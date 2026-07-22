Orbán obvinil maďarskou vládu z potlačování demokracie


před 34 mminutami|Zdroj: ČTK

Bývalý národně konzervativní maďarský premiér Viktor Orbán obvinil novou vládu z potlačování demokracie v zemi a vyzval své stoupence k jejímu obnovení. Napsala to agentura Reuters, podle níž nyní Orbán učinil první důrazná politická prohlášení od drtivé porážky své strany Fidesz v dubnových parlamentních volbách. Expremiér vystoupil poté, co jeho politické uskupení tvrdilo, že prokuratura provedla razie v centru, které provozuje počítačové servery Fidesz.

Magyarův „Očistný oheň“ spaluje kořeny orbánismu. Budí ale i obavy
Maďarský premiér Péter Magyar

„V Maďarsku znovu začala éra tyranie,“ prohlásil Orbán na facebooku v úterním vyjádření, které nazval Prohlášením odporu, a připomněl mimo jiné sovětskou okupaci země. Nový politický systém následně označil za nelegitimní.

„Fidesz proti zneužití moci použije všechny mírové prostředky, a to jak uvnitř, tak vně parlamentu,“ napsal expremiér. V zákonodárném sboru má nyní dvoutřetinovou ústavní většinu středopravicová strana Tisza ministerského předsedy Pétera Magyara, která tak může měnit to, co úřady zavedly během šestnácti let u moci Orbánovy vlády.

Magyar avizoval, že skoncuje se zakořeněným korupčním systémem, a slíbil, že obnoví demokratické standardy. Země byla za Orbánovy vlády v častém konfliktu s Evropskou unií kvůli problémům s právním státem, korupci a právům menšin. Fidesz kritizuje Magyarovy reformy jako autokratické, což je výtka, které se často dostávalo Orbánovi v době, kdy byl u moci, napsala dříve agentura AFP. Tisza podle Reuters popírá, že by proti politickým odpůrcům uplatňovala autoritářské metody. Orbán pro změnu odmítá obvinění z korupce.

Orbánova strana Fidesz tvrdí, že čelila policejní razii
Maďarský premiér Viktor Orbán (5. července 2024)

Orbán mluví o razii

Orbán podle Reuters prohlásil, že Maďarsko přestalo být demokratickým státem poté, co parlament minulý týden ukončil mandát prezidenta Tamáse Sulyoka. Toho Magyar opakovaně označil za loutku strany Fidesz a vyzval ho, aby odstoupil. Když tak Sulyok neučinil, parlament schválil ústavní novelu ukončující prezidentův mandát s odůvodněním, že společnost v něj „ztratila důvěru“.

Ve středu Orbán podle Reuters prohlásil, že státní zástupci během úterní razie zabavili servery Fidesz. Strana už v úterý oznámila, že čelí policejní razii ve své počítačové centrále a že úřady chtějí zabavit celý komunikační systém a databázi. Prokuratura sdělila, že operace souvisí s vyšetřováním zpronevěry a dalších trestných činů v národním kulturním fondu (NKA) za Orbánovy vlády, píše Reuters.

Tisza má nadále veřejnou podporu – průzkum společnosti Median z tohoto měsíce ukázal, že vládnoucí stranu podporuje šedesát procent obyvatel a Fidesz osmnáct procent, poznamenal Reuters, podle něhož je Fidesz v současné době v chaosu.

Maďarský prezident podepsal ústavní dodatek, který ukončuje jeho mandát
Tamás Sulyok

Výběr redakce

Orbán obvinil maďarskou vládu z potlačování demokracie

Orbán obvinil maďarskou vládu z potlačování demokracie

před 34 mminutami
Nová generace, pečlivé plánování. Kdo je nový šéf ukrajinské armády Drapatyj

Nová generace, pečlivé plánování. Kdo je nový šéf ukrajinské armády Drapatyj

07:56Aktualizovánopřed 47 mminutami
USA udeřily na Írán jedenáctou noc po sobě. Teherán mířil na americké základny

USA udeřily na Írán jedenáctou noc po sobě. Teherán mířil na americké základny

02:17Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Brusel kvůli ruské účasti končí s financováním benátského bienále

Brusel kvůli ruské účasti končí s financováním benátského bienále

před 1 hhodinou
Stát za půl roku na mýtném vybral přes deset miliard, meziročně více

Stát za půl roku na mýtném vybral přes deset miliard, meziročně více

11:05Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Ukrajina za poslední dva dny hlásí zasažení třinácti ruských plavidel

Ukrajina za poslední dva dny hlásí zasažení třinácti ruských plavidel

08:15Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Jihomoravský kraj po vážné nehodě autobusů řeší, jak v nich zvýšit bezpečnost

Jihomoravský kraj po vážné nehodě autobusů řeší, jak v nich zvýšit bezpečnost

před 2 hhodinami
Umělá inteligence od OpenAI utekla z „vězení“ a zaútočila na cizí web

Umělá inteligence od OpenAI utekla z „vězení“ a zaútočila na cizí web

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Orbán obvinil maďarskou vládu z potlačování demokracie

Bývalý národně konzervativní maďarský premiér Viktor Orbán obvinil novou vládu z potlačování demokracie v zemi a vyzval své stoupence k jejímu obnovení. Napsala to agentura Reuters, podle níž nyní Orbán učinil první důrazná politická prohlášení od drtivé porážky své strany Fidesz v dubnových parlamentních volbách. Expremiér vystoupil poté, co jeho politické uskupení tvrdilo, že prokuratura provedla razie v centru, které provozuje počítačové servery Fidesz.
před 34 mminutami

Nová generace, pečlivé plánování. Kdo je nový šéf ukrajinské armády Drapatyj

Ukrajina mění velení armády. Vrchním velitelem sil země, která se pátým rokem brání ruské agresi, jmenoval prezident Volodymyr Zelenskyj Mychajla Drapatého. Ve funkci nahradil Oleksandra Syrského. Nový šéf ukrajinských ozbrojených sil se do povědomí veřejnosti dostal v roce 2014, kdy bojoval proti Ruskem koordinovaným silám v Mariupolu.
07:56Aktualizovánopřed 47 mminutami

USA udeřily na Írán jedenáctou noc po sobě. Teherán mířil na americké základny

Americké velitelství CENTCOM oznámilo v noci na středu novou vlnu úderů na Írán, a to jedenáctou noc po sobě. Íránská média hlásila sérii explozí na několika místech v zemi. Nad Teheránem zasahovala protivzdušná obrana. Íránská armáda zase podle agentury IRNA sdělila, že útočila na americké základny v Jordánsku, Kuvajtu a Bahrajnu. Americké síly tvrdí, že cílem úderů je snížit íránskou schopnost napadat obchodní lodě v Hormuzském průlivu.
02:17Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Brusel kvůli ruské účasti končí s financováním benátského bienále

Evropská komise odebrala grant dva miliony eur (zhruba 48,4 milionu korun) pořadateli benátského bienále kvůli letošní účasti Ruska na této přehlídce současného umění, která začala 9. května. Napsala o tom belgická agentura Belga s odvoláním na úterní prohlášení agentury Evropské komise pro vzdělání, audiovizi a kulturu (EACEA). Znovuotevření ruského pavilonu na jedné z nejznámějších přehlídek umění na světě poprvé od začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu vyvolalo silnou kritiku.
před 1 hhodinou

Ukrajina za poslední dva dny hlásí zasažení třinácti ruských plavidel

Velitel ukrajinských dronových jednotek Robert Brovdi, známý pod přezdívkou Maďar, napsal, že Ukrajina za posledních 48 hodin zasáhla v Černém a Azovském moři třináct ruských plavidel. Podle telegramových kanálů udeřili Ukrajinci drony také na Ruskem okupovaný Krym. Ruské ministerstvo obrany mezitím uvedlo, že jeho síly v noci zaútočily v Oděské oblasti na přístavy, zasáhly dvě lodě a také nádrže s palivem a mazivem. Prohlášení stran konfliktu nelze během války bezprostředně nezávisle ověřit.
08:15Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Zelenskyj odvolal velitele armády Syrského, nahradit ho má Drapatyj

Novým hlavním velitelem ukrajinské armády bude Mychajlo Drapatyj, oznámil v úterý večer ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Dosavadnímu veliteli Oleksandru Syrskému vyjádřil vděčnost. Server RBK-Ukrajina píše, že prezident Syrského odvolal. Drapatyj dosud působil jako velitel společných sil ukrajinské armády. V posledním týdnu tisíce lidí na Ukrajině vycházely do ulic na protest proti odvolání Mychajla Fedorova z pozice ministra obrany, žádaly i odchod Syrského. Fedorov změnu ocenil.
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

Válka s Íránem zatím USA stála přes 37 miliard dolarů, oznámil Hegseth

Válka Spojených států proti Íránu dosud stála 37,5 miliardy dolarů (zhruba 794 miliard korun). Podle agentury Reuters to americkým zákonodárcům řekl ministr obrany Pete Hegseth. Připustil také, že americká armáda potřebuje další peníze.
00:10Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Francie schválila zákaz užívání sociálních sítí pro děti do 15 let

Francouzští poslanci schválili zákaz užívání sociálních sítí dětmi mladšími patnácti let. Podle agentury AFP hlasovalo pro tuto reformu 279 zákonodárců, proti bylo 81 poslanců. Jde o první takový zákaz v Evropě. Zákon, který má chránit zdraví dětí a dospívajících, má vstoupit v platnost v září. Obsahuje také zákaz mobilů na středních školách.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
„Milostní“ podvodníci za sebou zanechávají zlomená srdce a finanční krach

„Milostní“ podvodníci za sebou zanechávají zlomená srdce a finanční krach

před 5 hhodinami
Většina Poláků je proti obnovení povinné vojenské služby, ukázal průzkum

Většina Poláků je proti obnovení povinné vojenské služby, ukázal průzkum

před 20 hhodinami
Od stíhačů po kulomety. Takto ukrajinské jednotky cvičí sestřelování ruských dronů

Od stíhačů po kulomety. Takto ukrajinské jednotky cvičí sestřelování ruských dronů

20. 7. 2026
V lotyšských ozbrojených silách za incident s dronem nebude nikdo potrestán

V lotyšských ozbrojených silách za incident s dronem nebude nikdo potrestán

20. 7. 2026
V Irsku o polovinu přibylo dětí, které se vážně zranily při nehodách na elektrokoloběžkách

V Irsku o polovinu přibylo dětí, které se vážně zranily při nehodách na elektrokoloběžkách

19. 7. 2026
Novináři odhalili internetový nábor sabotérů pro akce v Evropě

Novináři odhalili internetový nábor sabotérů pro akce v Evropě

17. 7. 2026
Vědce v Lotyšsku znepokojuje možné ohrožení akademické svobody

Vědce v Lotyšsku znepokojuje možné ohrožení akademické svobody

16. 7. 2026
Švýcarské školy učí v autokratických zemích demokracii či kritické myšlení

Švýcarské školy učí v autokratických zemích demokracii či kritické myšlení

16. 7. 2026
Irské misionářské organizace loni pomohly více než milionu lidí

Irské misionářské organizace loni pomohly více než milionu lidí

15. 7. 2026
Tbilisi po dvaceti letech obnoví tramvajovou dopravu

Tbilisi po dvaceti letech obnoví tramvajovou dopravu

15. 7. 2026
„Abychom přežili, spali jsme v lese.“ Ruské nálety vyhánějí ukrajinské rodiny z domovů

„Abychom přežili, spali jsme v lese.“ Ruské nálety vyhánějí ukrajinské rodiny z domovů

14. 7. 2026
Rusko cvičilo na Čudsko-pskovském jezeře s ostrou střelbou. Neinformovalo o tom sousední Estonsko

Rusko cvičilo na Čudsko-pskovském jezeře s ostrou střelbou. Neinformovalo o tom sousední Estonsko

14. 7. 2026
Nové plavidlo estonské státní flotily pohání biometan z kravského hnoje

Nové plavidlo estonské státní flotily pohání biometan z kravského hnoje

13. 7. 2026
Kurýři jako zaměstnanci? Rozvoz jídla může zdražit

Kurýři jako zaměstnanci? Rozvoz jídla může zdražit

13. 7. 2026
Systém na ověřování původu jahod stál Estonsko 220 tisíc eur, úřady ho ale nepoužívají

Systém na ověřování původu jahod stál Estonsko 220 tisíc eur, úřady ho ale nepoužívají

12. 7. 2026
„Internet není hřiště.“ Bulharsko zvažuje, že zakáže dětem sociální sítě

„Internet není hřiště.“ Bulharsko zvažuje, že zakáže dětem sociální sítě

10. 7. 2026
Ženy v EU kvůli odkladu pravidel pro transparentnost odměňování přicházejí o miliardy eur

Ženy v EU kvůli odkladu pravidel pro transparentnost odměňování přicházejí o miliardy eur

10. 7. 2026
Počet vojáků USA v Polsku se má vrátit na deset tisíc, uvedl náměstek ministra obrany

Počet vojáků USA v Polsku se má vrátit na deset tisíc, uvedl náměstek ministra obrany

9. 7. 2026
Společné vyšetřování evropských médií odhalilo manipulace v komentářích. Nejvíc se týkaly Íránu

Společné vyšetřování evropských médií odhalilo manipulace v komentářích. Nejvíc se týkaly Íránu

9. 7. 2026
V Evropě vznikne servisní centrum pro střely systému Patriot

V Evropě vznikne servisní centrum pro střely systému Patriot

8. 7. 2026
Přeměna vzdušné mise NATO zpřehlední velení a zrychlí reakci, míní exšéf estonského letectva

Přeměna vzdušné mise NATO zpřehlední velení a zrychlí reakci, míní exšéf estonského letectva

8. 7. 2026
Budoucnost litevských trhů je nejistá. Prodejce odrazují nízké výdělky i obavy z nových pravidel

Budoucnost litevských trhů je nejistá. Prodejce odrazují nízké výdělky i obavy z nových pravidel

7. 7. 2026
Čtyři Lotyši jsou obviněni ze špionáže pro Rusko

Čtyři Lotyši jsou obviněni ze špionáže pro Rusko

7. 7. 2026
Klienti finančních institucí v Irsku získávají právo hovořit s člověkem místo chatbota

Klienti finančních institucí v Irsku získávají právo hovořit s člověkem místo chatbota

3. 7. 2026