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Teploty v troskách shořelé zlínské budovy klesly, zásah pokračuje


před 40 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

Teploty na požářišti výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně klesají. Přispělo k tomu i počasí v uplynulých dnech, které do regionu přineslo bouřky a přeháňky. Hasiči rozsáhlý požár dál likvidují. Jak dlouho ještě jejich zásah potrvá, nechtěla mluvčí sboru v pondělí předjímat.

Požár jedenáctipodlažní budovy číslo 34 se sklady a kancelářemi hasí profesionální a dobrovolné jednotky už dvanáctým dnem – od čtvrtka 9. července. Trosky objektu, jehož severní a západní část se několik hodin po vypuknutí požáru zřítila, hasiči stále prolévají vodou. Čerpají ji z nedaleké řeky Dřevnice.

„Teploty nám naštěstí poměrně výrazně klesají, a to i s ohledem na počasí. Nejvyšší hodnoty se na některých místech pohybují kolem 50 stupňů Celsia, což už není nic dramatického. Vypadá to tedy nadějně,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.

Okolí budovy zůstává uzavřené

Za jak dlouho bude možné ohlásit likvidaci požáru, je však podle ní nadále obtížné odhadnout. „Opravdu to ukáže až vývoj v dalších dnech,“ shrnula. Okolí částečně zřícené budovy zůstává nadále uzavřené.

Hasiči se u zásahu zpravidla střídají po dvanácti hodinách. S vyhledáváním míst se zvýšenou teplotou jim nadále pomáhají drony vybavené termokamerou. V neděli se počet zasahujících jednotek snížil ze šesti na tři. „Čtvrtá jednotka zabezpečuje týl, tedy zázemí pro zasahující,“ popsala Javoříková. Stále podle ní platí, že se požár obešel bez zranění.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Evakuace lidí kvůli silnému větru

V neděli odpoledne zasáhly region bouřky, místy doprovázené silným větrem. Podle statika přitom může stabilitu torza hořící budovy ohrozit už vítr o rychlosti 40 kilometrů v hodině.

Tato hranice byla ve Zlíně překročena. „Pro nás to znamenalo evakuovat lidi, kteří se nacházeli v objektech v těsné blízkosti budovy číslo 34. Naštěstí byly pouze v jedné z nich čtyři osoby, které hasiči evakuovali. Zbylé budovy byly prázdné,“ upřesnila Javoříková.

„Statik objekt neustále kontroluje a vyhodnocuje rizika. Sílu větru měří také meteostanice Českého hydrometeorologického ústavu,“ dodala mluvčí hasičů.

Bouřka se silným větrem si evakuaci přibližně dvaceti lidí ze čtyř okolních budov vyžádala už v pátek večer. Lidé se do nich mohli vrátit následující ráno.

Hořící budova ve Zlíně se částečně zřítila, má narušenou statiku. Škody budou vysoké
Bortící se budova v plamenech ve Zlíně

Příčina požáru zůstává nejasná

Příčinu požáru zjišťují kriminalisté ve spolupráci s vyšetřovateli hasičů. Vyšetřování může podle hasičů trvat i několik měsíců. Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi hrozí v případě odsouzení až pět let vězení. Známá zatím není ani výše způsobené škody.

Budovu vlastní společnost Cream, která v ní měla své sídlo. Hořet začalo nejspíše v devátém patře ve skladu obuvi, který měla pronajatý firma Vasky. Odtud se požár rozšířil do dalších pater a na střechu. Po zřícení dvou částí objektu zůstává stát přibližně polovina stavby.

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