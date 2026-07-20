Praha postaví za 13 milionů repliku plastiky zřícené u Barrandovského mostu

Praha postaví repliku rozměrné betonové plastiky Rovnováha, která se v pátek zřítila u Barrandovského mostu. Pražští radní v pondělí schválili uvolnění 13 milionů korun na její zhotovení. Provoz na Barrandovském mostu už je po pátečním zřícení díla bez omezení. Uzavřená zůstává pouze menší oblast pod mostem, kde dělníci pokračují v úklidu.
Části šest metrů vysoké skulptury s rozpětím 15 metrů zasypaly přilehlou silnici i cyklostezku. Nikdo zraněn nebyl.
Původní plastika byla dle primátorova náměstka pro dopravu Jaromíra Beránka (Piráti) dlouhodobě ve špatném technickém stavu a město připravovalo její řízenou demolici. Materiál, kterým měly být demolice i zhotovení repliky schváleny, se však kvůli financování o několik měsíců zpozdil.
Z modernějších materiálů
Galerie hlavního města Prahy nyní připraví veřejnou zakázku na zhotovitele repliky. Nová plastika vznikne z modernějších materiálů, především z vysokopevnostního betonu, který má zajistit delší životnost díla. Město zároveň prověří stav podesty, na které plastika stála. Podle Beránka je ve výrazně lepším stavu než samotná plastika a mohla by být využita i pro instalaci repliky.
Chodník pod plastikou, který byl z bezpečnostních důvodů uzavřen ještě před jejím pádem, chce město v nejbližších dnech znovu otevřít.
Plastika Rovnováha od sochaře Josefa Klimeše vznikla na přelomu 80. a 90. let minulého století jako součást výzdoby Barrandovského mostu. Podle Beránka nebyla její obnova součástí nedávné rekonstrukce mostu a v posledních letech ji spravovala Galerie hlavního města Prahy. Na levém břehu jsou pak dvě plastiky ve tvaru misek, které zastřešují schodiště. Díla vznikla v letech 1989 a 1990.
Technická správa komunikací už dříve informovala, že po dokončení rekonstrukce Barrandovského mostu začne s obnovou plastik. Dvouletá oprava mostu, který je z roku 1983, skončila předloni na podzim.