Policie po zásahu na pražském magistrátu obvinila šest lidí a dvě firmy

Po úterním zásahu v budově pražského magistrátu policie obvinila šest lidí a dvě právnické osoby. Viní je ze zneužití pravomoci, z korupce či praní peněz. Informaci pro Českou televizi potvrdil mluvčí pražských žalobců Aleš Cimbala.
„Mohu potvrdit informaci, že policejní orgán zahájil dne 22. července 2026 trestní stíhání šesti fyzických osob a dvou právnických osob pro jednání, ve kterém je spatřováno naplnění skutkových podstat více trestných činů,“ uvedl Cimbala pro ČT. „Měli v rámci páchání trestné činnosti vystupovat jako organizovaná zločinecká skupina s jasně definovanou strukturou a rozdělenými rolemi,“ doplnil.
Podrobnosti připravujeme.