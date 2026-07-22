Pásy mohou zmírnit následky nehod, v meziměstských autobusech ale být nemusejí


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Řada meziměstských autobusů není vybavena bezpečnostními pásy, protože v nich mohou cestovat i stojící pasažéři. Odborníci přitom upozorňují, že pásy mohou při nehodě zmírnit následky zranění. Tam, kde jimi sedadla vybavena jsou, je cestující dle platných pravidel musejí použít. Často to ale nedělají. Například Jihomoravský kraj po vážné nehodě z minulého víkendu nyní uvažuje o možnostech, jak bezpečnost v těchto spojích zvýšit.

Sobotní cesta linkového autobusu mezi Brnem a Znojmem skončila srážkou s druhým autobusem. Podle předběžných závěrů policie nedal jeden z řidičů při vjíždění z vedlejší silnice přednost. Záchranáři ošetřili čtyřicet sedm lidí, sedm z nich utrpělo středně těžká nebo těžká zranění.

„Řidič začal brzdit, v tu chvíli jsem se chytila rukama. Možná proto mám jenom škrábnutou hlavu. Kdybych to nečekala, mohlo to dopadnout hůř,“ popsala jedna z cestujících.

Někteří pasažéři ale po střetu popadali. V autobuse totiž chyběly bezpečnostní pásy. Z hlediska legislativy je to v pořádku. „Základním principem pro povinnost vybavit vozidlo bezpečnostními pásy je to, zda v něm mohou být přepravováni stojící cestující, či nikoliv,“ vysvětlil mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

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Stání v linkových autobusech je běžné a povolené, podle Centra dopravního výzkumu (CDV) ale představuje bezpečnostní riziko. „Ve chvíli, kdy dojde k nehodě, při které autobus rotuje, se člověk volně pohybuje a může zranit další cestující nebo sám sebe,“ řekl ředitel divize dopravních technologií a lidského faktoru CDV Pavel Řezáč.

Kraj zvažuje zvýšení bezpečnosti

Ministerstvo dopravy o změně pravidel neuvažuje – na rozdíl od Jihomoravského kraje. „Budeme hledat řešení, jak by se dala bezpečnost dopravy zvýšit. Jednou z možností je i zavedení bezpečnostních pásů. Případné lidské pochybení samozřejmě není možné stoprocentně eliminovat,“ nechal se slyšet jihomoravský radní pro dopravu Jiří Crha (ODS).

Používání bezpečnostních pásů v autobusech se v současnosti řídí jednoduchým pravidlem. Pokud je sedadlo pásem vybavené, musí ho cestující použít. Výbava se liší dle typu autobusu. Ve vozidlech městské hromadné dopravy pásy v drtivé většině nejsou, u meziměstských spojů bývají jen na některých sedadlech.

Odborník: V MHD komplikace, mezi městy by pásy význam měly

Podle dopravního experta Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně Aleše Vémoly by bezpečnostní pásy na sedadlech v městské hromadné dopravě cestování spíše komplikovaly. Lidé v těchto vozidlech navíc běžně stojí. V autobusech, které jezdí mezi městy, by naopak z hlediska bezpečnosti význam měly.

„I když jsou ty pásy jen dvoubodové, a ne tříbodové jako v osobních automobilech, určitě pomohou při pádu autobusu do příkopu nebo při jeho převrácení až na střechu. Lidé jsou fixováni k sedačce,“ řekl Vémola.

„V okamžiku, kdy nebudeme připoutaní, nebudeme zadrženi zádržným systémem a můžeme narazit například do palubní desky, opěráku nebo sedadla před námi,“ dodal.

Dodatečně instalovat bezpečnostní pásy do autobusu, jehož skelet na ně není připravený, ale dle Vémoly nemá smysl. Dopravci by tedy zřejmě museli pořídit nové autobusy vybavené zádržným systémem už z výroby.

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Ilustrační foto

Nepřipoutání může snížit odškodnění

U dálkových a zájezdových autobusů jsou pravidla jiná. Bezpečnostní pásy jsou na každém sedadle, a cestující tak musejí být po celou dobu jízdy připoutaní. Ne všichni to ale dodržují.

Pásy mohou zmírnit následky případné kolize a zvýšit také šanci na plné odškodnění od pojišťovny. „Pokud by se prokázalo, že nepoužití bezpečnostních pásů zhoršilo následky nehody nebo zranění, má pojišťovna možnost pojistné plnění snížit,“ poznamenal ředitel úseku likvidace pojistných událostí České kanceláře pojistitelů Vladimír Krejzar.

Dopravce musí cestující k použití pásů vyzvat, stačí i piktogram. Odpovědnost za nepřipoutání pak nese sám pasažér.

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