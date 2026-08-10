Silničáři zahájili největší letošní opravu dálnice


před 14 hhodinami|Zdroj: ČT24, ČTK
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Zdroj: ČT24

Ředitelství silnic a dálnic zahájilo opravu dálnice D11 mezi Poděbrady a Sadskou. Vymění čtrnáct kilometrů povrchu, který je na místě od roku 1990. Oprava se dotkne také tří mimoúrovňových křižovatek. Kvůli rekonstrukci bude provoz místy převeden do protisměru. Ve směru na Hradec Králové i na Prahu ale zůstanou řidičům vždy k dispozici dva jízdní pruhy.

První etapa opravy D11 začala 10. srpna a týká se úseku mezi 34,5. a 25,5. kilometrem. Hotová má být do konce srpna. Provoz bude převeden do protisměru a veden v režimu 2+1+1. Ve směru z Prahy budou k dispozici dva zúžené pruhy, doprava směrem z Hradce Králové povede ve dvou pruzích oddělených dočasnými svodidly. Následovat budou další etapy.

Opravovaný úsek pochází z doby výstavby a zprovoznění dálnice v roce 1990. Jeho povrch se podle ŘSD rozpadá a rekonstrukci už nelze odkládat. Vedle výměny povrchu se oprava dotkne také částí tří mimoúrovňových křižovatek a odpočívky Vrbová Lhota.

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Zdroj: ČT24

Hotovo má být do konce října

Zhotovitelem je společnost Skanska. „Nasadíme maximální množství techniky, abychom zkrátili omezení na minimum. Třeba tím, že přímo u stavby budeme mít obalovnu asfaltové směsi,“ uvedl Petr Dohnálek, oblastní manažer společnosti Skanska.

„To je jeden z naprosto klíčových momentů, že se zhotovitel zavázal postavit přímo v místě stavby obalovnu. To znamená, že ta asfaltová směs, která se bude vozit na stavbu, a to budou stovky nákladních aut, se nebude vozit zdaleka, nebude chladnout, nebude komplikovat dopravu, ale bude se připravovat přímo na stavbě,“ řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Stavbaři musejí odstranit svodidla i a keře. Už během prvního dne opravy vyjely na dálnici dvě frézy. Hlavní fáze začne ve čtvrtek, to jich bude v provozu osm. „Je to velká, komplexní oprava, jdeme do hloubky téměř třiceti centimetrů. Položíme nové asfaltové i betonové podkladní vrstvy a celý povrch zrekonstruujeme tak, aby mohl sloužit dalších několik desítek let,“ přiblížil vedoucí vnějších vztahů společnosti Skanska Ondřej Šuch.

Oprava vyjde na 757 milionů korun bez DPH. Předpokládaná hodnota zakázky přitom činila 1,3 miliardy korun bez DPH. Doba prací se proti původnímu plánu zkrátila ze sedmi na dva a půl měsíce. Oprava zhruba čtrnáctikilometrového úseku dálnice má být hotová do konce října, informoval Luděk Hubáček z Ředitelství silnic a dálnic.

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