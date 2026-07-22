Brusel kvůli ruské účasti končí s financováním benátského bienále

Evropská komise odebrala grant dva miliony eur (zhruba 48,4 milionu korun) pořadateli benátského bienále kvůli letošní účasti Ruska na této přehlídce současného umění, která začala 9. května. Napsala o tom belgická agentura Belga s odvoláním na úterní prohlášení agentury Evropské komise pro vzdělání, audiovizi a kulturu (EACEA). Znovuotevření ruského pavilonu na jedné z nejznámějších přehlídek umění na světě poprvé od začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu vyvolalo silnou kritiku.
„Kulturní události financované z peněz evropských daňových poplatníků musí naplňovat demokratické hodnoty a podporovat otevřený dialog, rozmanitost a svobodu projevu. V Rusku tyto principy v současnosti nejsou respektovány,“ uvedla agentura k rozhodnutí financování přehlídky ukončit. Nadaci bienále Brusel dosud poskytoval dva miliony eur během tříletého období. Financování bylo určeno na podporu filmových producentů a zážitkových technologií.
Rusko se benátského bienále po začátku plnohodnotné invaze na Ukrajinu v roce 2022 nezúčastnilo, a to kvůli demisi kurátora a umělců v reakci na konflikt. Při dalším ročníku, v roce 2024, Moskva svůj pavilon v Benátkách pronajala Bolívii.
Organizátoři benátské přehlídky umění už dříve sdělili, že nemají pravomoc zabránit zemím v účasti. Může o ni požádat jakýkoli stát uznaný Italskou republikou. V případě, že země má v benátském parku Giardini svůj pavilon, což je i případ Ruska, stačí účast pořadatelům jen oznámit.
K iniciativě ministrů kultury evropských států, kteří se společně ohradili proti ruské účasti na letošním Benátském bienále, se v březnu připojilo i Česko. To má v parku Giardini společný pavilon se Slovenskem ještě z dob Československa. Pro letošní bienále, které potrvá do 22. listopadu, vybraly obě národní galerie společný projekt nazvaný The Silence of the Mole (Krtkovo ticho).
Zahájení letošního 61. ročníku bienále umění v Benátkách v květnu kvůli otevření ruského pavilonu doprovázely protesty ruské skupiny Pussy Riot a feministického hnutí Femen.