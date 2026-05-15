Není žádný dobrý postoj, říká expertka k politice na kulturních akcích


před 24 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

Ačkoliv se Eurovize snaží prezentovat především jako soutěž písňová, jsou na ní přítomná i politická témata a aktuální ročník není výjimkou. „Určitě apolitická není,“ míní politoložka Šárka Cabadová Waisová ze Západočeské univerzity v Plzni. O propojení politiky s Eurovizí, ale také s bienále v Benátkách mluvila ve Studiu 6 s Pavlem Navrátilem.

Eurovize vznikla v polovině padesátých let s cílem propojit poválečnou Evropu prostřednictvím hudby. „Je vidět, jak se míra toho, co je propagováno, posouvala. Od toho skutečně kulturního, písňového zázemí po současnost, kdy se i do písní promítá politický obsah,“ podotýká Cabadová Waisová.

V letošním ročníku je toho dokladem bojkot Izraele. Kvůli účasti židovského státu se k vynechání aktuálního ročníku rozhodlo pět zemí: Island, Irsko, Španělsko, Nizozemsko a Slovinsko. Spory o izraelskou účast v Eurovizi doprovázejí tuto akci poslední tři roky. Část zemí kritizuje ofenzivu v Pásmu Gazy. Ta začala po útoku teroristického hnutí Hamás na jih Izraele v říjnu 2023.

Mezinárodní písňová soutěž se prezentuje jako apolitická, za takovou by ji ale Cabadová Waisová neoznačila. „Když se podíváme třeba na minulé vítěze, tak je vidět, jak silně politická byla už v minulých deseti nebo dvaceti letech,“ upozornila.

Conchita Wurst nebo Džamala

Jako příklad zmiňuje v roce 2014 vítězství interpreta a drag queen Thomase Neuwirtha alias „vousaté zpěvačky“ Conchity Wurst. „Později dostal opakovaně ocenění za to, že propaguje hodnoty, které chrání LGBT komunitu. Účastnil se i pochodu Prague Pride,“ připomněla politoložka.

O dva roky později vzešla z hlasování napříč světem jako vítězka ukrajinská zpěvačka Džamala. Posluchače si získala písní 1944. „Její vítězství přišlo dva roky po ruském útoku a záboru Krymu a název písně odkazuje na genocidu, kterou provedl Stalin v roce 1944, když Sovětský svaz vysídlil krymské Tatary do Střední Asie,“ upřesnila Cabadová Weisová. Také Džamala je zčásti krymskotatarského původu. 

Ukrajinská vítězka Eurovize zpívala o válce, teď před ní sama utíká
Džamala při vítězství v soutěži Eurovize v roce 2016

Zástupce Ukrajiny – folk-hiphopová formace Kalush Orchestra – vyhrál i v roce 2022, jen pár měsíců po zahájení plnohodnotné ruské invaze do sousední země. Rusko se zmíněného ročníku neúčastnilo, pořádající Evropská vysílací unie (EBU) rozhodla o vyřazení země s odkazem na možné ohrožení dobrého jména akce. Přitom nejprve k takovému kroku přistoupit nechtěla s argumentem, že Eurovize je kulturním, nikoliv politickým projektem.

Další podnět k diskuzi

Otázkou je, zda taková rozhodnutí – nebo bojkot kvůli účasti Izraele – mají na něco vliv. A to i vzhledem k tomu, že Eurovizi každoročně sledují miliony lidí nejen v Evropě, jíž se soutěž primárně týká. „Bojkot samotný spíše vede k tomu, že o té věci diskutujeme. Vnímání Irska nebo jiných bojkotujících zemí jako takových to neovlivňuje. Jejich postoj je znám dlouhodobě. Stačí, když se podíváme třeba na to, jak se projevují na zasedáních Evropské unie, když se hovoří o izraelsko-palestinském problému,“ zmínila Cabadová Waisová.

Podobné diskuze se vedly začátkem května i v souvislosti s výtvarným bienále v Benátkách. Kritiku na mezinárodní přehlídce umění přitáhla jak účast Izraele, tak návrat Ruska, které otevřelo vlastní expozici poprvé od začátku vojenského vpádu na Ukrajinu před více než čtyřmi roky. Pořadatelé bienále namítali, že výtvarná přehlídka má být místem pro dialog a „zahradou míru“, ne tribunálem.

Otevření ruského pavilonu na výtvarném bienále provázejí protesty
Protesty před ruským národním pavilonem na bienále v Benátkách

Kde je hranice

Podle Cabadové Waisové je těžké stanovit hranici, kdy účastníky takových akcí vyřadit nebo zařadit. „Osobně souhlasím s tím, že ruští sportovci jsou vyřazováni z jednotlivých soutěží. A stran kultury – kultura vždycky byla a bude součástí nějakého politického, etnického či jiného projevu. Vyřazování z Eurovize nepovažuji za nejšťastnější moment, ale současně si to netroufám ani odsoudit,“ poznamenává expertka.

Upozorňuje, že soutěžící zpěváci a zpěvačky se často chápou politických témat sami a hlasování po jejich vystoupení je často podnícené politickými názory posluchačů. „Pro organizátory je opravdu velmi těžké zaujmout dobrý postoj, protože žádný dobrý postoj není. Těžko potom zabránit tomu, že zpěváci například využívají soutěž k tomu, aby propagovali určité politické postoje,“ uzavírá Cabadová Waisová. 

Jak moc se případně politika promítne do výběru letošního vítěze Eurovize, bude jasné už v sobotu 16. května. Zástupce Izraele se ve finále potká mimo jiné s českým zástupcem, zpěvákem Danielem Žižkou.

Daniel Žižka postoupil s písní Crossroads do finále Eurovize
Daniel Žižka zastupoval Česko

Obce a městské části lákají učitele nabídkou bytů

Přesnost a respekt. Odborníci debatovali o roli médií po masových tragédiích

Pachatel chtěl lebku svaté Zdislavy zalitou v betonu pohřbít v řece

Finové vyslali letouny kvůli dronu u Helsinek

USA podle Reuters nepošlou do Polska nové vojáky. Podle Varšavy jde o Německo

Poslanci se věnovali chystaným změnám v superdávce

Nervozita je normální, rodiče někdy zbytečně tlačí, řekla k přijímačkám ředitelka

Nečekali jsme tolik pozitivních reakcí na náš sjezd, řekl ČT Posselt

Ačkoliv se Eurovize snaží prezentovat především jako soutěž písňová, jsou na ní přítomná i politická témata a aktuální ročník není výjimkou. „Určitě apolitická není," míní politoložka Šárka Cabadová Waisová ze Západočeské univerzity v Plzni. O propojení politiky s Eurovizí, ale také s bienále v Benátkách mluvila ve Studiu 6 s Pavlem Navrátilem.
Festival muzejních nocí začíná ve Znojmě, poslední „zhasne“ Praha

Přes šest set padesát nejen muzejních institucí po celé zemi se zapojilo do letošního Festivalu muzejních nocí. Akce umožňuje nahlédnout do expozic, výstav a dalších prostor netradičně i po zavíracích hodinách. Celostátní zahájení hostí 15. května Znojmo, oficiálně letošní program uzavře o necelý měsíc později Praha. Zahájení akce je spojeno s vyhlášením výsledků národní soutěže muzeí Gloria musealis.
VideoFilmové premiéry: Farma zvířat, Iron Maiden nebo návrat Top Gunu

Co nám zbylo z lásky je název islandského filmu a také otázka pro rodinu ve zdánlivě všedním příběhu. Farma zvířat dostává na plátna animované zpracování slavného románu. Animované je i francouzské dobrodružství Malá Amélie o poznání a dětské zvídavosti. Do kin se vrací kultovní film o amerických stíhacích pilotech: Top Gun. A dokument Iron Maiden: Burning Ambition rekapituluje půlstoletou historii heavymetalové kapely.
Nepodceňujte Connie, ukáže další knižní pokračování Kmotra

Osudy fiktivní mafiánské rodiny Corleonů se dočkají dalšího knižního pokračování. Nejnovější kapitolu k sáze Kmotr připíše americká spisovatelka Adriana Trigianiová. Román pod názvem Connie má vyjít příští rok na podzim a příběh se bude poprvé soustředit na ženskou hrdinku.
Daniel Žižka postoupil s písní Crossroads do finále Eurovize

Český zpěvák Daniel Žižka postoupil do finále 70. ročníku mezinárodní písňové soutěže Eurovize. Ve druhém semifinále, jež se konalo ve čtvrtek večer, zaujal porotu i mezinárodní diváky svou písní Crossroads. Do sobotního finále se probojoval se zástupci dalších devíti zemí, zatímco dalších pět soutěž opustilo.
Policie ukázala záznam útěku zloděje lebky svaté Zdislavy

Policie ve čtvrtek zveřejnila záznam z kamery, který zachycuje útěk pachatele po úterní krádeži lebky sv. Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty chce policie zařadit do celosvětové databáze odcizených předmětů.
Eurovize znovu „objevuje“ národní jazyky

Posledních dvacet let je Eurovize spojována především s písněmi v angličtině. Ne vždy tomu tak ale bylo. Soutěž stojí na reprezentaci různých kultur a hudebních tradic evropských zemí, a zpočátku proto všechny zúčastněné státy vystupovaly ve svých národních jazycích. O tom, jak se jazyková „krajina“ na Eurovizi v průběhu desetiletí měnila, napsal pro kulturní projekt Artillery novinář Suspilne Culture Vinston Von.
Svět knihy se věnuje krimi, přivítá nobelistu Gurnaha či dříve vězněného Sansala

Začíná mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha. Dorazí nositel Nobelovy ceny Abdulrazak Gurnah nebo donedávna vězněný Boualem Sansal. Hlavním tématem je Historie a Evropa, program se soustředí také na krimi. Svůj stánek má na pražském Výstavišti i Edice ČT.
