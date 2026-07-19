VideoKapacita popelnic přestává stačit. Ve městech u nich roste nepořádek


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Ve městech roste nepořádek u popelnic a sběrných kontejnerů. V Česku každý člověk minulý rok vytřídil přes devadesát kilogramů odpadu, přesto kapacita některých popelnic přestává stačit. Typicky například v české metropoli. „Ne všechno se dá vyřešit s pomocí těch častých svozů, problém je v tom, že lidé často na ty stanoviště dávají to, co tam vůbec nepatří,“ říká mluvčí Prahy 3 Petr Habáň. Praha se snaží svozy odpadu zefektivnit i pomocí technologií. Plnou popelnici nově může hlásit speciální čidlo. Systém se zatím testuje na Praze 11 u kontejnerů na sklo. Podle radnic ale záleží hlavně na tom, jak lidé s odpadem zacházejí.

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