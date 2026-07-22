Maďarský generální prokurátor podal demisi

Maďarský generální prokurátor Gábor Bálint Nagy oznámil, že podal demisi a že z funkce odejde k 25. srpnu, napsala agentura Reuters. Generální prokurátor byl jmenován za předchozího premiéra Viktora Orbána, nynější premiér Péter Magyar jej opakovaně označil za Orbánovu „loutku“, podotkla agentura AFP.
„Organizace, kterou vedu, byla v poslední době vystavena sérii útoků kvůli mé osobě, které dalece přesahovaly rámec přijatelných odborných a veřejných debat,“ napsal v prohlášení Nagy. Zdůraznil, že důvodem jeho rezignace je snaha ochránit nezávislost prokuratury, která se nesmí stát nástrojem politických bojů.
Nový premiér Péter Magyar a jeho strana Tisza v dubnu drtivě vyhráli parlamentní volby a ukončili tak éru šestnácti let vlády předchozího premiéra Viktora Orbána a jeho strany Fidesz. Magyar nyní opakovaně hovořil o odstranění „Orbánových loutek“ z funkcí a také o navrácení majetku převedeného za minulých vlád za pochybných okolností.
Tisza mluví o krocích k obnovení demokracie
Nový šéf vlády také uvedl, že skoncuje se zakořeněným korupčním systémem, a slíbil obnovu demokratických standardů. Země byla za Orbánovy vlády v častém konfliktu s Evropskou unií kvůli problémům s právním státem, korupci a právům menšin. Fidesz kritizuje Magyarovy reformy jako autokratické, což je výtka, které se často dostávalo Orbánovi v době, kdy byl u moci, napsala dříve agentura AFP. Tisza podle Reuters popírá, že by proti politickým odpůrcům uplatňovala autoritářské metody. Orbán pro změnu odmítá obvinění z korupce.
Orbán ve středu prohlásil, že Maďarsko přestalo být demokratickým státem poté, co parlament minulý týden ukončil mandát prezidenta Tamáse Sulyoka. Toho Magyar opakovaně vyzval k odstoupení. Když tak Sulyok neučinil, parlament, ve kterém má Tisza dvoutřetinovou většinu, schválil ústavní novelu ukončující prezidentův mandát s odůvodněním, že společnost v něj „ztratila důvěru“.
V úterý vyšetřovatelé prokuratury provedli razii v centru, které provozuje počítačové servery strany. Orbán ve středu na tiskové konferenci řekl, že státní zástupci zabavili servery Fidesz. Podle prokuratury operace souvisela s vyšetřováním zpronevěr a dalších trestných činů v národním kulturním fondu (NKA) za Orbánovy vlády.
Úřady dříve informovaly o trestním stíhání několika úředníků kvůli rozhodnutím o státních grantech v hodnotě přesahující sedmnáct miliard forintů (asi 1,13 miliardy korun) po obviněních, že tyto peníze z fondu na podporu kultury přidělovali umělcům a organizacím s vazbami na Fidesz, napsal dříve Reuters.