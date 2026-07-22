Orbán obvinil maďarskou vládu z potlačování demokracie

Bývalý národně konzervativní maďarský premiér Viktor Orbán obvinil novou vládu z potlačování demokracie v zemi a vyzval své stoupence k jejímu obnovení. Napsala to agentura Reuters, podle níž nyní Orbán učinil první důrazná politická prohlášení od drtivé porážky své strany Fidesz v dubnových parlamentních volbách. Expremiér vystoupil poté, co jeho politické uskupení tvrdilo, že prokuratura provedla razie v centru, které provozuje počítačové servery Fidesz.
„V Maďarsku znovu začala éra tyranie,“ prohlásil Orbán na facebooku v úterním vyjádření, které nazval Prohlášením odporu, a připomněl mimo jiné sovětskou okupaci země. Nový politický systém následně označil za nelegitimní.
„Fidesz proti zneužití moci použije všechny mírové prostředky, a to jak uvnitř, tak vně parlamentu,“ napsal expremiér. V zákonodárném sboru má nyní dvoutřetinovou ústavní většinu středopravicová strana Tisza ministerského předsedy Pétera Magyara, která tak může měnit to, co úřady zavedly během šestnácti let u moci Orbánovy vlády.
Magyar avizoval, že skoncuje se zakořeněným korupčním systémem, a slíbil, že obnoví demokratické standardy. Země byla za Orbánovy vlády v častém konfliktu s Evropskou unií kvůli problémům s právním státem, korupci a právům menšin. Fidesz kritizuje Magyarovy reformy jako autokratické, což je výtka, které se často dostávalo Orbánovi v době, kdy byl u moci, napsala dříve agentura AFP. Tisza podle Reuters popírá, že by proti politickým odpůrcům uplatňovala autoritářské metody. Orbán pro změnu odmítá obvinění z korupce.
Orbán mluví o razii
Orbán podle Reuters prohlásil, že Maďarsko přestalo být demokratickým státem poté, co parlament minulý týden ukončil mandát prezidenta Tamáse Sulyoka. Toho Magyar opakovaně označil za loutku strany Fidesz a vyzval ho, aby odstoupil. Když tak Sulyok neučinil, parlament schválil ústavní novelu ukončující prezidentův mandát s odůvodněním, že společnost v něj „ztratila důvěru“.
Ve středu Orbán podle Reuters prohlásil, že státní zástupci během úterní razie zabavili servery Fidesz. Strana už v úterý oznámila, že čelí policejní razii ve své počítačové centrále a že úřady chtějí zabavit celý komunikační systém a databázi. Prokuratura sdělila, že operace souvisí s vyšetřováním zpronevěry a dalších trestných činů v národním kulturním fondu (NKA) za Orbánovy vlády, píše Reuters.
Tisza má nadále veřejnou podporu – průzkum společnosti Median z tohoto měsíce ukázal, že vládnoucí stranu podporuje šedesát procent obyvatel a Fidesz osmnáct procent, poznamenal Reuters, podle něhož je Fidesz v současné době v chaosu.