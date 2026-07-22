Stát za půl roku na mýtném vybral přes deset miliard, meziročně více

Za první pololetí vybral stát na mýtném 10,07 miliardy korun, meziročně o 5,7 procenta více, informoval mluvčí společnosti spravující mýtný systém CzechToll Miroslav Beneš. Přes 54 procent zaplatili zahraniční dopravci. Většinu z celkové částky tvoří poplatky za jízdu po dálnici, a to 88 procent, zbytek za jízdu po zpoplatněných úsecích silnic první třídy. Za celý rok 2025 zaplatili dopravci za vozidla s hmotností nad 3,5 tuny na mýtném 19,1 miliardy korun, meziročně o 11,3 procenta více.
V červnu byl výběr na mýtném meziročně o více než devět procent vyšší, což ovlivnil mimo jiné o jeden den vyšší počet pracovních dní proti loňskému červnu. Na mýtném dopravci zaplatili 1,78 miliardy korun, loni 1,62 miliardy.
V červnu společnost CzechToll zaznamenala meziročně o šest procent více mýtných transakcí, a to přes 108 milionů. Ke konci června bylo v systému zaregistrováno 825 tisíc vozidel, z toho 186 tisíc českých.
Na základě dat za půl roku jsou nejvytíženější místa u Prahy a Brna. „Tradičně nejvíce nákladních vozidel zaznamenal CzechToll na dálnici D1 mezi sjezdy Modletice a Doubravice. V každém směru zde v prvním pololetí letošního roku projelo přibližně 1,5 milionu nákladních vozidel,“ uvedl generální ředitel společnosti CzechToll Petr Chvátal.
Následoval s téměř 1,4 milionu průjezdů v každém směru úsek mezi křižovatkami Brno-centrum a Brno-jih. Mezi nejvytíženější úseky patří také navazující část D1 mezi Modleticemi a Mirošovicemi a na Pražském okruhu úsek mezi Ořechem a Jinočany.
Na silnicích první třídy projelo nejvíce nákladních aut úsekem mezi Modřicemi a Rajhradem, který propojuje dálnice D1 s D52. Na navazujících úsecích systém v každém směru evidoval zhruba 590 tisíc až 700 tisíc průjezdů. Na silnici I/35 v okolí Vysokého Mýta projelo téměř 387 tisíc nákladních vozidel v každém směru.
Vyšší sazby poplatků
Sazby mýtných poplatků pro nákladní automobily vzrostly od začátku roku o 1,5 procenta. Od ledna se mýtné vybírá na nových úsecích dálnic D1, D35 a D55. Systém elektronického mýtného v Česku vybudovaly a v listopadu 2019 předaly do vlastnictví České republiky společnosti SkyToll a CzechToll. Příjem z výběru mýta využívá Státní fond dopravní infrastruktury k financování dopravních staveb.
Současnému provozovateli mýtného systému končí desetiletá smlouva na konci listopadu 2029. Ministerstvo dopravy chce proto v prosinci vyhlásit výběrové řízení na provozovatele elektronického mýtného systému pro období od prosince 2029 do roku 2032. Následně plánuje v listopadu 2028 vypsat tendr na provozovatele systému na deset let od roku 2032, odkdy by systém měl nově umožňovat vedle používání palubních jednotek také fungování pomocí mobilní aplikace.