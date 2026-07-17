Masivní betonová plastika u Barrandovského mostu se zřítila

Rozměrná betonová plastika nazvaná Rovnováha u pražského Barrandovského mostu se v pátek ráno rozpadla a zasypala přilehlou silnici i cyklostezku. Nikdo zraněn nebyl, v místě ale musela být částečně omezena doprava. Na bezpečnost na místě dohlíží policisté. Na událost upozornil iDNES.cz.
Šest metrů vysoká skulptura s rozpětím 15 metrů se podle policejního mluvčího Richarda Hrdiny rozpadla kolem deváté hodiny ráno. Proč se tak stalo, není jasné. „Celá věc se bude předávat magistrátu, aby byla provedena náprava,“ řekl Hrdina. Vyjádření magistrátu ČTK shání.
Plastika Rovnováha stojí na předmostí na branické straně. Na levém břehu jsou pak dvě plastiky ve tvaru misek, které zastřešují schodiště. Díla vznikla v letech 1989 a 1990 a jejich autorem je sochař Josef Klimeš. Technická správa komunikací již dříve informovala, že po dokončení rekonstrukce Barrandovského mostu začne s obnovou plastik. Dvouletá oprava mostu, který je z roku 1983, skončila na podzim 2024.