škody,“ doplnila Javoříková. Požár si nevyžádal žádné zranění. Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti, případnému viníkovi hrozí až pětileté vězení.
Policejní mluvčí Monika Kozumplíková v pondělní zprávě sdělila, že prověřování příčiny vzniku požáru zabere kriminalistům dlouhou dobu. „V této souvislosti ohledali místo činu, vyslýchají svědky a dál pracují na získávání veškerých dostupných informací, které by mohly vést k ustanovení příčiny vzniku požáru. Potřebné bude vyžádat také několik znaleckých posudků z různých odvětví. Vzhledem k rozsahu požáru předpokládáme, že prověřování jeho vzniku potrvá několik měsíců. Z důvodu nutnosti shromáždění a ověření všech nezbytných podkladů nelze tento proces nijak urychlit,“ sdělila Kozumplíková.
Policisté budou okolí objektu střežit do úterního rána. „Torzo budovy je oplocené a vzhledem ke stále hrozícímu nebezpečí zřícení do něj bude nadále zakázán vstup. Policisté budou dodržování zákazu v nepravidelných intervalech kontrolovat. Pokud by se někdo neoprávněně dostal dovnitř, budou tento přestupek řešit v souladu se zákonem,“ vysvětlila Kozumplíková.
Společnost Cream má v budově sídlo, v objektu byly především sklady a kanceláře. Hořet začalo 9. července ráno nejspíše v devátém patře ve skladu obuvi, který měla pronajatý firma Vasky. Odtamtud se požár rozšířil do dalších pater a na střechu. Poté, co se budova na dvou místech zřítila, zůstává stát přibližně její polovina.