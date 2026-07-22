Hasiči zlikvidovali požár výškové budovy ve Zlíně

Hasiči téměř po dvou týdnech prací ohlásili ve středu odpoledne likvidaci požáru výškové budovy číslo 34 v centru Zlína. Končí i doporučení, aby lidé v okolí nevětrali. I dál ale platí zákaz vstupu do blízkosti torza kvůli jeho narušené statice. Bezpečnostní perimetr vymezuje oplocení a místo hlídá také bezpečnostní agentura.
„Na místě nadále zůstává jedna jednotka profesionálních hasičů, která požářiště průběžně monitoruje a je připravena okamžitě reagovat na případné změny situace,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková. Podle potřeby mohou hasiči nadále využívat také drony vybavené termovizí, která umožňuje průběžnou kontrolu požářiště bez nutnosti vstupu do nebezpečných částí objektu.
Příčinu požáru, který se obešel bez zranění, zjišťují kriminalisté ve spolupráci s vyšetřovateli hasičů. Trvat to podle hasičů může i několik měsíců. Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi za něj hrozí až pětileté vězení. Známá zatím není ani výše způsobené škody.
Torzo budovy bude nutné zbourat
Budovu vlastní společnost Cream, která v ní měla své sídlo. Hořet začalo nejspíše v devátém patře ve skladu obuvi, který měla pronajatý firma Vasky. Odtamtud se požár rozšířil do dalších pater a na střechu. Poté, co se budova na dvou místech zřítila, zůstává stát přibližně její polovina. Torzo objektu bude nutné zbourat.
Majitel a zakladatel Vasky Václav Staněk řekl, že ve skladu, který v budově měli, bylo zhruba 75 tisíc párů obuvi, oblečení i doplňků značek Vasky a Botas v prodejní hodnotě 150 až 180 milionů korun. Firma Alpine Pro, která obléká český olympijský tým, měla podle majitele Václava Hrbka v objektu uskladněné zboží za více než půl miliardy korun.
Skupině Packeta provozující službu Zásilkovna zůstalo v objektu okolo devíti tisíc zásilek. Výši škody neupřesnila. Požár poškodil také firmu Equator Cycling, která se zabývá výrobou a servisem jízdních kol. Podle jejího majitele Milana Šimka vznikla podniku škoda mezi pěti a deseti miliony korun. Požár se dotkl i prodejce sportovního vybavení Sportisimo.
Déle hasiči zasahovali v Českém Švýcarsku či Vrběticích
Délkou od začátku požáru do jeho likvidace, kdy už nejsou na místě žádná ohniska, patří zásah ve Zlíně k nejdelším v poslední době. Požáry v průmyslových areálech z minulých let se většinou podařilo hasičům zlikvidovat za podstatně kratší dobu.
Například požáry v roce 2021 ve spalovně odpadu v pražských Malešicích se škodami za stovky milionů korun, v roce 2022 v průmyslových prostorech v Mladé Boleslavi se škodou 1,2 miliardy i v roce 2023 v průmyslovém areálu ve Ždánicích na Hodonínsku se škodou 300 milionů hasiči zlikvidovali méně než za jeden den. Dva dny trvala třeba likvidace ohně v hale na výrobu plastů v Žebráku na Berounsku v roce 2023, kde škoda dosáhla 1,8 miliardy korun.
Déle než nyní ve Zlíně trvala například likvidace nejrozsáhlejšího lesního požáru v historii Česka v létě 2022 v Českém Švýcarsku, která trvala skoro tři týdny. Uhašením všech ohnisek požáru ale často zásahy hasičů nekončí. Na místě i poté dohlížejí na požářiště či kontrolují nebo rozebírají konstrukce.
Nejdéle trval podle mluvčí Hasičského záchranného sboru Kláry Ochmanové zásah po výbuších muničních skladů ve Vrběticích na Zlínsku, a to skoro šest let – od října 2014 do října 2020. Hasiči se tam například starali o měření přítomnosti chemických látek, zajišťovali opravy cest, čistili silnice a vozidla, stavěli ochranné valy i řezali spadlé stromy. Jeden z nejdelších zásahů z poslední doby byl po loňské nehodě a požáru vlaku s benzenem v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku, kde hasiči pracovali zhruba sedm měsíců.