Policie po zásahu na pražském magistrátu obvinila šest lidí a dvě firmy


22. 7. 2026Aktualizovánopřed 16 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Po úterním zásahu v budově pražského magistrátu policie obvinila šest lidí a dvě právnické osoby. Viní je ze zneužití pravomoci, z korupce či praní peněz. Informaci pro Českou televizi potvrdil mluvčí pražských žalobců Aleš Cimbala.

„Mohu potvrdit informaci, že policejní orgán zahájil dne 22. července 2026 trestní stíhání šesti fyzických osob a dvou právnických osob pro jednání, ve kterém je spatřováno naplnění skutkových podstat více trestných činů,“ uvedl Cimbala pro ČT. „Měli v rámci páchání trestné činnosti vystupovat jako organizovaná zločinecká skupina s jasně definovanou strukturou a rozdělenými rolemi,“ doplnil.

Podrobnosti připravujeme.

Policie zasahovala v budově pražského magistrátu, zadržela dva lidi
Ilustrační foto

Výběr redakce

Policie po zásahu na pražském magistrátu obvinila šest lidí a dvě firmy

Policie po zásahu na pražském magistrátu obvinila šest lidí a dvě firmy

13:17Aktualizovánopřed 16 mminutami
Orbán obvinil maďarskou vládu z potlačování demokracie

Orbán obvinil maďarskou vládu z potlačování demokracie

před 1 hhodinou
Nová generace, pečlivé plánování. Kdo je nový šéf ukrajinské armády Drapatyj

Nová generace, pečlivé plánování. Kdo je nový šéf ukrajinské armády Drapatyj

07:56Aktualizovánopřed 1 hhodinou
USA udeřily na Írán jedenáctou noc po sobě. Teherán mířil na americké základny

USA udeřily na Írán jedenáctou noc po sobě. Teherán mířil na americké základny

02:17Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Brusel kvůli ruské účasti končí s financováním benátského bienále

Brusel kvůli ruské účasti končí s financováním benátského bienále

před 2 hhodinami
Stát za půl roku na mýtném vybral přes deset miliard, meziročně více

Stát za půl roku na mýtném vybral přes deset miliard, meziročně více

11:05Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Ukrajina za poslední dva dny hlásí zasažení třinácti ruských plavidel

Ukrajina za poslední dva dny hlásí zasažení třinácti ruských plavidel

08:15Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Jihomoravský kraj po vážné nehodě autobusů řeší, jak v nich zvýšit bezpečnost

Jihomoravský kraj po vážné nehodě autobusů řeší, jak v nich zvýšit bezpečnost

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Hlavní město Praha

Policie po zásahu na pražském magistrátu obvinila šest lidí a dvě firmy

Po úterním zásahu v budově pražského magistrátu policie obvinila šest lidí a dvě právnické osoby. Viní je ze zneužití pravomoci, z korupce či praní peněz. Informaci pro Českou televizi potvrdil mluvčí pražských žalobců Aleš Cimbala.
13:17Aktualizovánopřed 16 mminutami

Policie zasahovala v budově pražského magistrátu, zadržela dva lidi

Policie v úterý zasahovala v budově pražského magistrátu ve Škodově paláci. Mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala na dotaz ČTK odpoledne uvedl, že policie zatím nikoho neobvinila. Kriminalisté podle mluvčího pražské policie zadrželi dva lidi. Zajímali se o odbor pozemních komunikací, mimo jiné o jeho šéfa Aleše Krejču, uvedl server Novinky.cz. Policisté podle Seznam Zpráv prověřují, zda se uplácelo v souvislosti s projektovými dokumentacemi při podání žádostí na odbor pozemních komunikací.
včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami

Odbory pražského letiště vyhlásily stávkovou pohotovost. Obávají se nástupu Lašáka do vedení

Pět odborových organizací, které působí na pražském letišti, vyhlásilo stávkovou pohotovost kvůli výběru Radomíra Lašáka na pozici předsedy představenstva Letiště Praha. Odborové organizace Letiště Praha a ČSA Handling v předchozích dnech vyzvaly premiéra Andreje Babiše a ministryni financí Alenu Schillerovou (oba ANO), aby výběr Lašáka na zmíněný post přehodnotili. Podle ministryně nejsou obavy odborů z jeho jmenování namístě. Chod letiště prozatím zůstává bez jakýchkoli omezení.
včeraAktualizovánopřed 19 hhodinami

Centrum Prahy je památkovou rezervací už 55 let

Před pětapadesáti lety, 21. července 1971, se historické jádro Prahy stalo městskou památkovou rezervací. Šlo o klíčové rozhodnutí tehdejší vlády, které sice zachránilo stovky unikátních budov před demolicí, zároveň ale přineslo také výzvu, jak skloubit ochranu památek s moderním životem ve městě.
před 21 hhodinami

K Barrandovskému mostu se vrátí Rovnováha. Stát to bude 13 milionů

Praha postaví repliku rozměrné betonové plastiky Rovnováha, která se v pátek zřítila u Barrandovského mostu. Pražští radní v pondělí schválili uvolnění 13 milionů korun na její zhotovení. Provoz na Barrandovském mostu už je po pátečním zřícení díla bez omezení. Uzavřená zůstává pouze menší oblast pod mostem, kde dělníci pokračují v úklidu.
20. 7. 2026

Po konci vládní regulace zdražuje hlavně nafta

Ceny pohonných hmot na některých čerpacích stanicích v Čechách a na Vysočině oproti pátku vzrostly. Nafta někde zdražila i o víc než tři koruny na litru. Na některých jihočeských pumpách se ceny od pátku nezměnily a v Liberci zůstaly stejné jako v neděli. Také v Karlovarském kraji se ceny paliv po skončení státní regulace měnily jen minimálně, zjistili zpravodajové ČT a agentury ČTK. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika (za SPD) zatím dopad konce regulace není tak silný, jak se očekávalo.
20. 7. 2026Aktualizováno20. 7. 2026

Muž, který se pokusil o sebevraždu po střelbě v Praze 10, zemřel

Muž, který se podle policie pokusil o sebevraždu po střelbě v Herbenově ulici v Praze 10 z minulého týdne, zemřel. České televizi to sdělil mluvčí pražských policistů Jan Rybanský. Na místě byla tehdy nalezena také zavražděná žena.
20. 7. 2026

VideoKapacita popelnic přestává stačit. Ve městech u nich roste nepořádek

Ve městech roste nepořádek u popelnic a sběrných kontejnerů. V Česku každý člověk minulý rok vytřídil přes devadesát kilogramů odpadu, přesto kapacita některých popelnic přestává stačit. Typicky například v české metropoli. „Ne všechno se dá vyřešit s pomocí těch častých svozů, problém je v tom, že lidé často na ty stanoviště dávají to, co tam vůbec nepatří,“ říká mluvčí Prahy 3 Petr Habáň. Praha se snaží svozy odpadu zefektivnit i pomocí technologií. Plnou popelnici nově může hlásit speciální čidlo. Systém se zatím testuje na Praze 11 u kontejnerů na sklo. Podle radnic ale záleží hlavně na tom, jak lidé s odpadem zacházejí.
19. 7. 2026

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
„Milostní“ podvodníci za sebou zanechávají zlomená srdce a finanční krach

„Milostní“ podvodníci za sebou zanechávají zlomená srdce a finanční krach

před 6 hhodinami
Většina Poláků je proti obnovení povinné vojenské služby, ukázal průzkum

Většina Poláků je proti obnovení povinné vojenské služby, ukázal průzkum

před 21 hhodinami
Od stíhačů po kulomety. Takto ukrajinské jednotky cvičí sestřelování ruských dronů

Od stíhačů po kulomety. Takto ukrajinské jednotky cvičí sestřelování ruských dronů

20. 7. 2026
V lotyšských ozbrojených silách za incident s dronem nebude nikdo potrestán

V lotyšských ozbrojených silách za incident s dronem nebude nikdo potrestán

20. 7. 2026
V Irsku o polovinu přibylo dětí, které se vážně zranily při nehodách na elektrokoloběžkách

V Irsku o polovinu přibylo dětí, které se vážně zranily při nehodách na elektrokoloběžkách

19. 7. 2026
Novináři odhalili internetový nábor sabotérů pro akce v Evropě

Novináři odhalili internetový nábor sabotérů pro akce v Evropě

17. 7. 2026
Vědce v Lotyšsku znepokojuje možné ohrožení akademické svobody

Vědce v Lotyšsku znepokojuje možné ohrožení akademické svobody

16. 7. 2026
Švýcarské školy učí v autokratických zemích demokracii či kritické myšlení

Švýcarské školy učí v autokratických zemích demokracii či kritické myšlení

16. 7. 2026
Irské misionářské organizace loni pomohly více než milionu lidí

Irské misionářské organizace loni pomohly více než milionu lidí

15. 7. 2026
Tbilisi po dvaceti letech obnoví tramvajovou dopravu

Tbilisi po dvaceti letech obnoví tramvajovou dopravu

15. 7. 2026
„Abychom přežili, spali jsme v lese.“ Ruské nálety vyhánějí ukrajinské rodiny z domovů

„Abychom přežili, spali jsme v lese.“ Ruské nálety vyhánějí ukrajinské rodiny z domovů

14. 7. 2026
Rusko cvičilo na Čudsko-pskovském jezeře s ostrou střelbou. Neinformovalo o tom sousední Estonsko

Rusko cvičilo na Čudsko-pskovském jezeře s ostrou střelbou. Neinformovalo o tom sousední Estonsko

14. 7. 2026
Nové plavidlo estonské státní flotily pohání biometan z kravského hnoje

Nové plavidlo estonské státní flotily pohání biometan z kravského hnoje

13. 7. 2026
Kurýři jako zaměstnanci? Rozvoz jídla může zdražit

Kurýři jako zaměstnanci? Rozvoz jídla může zdražit

13. 7. 2026
Systém na ověřování původu jahod stál Estonsko 220 tisíc eur, úřady ho ale nepoužívají

Systém na ověřování původu jahod stál Estonsko 220 tisíc eur, úřady ho ale nepoužívají

12. 7. 2026
„Internet není hřiště.“ Bulharsko zvažuje, že zakáže dětem sociální sítě

„Internet není hřiště.“ Bulharsko zvažuje, že zakáže dětem sociální sítě

10. 7. 2026
Ženy v EU kvůli odkladu pravidel pro transparentnost odměňování přicházejí o miliardy eur

Ženy v EU kvůli odkladu pravidel pro transparentnost odměňování přicházejí o miliardy eur

10. 7. 2026
Počet vojáků USA v Polsku se má vrátit na deset tisíc, uvedl náměstek ministra obrany

Počet vojáků USA v Polsku se má vrátit na deset tisíc, uvedl náměstek ministra obrany

9. 7. 2026
Společné vyšetřování evropských médií odhalilo manipulace v komentářích. Nejvíc se týkaly Íránu

Společné vyšetřování evropských médií odhalilo manipulace v komentářích. Nejvíc se týkaly Íránu

9. 7. 2026
V Evropě vznikne servisní centrum pro střely systému Patriot

V Evropě vznikne servisní centrum pro střely systému Patriot

8. 7. 2026
Přeměna vzdušné mise NATO zpřehlední velení a zrychlí reakci, míní exšéf estonského letectva

Přeměna vzdušné mise NATO zpřehlední velení a zrychlí reakci, míní exšéf estonského letectva

8. 7. 2026
Budoucnost litevských trhů je nejistá. Prodejce odrazují nízké výdělky i obavy z nových pravidel

Budoucnost litevských trhů je nejistá. Prodejce odrazují nízké výdělky i obavy z nových pravidel

7. 7. 2026
Čtyři Lotyši jsou obviněni ze špionáže pro Rusko

Čtyři Lotyši jsou obviněni ze špionáže pro Rusko

7. 7. 2026
Klienti finančních institucí v Irsku získávají právo hovořit s člověkem místo chatbota

Klienti finančních institucí v Irsku získávají právo hovořit s člověkem místo chatbota

3. 7. 2026